Jaguar Land Rover chính thức dừng sản xuất xe 'made in China'

Dây chuyền sản xuất ôtô tại Trung Quốc của Jaguar Land Rover chính thức dừng lại. Hãng sẽ ưu tiên nhập khẩu ôtô về bán cho khách hàng xứ tỷ dân.

Theo Car News China, Jaguar Land Rover đã chính thức kết thúc dây chuyền sản xuất xe tại Trung Quốc, vốn đã kéo dài gần 14 năm. Cho đến tháng 7, Jaguar Land Rover đã cho dừng vận chuyển xe “made in China” về đại lý ở Trung Quốc, đánh dấu sự kết thúc cho một kỷ nguyên của thương hiệu này tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Trước khi dừng hoạt động sản xuất nội địa, Jaguar Land Rover đã tiến hành các đợt “xả hàng” rầm rộ tại thị trường ôtô xứ tỷ dân.

Tại một đại lý ở Bắc Kinh, chiếc Range Rover Evoque L sản xuất nội địa cuối cùng đã được bán thành công vào đầu tháng 7. Mẫu xe này từng bị đội giá khi ra mắt hồi năm 2011, nhưng trong đợt “xả hàng” đã được giảm về dưới 180.000 NDT, đồng nghĩa khách Trung Quốc có thể mua với giá khoảng 26.500 USD .

Chuyên trang Car News China nhận định cú “xả hàng” này phản ánh vị thế ngày càng sa sút của Jaguar Land Rover tại Trung Quốc. Từng là đối thủ cạnh tranh hàng đầu trong nhóm các thương hiệu xe sang, doanh số Jaguar Land Rover đã lập đỉnh 146.400 xe vào năm 2017.

Tuy nhiên, việc cập nhật sản phẩm chậm trễ, thất bại trong nỗ lực thích ứng làn sóng điện hóa diễn ra quá nhanh, cộng với thực trạng doanh số phụ thuộc nhiều vào các chương trình ưu đãi đã khiến doanh số Jaguar Land Rover liên tục lao dốc. Kết thúc năm 2025, hãng này bán được 26.000 xe cho khách hàng Trung Quốc.

Danh mục xe có phần cũ kỹ với những cái tên Evoque L và Discovery Sport đã đưa Jaguar Land Rover vào thế khó khi phải đối đầu loạt đối thủ Trung Quốc gồm Aito, Nio, Li Auto và Zeekr.

Nhóm thương hiệu nội địa được cho là đã thành công chiếm lĩnh thị phần phân khúc ôtô có giá 300.000-500.000 NDT (khoảng 44.100- 73.500 USD ) bằng cách ưu tiên phát triển khoang lái thông minh, công nghệ truyền động sử dụng năng lượng mới. Đây là những mảng mà các mẫu xe thế hệ cũ trang bị động cơ truyền thống của Jaguar Land Rover đang dần tụt hậu.

Cơ chế bán hàng tồn đọng thiếu sót cũng được cho là nguyên nhân khiến áp lực tài chính với Jaguar Land Rover ngày càng gia tăng.

Báo cáo cho hay các đại lý tại Trung Quốc bị buộc phải nhập một tỷ lệ cao các dòng xe nội địa nhằm đảm bảo số lượng Range Rover nhập khẩu - vốn là nhóm xe có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.

Đến khi nhu cầu trong nước suy giảm, đại lý buộc phải giảm giá mạnh để xả hàng tồn, dẫn đến các khoản lỗ mang tính hệ thống. Báo cáo từ Jiemian News cho thấy trong vòng 10 năm qua, khoản lỗ trung bình trên mỗi xe Jaguar Land Rover nội địa đạt xấp xỉ 30.000 NDT/xe, tương đương khoảng 4.400 USD .

Jaguar Land Rover dự kiến tập trung vào các dòng xe nhập khẩu cao cấp, chẳng hạn Range Rover, Defender và Discovery. Sự chuyển dịch này đòi hỏi phải cắt giảm đáng kể quy mô mạng lưới đại lý.

Giới phân tích nhận định với quy mô chưa đến 90 đại lý như hiện tại, Jaguar Land Rover cần giảm số lượng xuống còn 40-50 đại lý để phù hợp hơn với thị trường ngách định vị cao cấp này.

Nhà máy Changshu của Jaguar Land Rover đang được chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo thỏa thuận giữa Chery và Jaguar Land Rover, thương hiệu Freelander sẽ được dùng cho một hãng xe điện độc lập.

Liên doanh giữa Chery với Jaguar Land Rover sẽ tận dụng các chuỗi cung ứng và công nghệ của Trung Quốc, bao gồm hệ thống lái xe thông minh của Huawei, đồng thời kết hợp di sản thương hiệu. Mẫu xe đầu tiên của Freelander dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm nay.