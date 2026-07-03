Cầm lái Land Rover Defender 130 giá gần 8 tỷ đi off-road, có gì hay?

Sở hữu ngoại hình đồ sộ cùng mức giá đắt đỏ, Land Rover Defender 130 thể hiện thế nào khi di chuyển ở đồi cát với các công nghệ hỗ trợ off-road?

Land Rover Defender không phải là một mẫu xe lạ. Từ năm 2020, lần đầu tiên Defender được giới thiệu với người dùng Việt, đây đã luôn là "giấc mơ" của nhiều người yêu ôtô. Năm 2026, chiếc SUV off-road bản nâng cấp được ra mắt, với 3 cấu hình chính là Defender 90, 110 và 130.

Vậy cảm giác sẽ ra sao khi cầm lái một cỗ máy mạnh mẽ giá gần 8 tỷ đồng ? Chiếc xe này thể hiện được những gì khi được "thử sức" ở các đoạn off-road đồi cát?

Thiết kế vuông vức quen thuộc

Từ những năm 1970, Defender đã luôn được xem như một biểu tượng của hãng xe Anh quốc, đưa thương hiệu này lên vị thế cao hơn và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với đối trọng Mercedes-Benz G-Class. Xuyên suốt 50 năm, thiết kế hình hộp vuông vức, hầm hố của Land Rover Defender đã được giữ nguyên và kế thừa ở gần như mọi vòng đời, cho đến năm 2020.

Từ năm 2020, mẫu SUV này đã "lột xác". Những đường gãy gọn, vuông vức xung quanh thân xe nay được bo tròn, hướng gần hơn đến kiểu dáng bóng bẩy, sang trọng của các anh em cùng nhà thay vì kiểu việt dã quen thuộc. Ở thời điểm đó, không phải khách hàng nào của Land Rover cũng cảm thấy yêu thiết kế mới. Tuy nhiên sau 6 năm, hãng xe Anh Quốc gần như đã chứng minh được mẫu SUV này của mình trẻ trung hơn và vẫn đủ thu hút.

Để gọi đây là một chiếc SUV off-road thuần túy thì không hẳn, nhưng với những chi tiết xe như khung cứng cáp, gầm cao, trục cơ sở đến 3.022 mm, không ngoa khi giới thiệu đây là một món đồ chơi cho các chuyến hành trình dài với đa dạng địa hình.

Với giá bán gần 8 tỷ đồng , chiếc Defender 130 được tích hợp hàng loạt công nghệ từ ngoại thất đến nội thất hiện đại. Ở đầu xe, cặp đèn họa tiết mới cùng công nghệ Matrix LED xuất hiện, đi cùng gương chiếu hậu ClearSight.

Ở phiên bản được thử nghiệm trên cung đường off-road, Defender 130 được trang bị mâm 22 inch kiểu 5098 thay vì mâm 19-20 inch. Bộ mâm này mang lại ngoại hình bề thế khi di chuyển trong phố, nhưng có vẻ lại là bài toán đau đầu cho các tay lái khi đưa xe vào cát lún.

Thành lốp mỏng đồng nghĩa với việc áp suất lốp phải được tính toán kỹ lưỡng, xả hơi vừa đủ để tăng diện tích tiếp xúc với cát nhưng vẫn phải bảo vệ được bộ vành đắt tiền trước những cú xóc nảy khi cấn vào đá sắc nhọn dọc cung đường địa hình.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV đắt đỏ được trang bị gói nội thất cao cấp Premium Upgrade Interior Pack màu nâu Caraway. Các trang bị hiện đại quen thuộc vẫn xuất hiện, nhưng không thật sự nổi bật trong bối cảnh thị trường tràn ngập các mẫu xe nhiều trang bị với giá rẻ hơn. Điểm đáng nhắc đến nhất có lẽ là tủ lạnh nhỏ nằm giữa hàng ghế đầu tiên, mang lại sự tiện lợi cho những hành trình dài. Nhìn chung với giá gần 8 tỷ đồng , cảm giác ngồi bên trong mẫu xe không có điểm nào đáng chê.

Tuy nhiên nếu khó tính hơn, có thể thấy hàng ghế 2 và 3 trên mẫu SUV này dường như có độ ngả lưng không quá thoải mái, đặc biệt khi di chuyển trong một hành trình dài.

Êm ả, bồng bềnh nhưng dễ chịu ở đường trường

Có thể chia chuyến hành trình off-road cùng Land Rover Defender 130 thành 2 phần khác nhau gồm đường trường và đường cát.

Ở quãng đường di chuyển từ thành phố đến cung đường off-road, chiếc Defender 130 tỏ ra không chút khó khăn nào khi bứt tốc. Cỗ máy MHEV P400 3.0L, cho công suất 400 mã lực, đi cùng hệ dẫn động AWD hoạt động đủ mạnh mẽ để người lái dễ dàng vượt xe mà không cần tốn nhiều nỗ lực.

Chân ga của xe khá nhạy đặt cạnh động cơ công suất lớn khiến việc kiểm soát tốc độ một cách hoàn hảo là không dễ dàng ở giai đoạn làm quen xe.

Khi trải nghiệm ngồi ở ghế phụ trên đường trường, dù kéo dài nhiều giờ, cảm giác thoải mái vẫn được giữ nguyên. Các tính năng từ làm mát, chỉnh điện, đệm tựa đầu cùng phần đệm lưng từ da thật đủ để giúp không chỉ người lái "sướng", mà hành khách vẫn cảm thấy không mệt hay mỏi lưng. Đây cũng chính là điểm khác biệt của các mẫu SUV hạng sang so với xe phổ thông.

Khi ngồi ở hàng ghế 2, hệ thống treo khí nén điện tử trên chiếc xe vẫn có thể khiến một số người cảm giác hơi bồng bềnh khi chạy trên cao tốc. Tuy nhiên, đây là gu cá nhân, bởi ngoài kia vẫn có nhiều người ưa chuộng cảm giác êm ái này hơn so với những mẫu xe mang hệ thống treo thể thao cứng chắc.

Off-road nhàn nhờ công nghệ

Có thể miêu tả trải nghiệm lái off-road với Defender 130 bằng cụm từ nhàn nhã, bởi sự thông minh của công nghệ và các tính năng hỗ trợ gần như đã gánh bớt 70% độ khó của quãng đường.

Bước vào cung đường đồi cát, khi kích hoạt chế độ chạy cát của hệ thống kiểm soát địa hình Terrain Response, kết hợp cùng chế độ cầu chậm, người lái lập tức cảm nhận được sự thay đổi của hệ thống truyền động. Chân ga được tinh chỉnh để duy trì vòng tua máy cao giúp xe giữ đà liên tục, trong khi chế độ cầu chậm đảm bảo lực kéo khổng lồ được phân bổ đều đặn xuống bốn bánh.

Các tính năng thông minh liên tục tính toán để tự động khóa vi sai cầu sau và vi sai trung tâm nhằm chia đều lực kéo cho các bánh xe.

Đi cát lún với một cỗ máy nặng hơn 2 tấn rưỡi như Defender 130 chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người lái có thể nhàn nhã trong cabin cách âm, nhưng dưới hốc bánh, động cơ vẫn liên tục được điều chỉnh để duy trì mô-men xoắn cao và giữ đà chạy.

Defender 130 cũng đi kèm khả năng nâng/hạ gầm giúp gia tăng khoảng sáng gầm lên tới 290 mm khi off-road, đảm bảo chiếc xe an toàn khi di chuyển vượt dốc, thoát khỏi các ụ cát lớn.

Ở điều kiện offroad tốc độ cao hơn với đường sỏi đá, Defender 130 vẫn giữ được sự ổn định nhờ vào hệ thống khung gầm, động cơ mạnh và sự trợ giúp của các công nghệ hỗ trợ, tất nhiên cần kèm theo kỹ năng tốt của người lái. Chiếc xe tiền tỷ có thể đáp ứng tốt nhu cầu chạy offroad tốc độ cao, tất nhiên với giá tiền này thì chi phí để sửa chữa, bảo dưỡng cũng sẽ tăng theo - nếu so với các mẫu xe địa hình rẻ hơn.

Điểm duy nhất khiến hành trình vượt địa hình của người lái, đặc biệt là nữ giới cùng Defender 130 trở nên khó khăn có thể nằm ở kích thước khổng lồ của nó, khiến cảm giác không gian xung quanh có phần vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều này phần nào được giải quyết với hệ thống camera 3D, giúp người lái quan sát trực tiếp các góc phía trước lẫn 2 bên hông xe, né các vật cản vô tình nằm ở vị trí điểm mù.

Đối với những người đam mê off-road thuần túy, những người thích cảm giác cơ học giật cục và tự mình tính toán từng góc đánh lái, trải nghiệm trên Defender 130 có phần tĩnh lặng và thiếu đi sự hồi hộp. Công nghệ thông minh của Land Rover đã gánh bớt phần lớn sự khắc nghiệt của địa hình. Nhưng với tệp khách hàng thượng lưu của dòng xe này, đó lại là một điểm cộng.

Với mức giá khởi điểm từ 6,799 tỷ và có thể lên 7,969 tỷ đồng với một số tùy chọn nâng cấp, đối tượng khách hàng của mẫu xe là những người giàu đam mê dịch chuyển, những gia đình thượng lưu yêu thích du lịch. Khi đó, yếu tố thoải mái, êm ái cho cả người lái lẫn người ngồi hàng ghế sau sẽ được ưu tiên.

Land Rover Defender 130 với mức giá tiệm cận 8 tỷ đồng rõ ràng không sinh ra để dành cho số đông. Đây là món đồ chơi xa xỉ của những chủ nhân vừa cần một diện mạo hầm hố, bề thế để khẳng định vị thế trong đô thị, vừa đòi hỏi một không gian di chuyển rộng rãi, an toàn và êm ái cho cả gia đình trên mọi hành trình.