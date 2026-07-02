VinFast Viper có bản mới?

Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên từ thị trường Ấn Độ cho thấy mẫu xe máy điện giống VinFast Viper sẽ sớm được ra mắt.

Hình ảnh về một mẫu xe máy điện mới của VinFast vừa xuất hiện khắp trang truyền thông Ấn Độ. Theo tờ Rushlane, VinFast vừa đăng ký bản quyền bằng sáng chế mới tại Ấn Độ cho mẫu xe máy điện này, với thiết kế khác biệt các mẫu xe đang phân phối tại thị trường Việt.

Dựa theo hình ảnh được đăng ký tại trang Cục Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ (IP India), mẫu xe mang nhiều đường nét khá tương đồng chiếc VinFast Viper tại Việt Nam nhưng tinh chỉnh thiết kế.

Đầu tiên, đèn pha LED DRL ở bản xuất hiện tại Ấn Độ được thiết kế lại với kiểu dáng cánh chim. Logo thương hiệu cũng được đặt thấp về gần vè trước. Thân xe cũng được thay đổi với ốp thân kiểu mới. So với bản hiện hành tại Việt Nam, đèn hậu cũng có đôi chút thay đổi.

Các bộ phận khác như phuộc trước dạng ống lồng, giảm xóc đôi phía sau sử dụng khí nén, phanh đĩa trước hay kiểu dáng sàn để chân, kiểu dáng mâm hay cách đặt động cơ điện ở trục bánh sau vẫn được giữ nguyên so với bản đang bán tại Việt Nam.

Hình ảnh đăng ký thiết kế của xe máy điện VinFast tại Ấn Độ. Ảnh: IP India.

Hiện chưa rõ thời gian hay chi tiết động cơ, giá bán của mẫu xe mới tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, mẫu xe máy điện này được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Khi lắp tiêu chuẩn một gói pin dung lượng 1,5 kWh, VinFast Viper có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 82 km. Phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km khi xe được lắp cả 2 pin.

VinFast Viper được bán với giá từ 39,9 triệu cho bản chưa kèm pin, tăng lên thành 45,5 triệu đồng với bản kèm một pin tại Việt Nam. Trước đó theo nhiều nguồn tin tại Ấn Độ, VinFast cũng đã công khai kế hoạch phân phối xe máy điện tại thị trường này trong thời gian tới. Các mẫu xe dự kiến sớm được giới thiệu tại Ấn gồm VinFast Evo, Feliz II và Viper.