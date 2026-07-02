Xe Mỹ có thể tiếp cận thị trường Thụy Sĩ dễ dàng hơn

Thụy Sĩ dự kiến đơn giản hóa quy trình công nhận tiêu chuẩn của Mỹ đối với ôtô và thiết bị y tế, nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương với Washington.

Thụy Sĩ đang lên kế hoạch thực hiện thêm các bước nhằm củng cố những cam kết trong thỏa thuận thuế quan sơ bộ với Mỹ, trong đó bao gồm việc đơn giản hóa quy trình công nhận các tiêu chuẩn của Mỹ đối với ôtô và thiết bị y tế.

Thụy Sĩ "mở rộng cửa" đón xe Mỹ

Thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang nỗ lực chính thức hóa một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Bên cạnh việc điều chỉnh quy định liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật cho ôtô, các biện pháp mới còn bao gồm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Mỹ cũng như mở rộng khả năng tham gia mua sắm công.

Thụy Sĩ dự kiến đơn giản hóa quy trình công nhận tiêu chuẩn của Mỹ đối với ôtô và thiết bị y tế, nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương với Washington.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết các biện pháp trên sẽ được triển khai thông qua việc sửa đổi các quy định hiện hành. Đồng thời, Bern kỳ vọng Washington sẽ thực hiện đầy đủ phần cam kết của mình trong thỏa thuận thuế quan ban đầu mà hai nước đạt được vào tháng 11/2025.

Thông báo này được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bắt đầu chuyến công du tới Mỹ, Canada và Mexico kéo dài đến ngày 9/7. Ông Parmelin, người đồng thời giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ, đã có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington.

Ngành công nghiệp ôtô Mỹ được hưởng lợi tại Thụy Sĩ

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hoan nghênh những tiến triển của Thụy Sĩ trong việc thực hiện một phần các nội dung của thỏa thuận năm ngoái. Cơ quan này cho biết Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy việc loại bỏ thêm các rào cản phi thuế quan và tìm kiếm thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bắt đầu chuyến công du tới Mỹ, Canada và Mexico kéo dài đến ngày 9/7. Nước này đang lên kế hoạch thực hiện thêm các bước nhằm củng cố những cam kết trong thỏa thuận thuế quan sơ bộ với Mỹ.

Quan hệ thương mại Mỹ - Thụy Sĩ từng chịu nhiều sức ép sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 39% lên hàng hóa nhập khẩu từ Thụy Sĩ vào năm ngoái. Đây là mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng với một quốc gia châu Âu tại thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, thỏa thuận đạt được vào tháng 11/2025 đã giúp giảm mức thuế xuống còn 15%, tương đương mức áp dụng đối với Liên minh châu Âu (EU).

Là một trong những quốc gia có mức sống cao nhất thế giới, Thụy Sĩ là một thị trường tiềm năng cho những hãng xe Mỹ, đặc biệt là khi 2 nước đạt được những thỏa thuận thương mại vào năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, Thụy Sĩ đang tìm cách giảm bớt các rào cản kỹ thuật và quy định để bảo đảm khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các ngành xuất khẩu quan trọng như ôtô, thiết bị y tế và công nghiệp công nghệ cao.