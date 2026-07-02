Giải mã Honda CR-V Hybrid bản lắp ráp giá 1,25 tỷ đồng

Giảm 9 triệu đồng so với khi nhập khẩu, Honda CR-V Hybrid bản lắp ráp trong nước sẽ cạnh tranh thế nào trong bối cảnh thị trường càng có nhiều mẫu SUV hấp dẫn với giá cạnh tranh?

Khi Honda CR-V thế hệ mới trình làng thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023, mẫu SUV cỡ C cũng có lần đầu tiên đi kèm một phiên bản trang bị hệ truyền động e:HEV. Khi đó, Honda CR-V e:HEV RS là tùy chọn hybrid duy nhất của Honda tại Việt Nam, được nhập khẩu Thái Lan kèm giá bán 1,259 tỷ đồng .

Ở lần nâng cấp mới nhất, dòng phiên bản Hybrid của Honda CR-V có thêm phiên bản L bên cạnh phiên bản RS đã quen mặt với khách Việt. Các phiên bản Honda CR-V e:HEV cũng chuyển sang lắp ráp, giá bán khởi điểm 1,17 tỷ đồng và cao nhất 1,25 tỷ đồng cho phiên bản e:HEV RS.

Giảm 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu, Honda CR-V e:HEV RS phiên bản lắp ráp trong nước có gì đáng mua ở thời điểm hiện tại?

Động cơ hybrid vẫn là điểm sáng

Honda cho biết ở bản nâng cấp lần này, Honda CR-V e:HEV vẫn duy trì thiết lập hybrid gồm động cơ xăng 2.0L song hành cùng 2 motor điện - trong đó một đóng vai trò máy phát điện để cấp nguồn cho pin, đồng thời hỗ trợ vận hành cho motor còn lại hoạt động như máy kéo chính.

Nếu đứng độc lập, động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 146 mã lực, còn motor kéo có thể sản sinh công suất tối đa 181 mã lực. Khi hoạt động cùng nhau, thiết lập e:HEV trên Honda CR-V có thể cung cấp công suất đầu ra cao nhất 204 mã lực, còn mô-men xoắn cực đại có thể đạt 335 Nm nhờ vòng quay cực đại 14.500 vòng/phút của motor điện.

Hệ thống e:HEV trên Honda CR-V gồm động cơ xăng 2.0L và 2 motor điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Khách hàng Việt Nam có thể quen với vai trò của hệ thống hybrid trong khả năng kéo giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, thiết lập e:HEV trên Honda CR-V thực chất tập trung nhiều hơn vào vận hành, cho phép tối ưu sức mạnh khối động cơ 2.0L mà hãng xe Nhật Bản trang bị cho mẫu SUV cỡ C nặng trên 1,7 tấn.

Phần lớn thời gian di chuyển trong đô thị, màn hình sau vô lăng của Honda CR-V e:HEV RS hiển thị ký tự EV màu xanh lá - chỉ dấu cho thấy chiếc SUV hybrid cỡ C đang vận hành bằng motor điện và chưa có sự can thiệp từ động cơ xăng. Chế độ EV này cũng được ưu tiên khi tôi bấm nút Start/Stop, giúp chiếc CR-V hybrid khởi động êm ái và gần như không phát ra âm thanh nào.

Đoạn đường vắng phía trước cho phép tôi nhấn sâu hơn vào bàn đạp ga. Động cơ xăng bắt đầu tham gia vận hành khi xe cần tăng tốc, kèm theo tiếng ồn ào quen thuộc. Ở chế độ Normal, Honda CR-V e:HEV RS chinh phục dải tốc độ 60-80 km/h khá dễ dàng, nhưng tôi vẫn thấy còn chút gì đó chưa thật sự "đã".

Khi xe đã vào đến cao tốc, tôi gẩy ngón tay vào lẫy chuyển chế độ lái đặt trên yên ngựa để kích hoạt chế độ Sport. Bảng đồng hồ xuất hiện viền đỏ, vô lăng siết chặt hơn, tôi cũng không cần phải đạp sâu vào chân ga nhưng vẫn đủ để đưa chiếc SUV cỡ C nặng hơn 1,7 tấn chạm ngưỡng tốc độ 100 km/h.

Honda CR-V e:HEV RS cho thấy khả năng vận hành mạnh mẽ. Ảnh: Phúc Hậu.

Dẫu sở hữu sức kéo đến 335 Nm, Honda CR-V e:HEV RS hẳn nhiên khó có thể mang lại cảm giác "dính lưng" tương tự khi đạp thốc ga các mẫu ôtô thuần điện, hoặc xe xăng hiệu năng cao. Dù vậy, việc một chiếc xe gầm cao cỡ C có thể dễ dàng chạm ngưỡng 100 km/h kèm âm thanh phấn khích khi động cơ xăng tham gia truyền động vẫn khiến tôi khá ấn tượng.

Duy trì tốc độ 100 km/h trên cao tốc cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng dành cho tôi, bởi khối động cơ hybrid dưới nắp ca-pô dường như mong muốn người cầm lái Honda CR-V e:HEV RS cần phải chạy nhanh hơn để khai thác triệt để sức mạnh. Thêm chút lực vào bàn đạp chân ga, chiếc SUV cỡ C dễ dàng chạm ngưỡng 120 km/h mà không ghi nhận bất kỳ rung động không mong muốn nào từ khoang động cơ.

"Cảm giác lái" là khái niệm khá mơ hồ thường được người dùng ôtô các thương hiệu Nhật Bản như Honda, Mazda mô tả. Khi cầm lái Honda CR-V e:HEV RS, tôi cho rằng "cảm giác lái" này chính là cách mà chiếc xe phản hồi nhanh lẹ với thao tác trên vô lăng, hay cách thân xe vững vàng khi cần chuyển làn trên cao tốc.

Vận hành mạnh mẽ là vậy, Honda CR-V e:HEV RS vẫn là một mẫu xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Honda cho biết CR-V các bản thuần xăng sử dụng động cơ 1.5L có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 7,3-7,8 lít/100 km, nhưng động cơ xăng 2.0L trang bị trên Honda CR-V các phiên bản e:HEV chỉ "ngốn" 5,2 lít/100 km.

Chiếc SUV hybrid cỡ C báo mức tiêu thụ nhiên liệu 5 lít/100 km cho hành trình 140 km. Ảnh: Phúc Hậu.

Qua trải nghiệm thực tế, hành trình 140 km di chuyển phần lớn trên cao tốc của tôi cùng Honda CR-V e:HEV RS đã kết thúc với mức tiêu thụ nhiên liệu 5 lít/100 km, tức thấp hơn công bố của hãng.

Thông số này dĩ nhiên chỉ mang tính tham khảo do còn thay đổi bởi nhiều yếu tố bên ngoài, tuy nhiên hệ thống e:HEV trên Honda CR-V dường như đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trong chuyến đi trải nghiệm.

Ngoại hình khó phân biệt

Như đã đề cập, hệ truyền động hybrid dưới nắp ca-pô của Honda CR-V e:HEV bản lắp ráp không có sự thay đổi so với các xe nhập khẩu Thái Lan trước đây.

Ngoại hình Honda CR-V e:HEV RS cũng gần như không thay đổi so với phiên bản nhập khẩu và sự khác biệt lớn nhất chỉ có thể nhận ra khi người dùng bước vào trong khoang lái.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda CR-V e:HEV RS lần lượt 4.691 x 1.866 x 1.681 mm, chiều dài cơ sở 2.701 mm.

Tương tự bản tiền nhiệm, các tùy chọn e:HEV của Honda CR-V đã lược bỏ hàng ghế thứ ba để tối ưu khối lượng, tăng hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, việc bổ sung 2 motor điện vẫn khiến mẫu SUV cỡ C "tăng cân" đáng kể.

Theo thông tin do hãng cung cấp, Honda CR-V e:HEV RS nặng đến 1.759 kg, thay vì chỉ dao động 1.653-1.661 kg như các phiên bản L hay G thuần xăng.

Ngoại hình Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp gần như không có sự khác biệt so với bản nhập khẩu. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở bản nâng cấp, Honda CR-V e:HEV RS vẫn sở hữu mặt ca-lăng theo phong cách polygon mảng khối nổi sơn màu đen, cùng logo RS màu đỏ đặt lệch tạo điểm nhấn. Logo RS cũng xuất hiện ở đuôi xe, bên cạnh logo e:HEV quen thuộc trên các dòng ôtô hybrid của Honda.

Cụm đèn pha LED thiết kế mỏng, đặt sát dải đèn LED chạy ban ngày. Cản trước là một trong những chi tiết được sơn đen bóng để tạo ra điểm nhấn cho Honda CR-V e:HEV RS bản nâng cấp.

Việc sơn đen "dàn chân" là bộ mâm 10 chấu đường kính 18 inch cũng giúp Honda CR-V e:HEV RS sở hữu ngoại hình thể thao hơn. Các chi tiết đáng chú ý khác bao gồm gương chiếu hậu sơn đen, phản quang mắt mèo trên hốc bánh trước, thanh ray giá nóc trang bị sẵn...

Mâm sơn đen cùng màu lốp giúp xe sở hữu ngoại hình khá thể thao. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhờ không trang bị hàng ghế thứ ba, Honda CR-V e:HEV RS có một khoang chứa đồ phía sau khá rộng rãi. Trên các phiên bản hybrid, cửa cốp sau là loại chỉnh điện, có chức năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh.

Khoang lái thay đổi đáng kể

Nếu như sự khác biệt về ngoại hình giữa bản nâng cấp Honda CR-V e:HEV RS và bản tiền nhiệm là không quá đáng kể, khoang lái lại ghi nhận những thay đổi khá dễ nhận ra.

Thay vì cần số dạng thẳng hàng đặt tại bệ trung tâm, Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp nay trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Việc loại bỏ cần số kiểu truyền thống giúp khu vực yên ngựa trở nên thoáng đãng hơn, tuy nhiên thao tác chọn số bằng nút bấm có thể gây bối rối cho người dùng ở giai đoạn đầu.

Cụm phím bấm chọn số là điểm nhấn trong khoang lái Honda CR-V e:HEV RS. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngoài thay đổi nói trên, khoang lái Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp giữ nguyên các thiết lập và trang bị tương tự bản nhập khẩu Thái Lan.

Nằm sau vô lăng vẫn là bảng đồng hồ TFT kích thước 10,2 inch với kiểu hiển thị 2 mặt analog. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch đặt nổi trên táp-lô, bao gồm các phím bấm vật lý và phím xoay điều chỉnh âm lượng bố trí trên viền. Phiên bản cao cấp nhất này còn có một HUD hỗ trợ cung cấp thông tin cho người lái trong quá trình vận hành.

Bộ ghế ngồi trên Honda CR-V e:HEV RS bọc da, lưng ghế hàng trước có logo RS dập nổi. Các ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, ghế tài xế có chức năng nhớ vị trí.

Honda CR-V e:HEV RS chỉ bố trí 2 hàng ghế cho tối đa 5 người ngồi. Ảnh: Phúc Hậu.

Hàng ghế thứ hai sở hữu phần tựa lưng có thể điều chỉnh, hoặc gập 60:40 để tối ưu không gian chở hàng. Hành khách ngồi sau có cửa gió điều hòa riêng và 2 cổng sạc thiết bị di động.

Tương tự nhiều dòng xe phổ thông hiện nay, Honda CR-V cũng được trang bị sẵn các chốt ISOFIX cho phép người dùng cố định ghế trẻ em tại hàng ghế sau. Honda CR-V còn có phần cửa sau có thể mở với góc gần như 90 độ, cho phép ra vào dễ dàng, cũng như thao tác thuận tiện khi cần lắp đặt ghế trẻ em.

Honda CR-V e:HEV RS dành cho ai?

Nếu phải so sánh với các phiên bản thuần xăng, Honda CR-V e:HEV RS dường như không phải là một mẫu xe quá đậm chất gia đình. Việc lược bỏ hàng ghế thứ ba và sử dụng thiết lập e:HEV tăng khả năng vận hành khiến Honda CR-V e:HEV RS có phần "ưu ái" hơn cho người cầm lái.

Honda CR-V e:HEV RS vẫn là một mẫu xe gia đình, nhưng phù hợp cho người tìm kiếm cảm giác lái và yêu thích khả năng vận hành mạnh mẽ. Ảnh: Phúc Hậu.

Dẫu vậy, Honda CR-V e:HEV RS bản nâng cấp vẫn có đầy đủ trang bị an toàn, gói trợ lái nâng cao và nhiều túi khí bố trí cho tất cả vị trí ngồi. Riêng ở khoản bảo vệ hành khách ngồi trong cũng như khả năng ngả linh hoạt ở hàng ghế sau, Honda CR-V e:HEV RS lại tỏ ra là một lựa chọn hướng về nhu cầu mua xe phục vụ gia đình.

Tựu trung lại, SUV hybrid cỡ C thương hiệu Honda hội tụ các yếu tố để trở thành một mẫu xe gia đình dành cho người thích cầm lái. So với mặt bằng chung, Honda CR-V e:HEV RS ở giá niêm yết 1,25 tỷ đồng không thực sự cạnh tranh, nhưng người dùng có thể nhận về khá nhiều khi chấp nhận chi ra khoản tiền nói trên.

Sự ổn định của các mẫu xe thuộc thương hiệu Honda vẫn là thứ khiến nhiều khách hàng chịu chi số tiền lớn hơn, trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ có giá tốt hơn, không gian tiện nghi và công nghệ cũng nhỉnh hơn so với CR-V.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tính đến hết tháng 5, Honda CR-V bán được tổng cộng 3.111 xe cho khách hàng. Số này bao gồm 1.580 xe thuộc các phiên bản thuần xăng, bên cạnh 1.531 xe CR-V trang bị hệ truyền động e:HEV.