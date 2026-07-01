Bị khai tử tại Việt Nam, Honda Accord bán đắt như tôm tươi ở Mỹ

Honda Accord cán mốc doanh số 15 triệu xe tại thị trường Mỹ, được xem là một trong những dòng xe thành công nhất của nhà sản xuất ôtô Nhật Bản.

Theo Carscoops, Honda thông báo vừa chính thức bàn giao chiếc Honda Accord thứ 15 triệu tại thị trường Mỹ. Chiếc xe đánh dấu cột mốc lịch sử thuộc phiên bản Sport-L Hybrid đời 2026, thuộc sở hữu của một khách hàng sinh sống tại miền nam tiểu bang California.

Hãng xe Nhật Bản cho biết Accord là dòng ôtô du lịch bán chạy nhất tại Mỹ trong 50 năm qua. Hơn 13 triệu chiếc Accord đã được cho xuất xưởng tại Ohio kể từ khi nhà máy này bắt đầu vận hành vào năm 1982. Thực tế này cho thấy Honda Accord là một trong những câu chuyện điển hình về mức độ thành công bền bỉ trong ngành công nghiệp ôtô hiện đại.

Chuyên trang Carscoops nhận định ấn tượng lớn nhất trong cột mốc 15 triệu xe mà Honda Accord đạt được là cách mà mẫu xe này bán chạy dù không phải là cái tên quá nổi bật.

Honda Accord không được xem là một halo car - thuật ngữ chỉ những mẫu xe ra đời với nhiệm vụ khẳng định vị thế thương hiệu. Honda Accord cũng không là cái tên chiến thắng trong các thử thách tốc độ trên YouTube.

Dẫu vậy, mẫu sedan cỡ D vẫn bền bỉ tồn tại trên thị trường Mỹ qua từng thế hệ và thuyết phục được hàng triệu khách hàng.

Hãng xe Nhật Bản cho rằng độ bền, tính hiệu quả, giá trị, độ an toàn, tin cậy là những yếu tố cốt lõi giúp Honda Accord đạt được cột mốc doanh số 15 triệu xe tại thị trường Mỹ.

Hiện, các phiên bản hybrid đóng góp hơn 50% doanh số Honda Accord. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến Toyota quyết định chỉ kinh doanh Camry phiên bản Hybrid.

Thậm chí, Carscoops tin rằng thành công chung của Toyota Camry và Honda Accord tại xứ cờ hoa là lý do Kia, Hyundai đang cung cấp chính sách bảo hành dài hơi hơn so với các đối thủ.

Dù được xem là dòng xe thành công bậc nhất của Honda tại Mỹ, mẫu sedan cỡ D Honda Accord lại không thể có được vị thế tương tự ở các thị trường quốc tế khác.

Chẳng hạn ở Trung Quốc, Honda Accord phiên bản e:PHEV từng được ưu đãi đến 20.280 USD , áp dụng giới hạn cho 1.000 xe. Khoản ưu đãi lớn khiến truyền thông địa phương đặt nghi vấn Honda Accord e:PHEV sẽ sớm bị khai tử ở Trung Quốc, dù GAC Honda chưa chính thức lên tiếng.

Tại Việt Nam, Honda Accord là một trong những sedan cỡ D đã tạm rút khỏi thị trường. Năm ngoái, Honda Accord chỉ bán được 42 xe, trở thành một trong những mẫu xe bán chậm nhất.