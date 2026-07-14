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Xe Xe máy

Hết thời 'e ngại', người Việt tăng mua xe máy xăng trở lại

  • Thứ ba, 14/7/2026 11:30 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Doanh số xe máy của các thành viên thuộc hiệp hội VAMM trong nửa đầu năm ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng của 5 thành viên gồm Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha Motor trong quý II đạt 638.431 xe. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng cộng người Việt mua hơn 1,367 triệu xe máy xăng từ VAMM.

So với cùng kỳ năm trước (hơn 1,28 triệu xe), con số này tăng khoảng 6%. Tổng doanh số trên chưa bao gồm lượng xe bán ra của các thương hiệu xe phân khối lớn như Kawasaki, Ducati hay Triumph, Lambretta.

Trong số này, Honda đang là thương hiệu dẫn đầu khi ghi nhận doanh số đạt khoảng 1,128 triệu chiếc trong 6 tháng đầu năm, chiếm đến hơn 82% lượng xe từ hội VAMM bán ra thị trường. So với cùng kỳ năm trước, doanh số của xe 2 bánh Honda tăng khoảng 1,8%.

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Doanh số xe máy xăng từ các thương hiệu thuộc VAMM ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng trong nửa đầu năm nay. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước đó vào cuối năm 2025, khi thông tin về việc hạn chế xe máy xăng sắp được áp dụng tại Hà Nội và TP.HCM xuất hiện, nhiều người dùng tỏ ra khá cân nhắc, đắn đo trong việc thay đổi, chọn mua xe 2 bánh mới.

Đến nay, khi các định hướng về quy định kiểm soát khí thải đã được thông tin rõ ràng và cập nhật cụ thể hơn theo lộ trình phân tách từng giai đoạn, người tiêu dùng đã bớt e dè và chủ động hơn trong việc lựa chọn mua sắm các dòng xe 2 bánh chạy xăng truyền thống để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Mức tăng 6% không quá lớn nhưng chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường xe máy xăng vẫn còn đó. Nhiều khả năng trong thời gian tới, các hãng xe máy sẽ tiếp tục có những nâng cấp hoặc bổ sung mẫu xe mới nhằm tăng sức cạnh tranh.

Sách hay đọc trên xe

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Đan Thanh

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