Nơi đầu tiên ở Trung Quốc cấm bán xe xăng

Tỉnh Hải Nam trở thành địa phương đầu tiên tại Trung Quốc công bố kế hoạch cấm bán xe xăng từ năm 2030.

Theo Car News China, tỉnh Hải Nam vừa trở thành địa phương đầu tiên tại Trung Quốc công bố kế hoạch cấm bán xe xăng từ năm 2030. Quyết định này nằm trong bản kế hoạch 5 năm của Hải Nam, với mục tiêu đưa địa phương hải đảo này trở thành mô hình tiên phong cho quá trình chuyển đổi giao thông của Trung Quốc.

Hải Nam sở hữu diện tích khoảng 35.400 km2 cùng hệ thống đường cao tốc quanh đảo dài gần 613 km. Chuyên trang Car News China nhận định cơ sở hạ tầng giao thông tại Hải Nam tương thích với phạm vi hoạt động của nhiều dòng ôtô điện hiện đại, cũng như kế hoạch phát triển mạng lưới trạm sạc trong tương lai.

Tính đến hiện tại, năng lượng tái tạo đang trở thành nguồn cấp điện chủ yếu cho tỉnh Hải Nam. Địa phương này cũng dẫn đầu Trung Quốc về tỷ lệ phổ cập xe điện, đồng thời đứng thứ nhì toàn quốc về tổng số xe điện đăng ký.

Chính quyền tỉnh Hải Nam đặt mục tiêu tỷ trọng xe năng lượng mới (NEV) sẽ đạt 23,75% vào năm 2025, tăng lên trên 45% vào năm 2030. Tỉnh Hải Nam cũng nhắm đến tỷ lệ 100% phương tiện công cộng và cá nhân sẽ sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030, trừ nhóm xe chuyên dụng.

Địa phương này cũng đồng thời mở rộng mạng lưới trạm sạc, duy trì tỷ lệ xe điện trên mỗi trạm sạc dưới 2,5 xe/trạm.

Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) sẽ cấm hoàn toàn bán xe xăng từ năm 2030. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Một báo cáo từ năm 2022 của People Daily từng chỉ ra những lo ngại liên quan đến tích hợp hạ tầng sạc, trạm nạp hydro vào quy hoạch đô thị, cũng như áp lực cung cấp năng lượng một khi chuyển đổi hoàn toàn sang NEV.

Hải Nam vốn là một hòn đảo nằm ở điểm cuối của lưới điện quốc gia, do đó luôn phải đối mặt với các thách thức về sự phụ thuộc năng lượng và chi phí tiền điện cao.

Để giải quyết những vấn đề này, chính quyền tỉnh Hải Nam đang triển khai chiến lược “xây dựng nền móng”, nhắm đến tăng cường khả năng tự chủ năng lượng từ 24% vào năm 2025 lên 54% vào năm 2030 thông qua phát triển các nguồn năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

Tỉnh cũng có kế hoạch áp dụng các chính sách quản lý giao thông phân hóa, chẳng hạn ưu tiên đăng ký, lưu thông và đặc quyền đỗ xe, nhằm khuyến khích việc sử dụng xe NEV cũng như đẩy nhanh quá trình loại bỏ dần nhóm phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống.

Hải Nam là một trong những tỉnh tương đối nhỏ của Trung Quốc. Ngành công nghiệp ôtô ở địa phương này không quá phát triển khi chỉ Hainan Mazda là liên doanh đáng chú ý nhất.