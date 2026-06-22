Mazda3 'tông' BYD Qin L - xe xăng bốc cháy, xe điện 'bình an'

Mazda3 và xe điện BYD Qin L vừa xảy ra vụ tai nạn lớn tại Trung Quốc, nhưng mẫu xe bị hư hại lớn nhất lại là chiếc xe xăng.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận nước này.

Dựa trên các hình ảnh và video lan truyền từ hiện trường tại một ngã tư ở thành phố Đại Liên, chiếc sedan hybrid BYD Qin L đã va chạm trực diện ở góc lệch 45 độ với một chiếc sedan chạy xăng. Cú đâm mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe của cả 2 phương tiện biến dạng và chịu hư hại nặng nề.

Ngay sau va chạm, chiếc xe chạy xăng, được nhận diện là một mẫu Mazda 3 Axela thế hệ thứ 3 (sản xuất giai đoạn 2014-2019), đã bốc cháy dữ dội. Lực đâm chéo góc đã đẩy toàn bộ xung lực qua vùng hấp thụ xung lực phía trước, làm vỡ hệ thống ống dẫn nhiên liệu của chiếc Mazda và gây ra hỏa hoạn.

Rất may mắn, nhờ hệ thống cảnh báo và túi khí bung kịp thời, toàn bộ hành khách trên cả 2 xe đều đã chủ động sơ tán an toàn trước khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường, không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người.

Trái ngược với tình trạng ngọn lửa bao trùm của chiếc xe xăng, hệ thống lưu trữ năng lượng trên chiếc BYD Qin L vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Khối pin Blade (Lithium Iron Phosphate -LFP) đặt dưới sàn xe không hề xảy ra hiện tượng quá nhiệt hay thoát nhiệt ngoài kiểm soát.

Chiếc Mazda3 bốc cháy dữ dội sau va chạm tại Trung Quốc. Ảnh: T.T.

Đồng thời, hệ thống an toàn cũng tự động kích hoạt chế độ khóa hộp số để giữ chiếc xe đứng yên tại chỗ, tránh việc xe bị dịch chuyển tự do lăn về phía đám cháy đang bùng phát từ chiếc Mazda bên cạnh. Theo truyền thông Trung Quốc, việc chiếc xe điện "bình an vô sự" đến từ hệ thống kích hoạt tự bảo vệ trên xe.

Cụ thể, ngay khi các cảm biến va chạm ghi nhận lực gia tốc lớn vượt ngưỡng, hệ thống điều khiển trung tâm đã lập tức thực hiện quy trình cách ly, cắt hoàn toàn đường truyền điện cao áp trên xe để ngăn chặn tình trạng chập mạch hay phóng điện hồ quang gây cháy.

Các cell pin LFP của BYD sử dụng vật liệu có độ ổn định nhiệt cao, không tự giải phóng oxy khi bị vặn xoắn hoặc biến dạng cơ học, giữ cho toàn bộ gói pin ở trạng thái trơ hoàn toàn dưới áp lực của cú đâm.

Mẫu xe hybrid BYD Qin L đang được định vị ở phân khúc xe phổ thông có giá bán dưới 150.000 NDT (tương đương khoảng 21.000 USD ). Theo số liệu từ hệ thống theo dõi thị trường China EV DataTracker, lượng bàn giao nội địa của dòng xe này đạt 10.019 chiếc trong tháng 5, giảm mạnh so với thời điểm vừa ra mắt (doanh số đạt đỉnh 31.000 chiếc).