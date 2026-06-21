Lynk & Co 900 - xe Trung Quốc hơn 3 tỷ có thể cạnh tranh với xe sang?

Được định vị ở phân khúc xe sang kén khách, mẫu SUV lai MPV Lynk & Co 900 có cơ hội nào để cạnh tranh tại Việt Nam?

Trong những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc liên tục đổ bộ thị trường Việt. Để tiếp cận khách hàng một cách dễ dàng cũng như nhanh chóng tạo được doanh số, các hãng chọn cách bán những sản phẩm với nhiều công nghệ, tính năng nhưng lại có giá bán thấp hơn mức sàn của phân khúc.

Người Việt dường như đã quen với câu chuyện "xe Trung Quốc" luôn đi kèm cụm từ "giá rẻ" xuyên suốt thời gian qua.

Lynk & Co 900 đến như một điều mới mẻ hơn. Đây không phải lần đầu tiên có một mẫu xe hạng sang từ Trung Quốc giới thiệu người dùng, nhưng với mức giá hơn 3 tỷ, đây hiện là cái tên từ đất nước tỷ dân có giá bán cao nhất, từng được giới thiệu tại Việt Nam.

Không phải SUV, cũng chẳng là MPV

Theo Tasco Auto, đơn vị phân phối Lynk & Co tại Việt Nam, mẫu xe được gọi là "full-size SUV 6 chỗ". Thoạt nhìn kích thước cũng như hình ảnh bên ngoài của mẫu xe, nhiều người đã nghĩ đây là một chiếc MPV, như GAC M8 Pro hay Volkswagen Viloran, Kia Carnival nhưng cao cấp hơn.

Tuy nhiên, nếu ngồi vào bên trong xe và cầm lái, ta sẽ thấy đây thực tế không phải MPV, cũng không phải SUV.

Các kích thước dài x rộng x cao của Lynk & Co 900 lần lượt là 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm. Xe sở hữu chiều cao gầm không quá lớn, khoảng 194 mm ở trạng thái không tải.

Lynk & Co 900 với thiết kế full-size. Ảnh: Phong Vân.

Nếu để so với các mẫu SUV cỡ lớn như Ford Explorer, Hyundai Palisade hay Range Rover Sport, khoảng sáng gầm của Lynk & Co 900 không cao như những cái tên SUV full-size trên.

Và khi mang chiếc SUV-MPV này vượt qua những đoạn đường từ đèo núi đến cao tốc, Lynk & Co 900 thể hiện mình như một mẫu xe lai khi đạt được khoảng 80% tiêu chí của mỗi loại xe.

Đây không phải một mẫu xe có phần trần cao, thoáng hay được trang bị cửa lùa cho người ngồi ghế hành khách như MPV.

900 cũng chẳng phải một chiếc xe có thể mang lại 100% tự tin cho người lái khi di chuyển qua đa dạng địa hình như đèo núi hay đường đá sỏi, gồ ghề.

Vậy Lynk & Co 900 thật sự mang cảm giác vận hành thế nào?

Xe cho người ngồi sau

Về mặt thông số, Lynk & Co 900 sở hữu hệ truyền động PHEV, gồm động cơ xăng 2.0L và các motor điện, cho công suất đầu ra 724 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm.

Gói pin dung lượng 52,38 kWh cho phép hoạt động thuần điện trên quãng đường tối đa 220 km/lần sạc. Nhìn vào thông số, ta có thể dễ hiểu cho quyết định gọi mình là một mẫu SUV full-size của Lynk & Co.

Và sự thật là sau khi trải nghiệm cung đường đèo, Lynk & Co 900 mang đến cảm giác không hề thua kém các mẫu SUV full-size hạng sang với giá cao gấp 2-3 lần.

Hệ thống treo trên Lynk & Co 900 được tinh chỉnh đủ mềm mại để di chuyển qua các mặt đường gồ ghề nhưng được tác động nhiều vào thuật toán để giúp nó không trở nên bồng bềnh.

Ở Lynk & Co 900, cảm giác của người ngồi hàng ghế sau được "chiều chuộng" hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Đương nhiên, là một mẫu xe full-size SUV hướng đến người ngồi phía sau, độ nhạy của chân ga, khả năng tăng tốc khi nhấn sâu chân cũng được tinh chỉnh để chiếc xe không quá "bốc" hay giật. Sự từ tốn, chắc chắn là điều mà Lynk & Co 900 làm tốt, cùng với khung gầm hoàn thiện, cảm giác ngồi ở hàng ghế sau trên mẫu xe gần như không có điểm gì khó chịu.

Nếu ngồi ở ghế lái, cảm giác từ tốn, sự êm dịu nhẹ nhàng trong những lần đạp chân tăng tốc hay đáng lái khiến người cầm cương Lynk & Co 900 sẽ có phần "nhàm chán". Lái chiếc xe này là cảm giác phục vụ nhiều hơn là hưởng thụ.

Quảng cáo nhiều, nhận được bao nhiêu?

Câu chuyện chính mà Lynk & Co giới thiệu đến người quan tâm mẫu xe không phải là hệ truyền động PHEV thế hệ mới nhất với sức mạnh hơn 700 mã lực, mà là hàng loạt công nghệ, trải nghiệm bên trong khoang lái.

Hãng xe Trung Quốc gọi đây là một mẫu xe "thoải mái hoàn toàn cho 6 người". Trải nghiệm thực tế khi di chuyển đường dài, sự thoải mái này có phần hơi kiên cưỡng. Đầu tiên là câu chuyện về khoang hành lý.

Xe có thể rộng rãi cho 6 người, nhưng không gian chứa hành lý là không đủ. Ảnh: Phong Vân.

Dù là một mẫu xe cấu hình 6 chỗ ngồi, không gian cốp đồ của Lynk & Co 900 không đủ để chứa được đầy đủ hành lý cho toàn bộ 6 người trên xe. Đương nhiên nếu cố "nhồi nhét", người dùng vẫn có thể để thêm các vali, túi xách xung quanh khu vực hàng ghế 2-3 hay lối di chuyển giữa 2 bên ghế. Tuy nhiên điều này sẽ khiến mẫu xe đánh mất cảm giác "sang trọng" hay "cao cấp" trên Lynk & Co 900.

Nếu gập hàng ghế phía sau, xe sẽ trở nên hoàn toàn thoải mái, nhưng chỉ còn giới hạn 4 chỗ ngồi. Đây có thể xem là một điểm đáng tiếc.

Tại Trung Quốc, Lynk & Co 900 nay được phân phối thêm một tùy chọn cấu hình 5 chỗ. Và nếu áp dụng với Việt Nam, đây có thể là kiểu sắp xếp hợp lý hơn khi cân bằng cả về số lượng người ngồi lẫn không gian hành lý.

Lynk & Co 900 tại quê nhà là một mẫu SUV full-size đầu bảng, sở hữu loạt hệ thống hỗ trợ lái cấp độ cao nhất với chức năng điều khiển bằng giọng nói (voice control) hay chế độ tự lái thông minh L2, L3. Song tại Việt Nam, do sự hạn chế về điều kiện môi trường, các ưu điểm này của Lynk & Co 900 đều đã bị lược bỏ.

Màn hình giải trí to nhưng thiếu đi các chương trình dành cho người Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Tương tự Lynk & Co 08+, các chức năng điều khiển trên xe đều được tích hợp bên trong màn hình cỡ lớn, ở cả hàng ghế trước và sau. Tuy nhiên người dùng chắc chắn phải mất nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cách sử dụng. Kể cả khi đã làm quen với màn hình, việc phải thao tác khi đang cầm lái mang lại nhiều sự sao nhãng, giảm đi trải nghiệm tiện dụng.

Màn hình giải trí cỡ lớn phía sau cũng đang thiếu vắng các ứng dụng cho người dùng Việt ở những mẫu xe trải nghiệm đầu tiên, kèm lời hứa sẽ sớm bổ sung từ Tasco Auto.

Cơ hội nào cho Lynk & Co 900?

Có thể nói với mức giá 3,069 tỷ đồng , Tasco đang đặt Lynk & Co 900 vào một phân khúc kén khách, không có nhiều đối thủ nhưng đều là những cái tên nổi tiếng hơn. Ở nhóm xe này, những cái tên như Lexus LX 600, Mercedes-Benz GLS hay Range Rover Sport đều đang thu hút khách bằng những câu chuyện về sự trải nghiệm, cảm giác cao cấp, và Lynk & Co 900 cũng thế.

Với giá bán thấp hơn mặt bằng chung cùng hạ tầng "liên minh" trạm sạc VETC vừa được triển khai, Lynk & Co 900 hoàn toàn có cơ hội để tìm được doanh số, dù sẽ không quá ấn tượng hay đủ sức gánh vác cho thương hiệu như kỳ vọng của hãng trên chiếc Lynk & Co 06 cùng nhà.

Đối với khách hàng, về cơ bản họ sẽ có được những trải nghiệm cao cấp với mức giá rẻ hơn đáng kể, tất nhiên là ở một thương hiệu mới hơn và ít danh tiếng hơn. Đây là điểm "công bằng" nếu xét ở góc độ thị trường, đủ để khách hàng cân nhắc.

Song cũng như các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường, rào cản của Lynk & Co 900 là niềm tin về thương hiệu, về mức độ thanh khoản tương lai hay sự nghiêm túc trong việc phân phối và hỗ trợ hậu mãi. Một hệ sinh thái chăm sóc khách hàng tốt của Tasco Auto có thể thu hút được thêm lượng khách nhất định cho Lynk & Co 900.

Tóm lại, Lynk & Co 900 có vẻ như là một món hời nếu nhìn ở góc độ trải nghiệm xe và giá tiền. Khi đặt cùng giá trị thương hiệu, câu chuyện sẽ khác đi, và thị trường sẽ trả lời cho câu hỏi đây có phải là mức giá bán phù hợp, khách hàng liệu có đón nhận mẫu xe này hay không. Trước mắt, con số 100 đơn đặt hàng mà Tasco Auto công bố khi mở bán, có thể coi là một thành công.