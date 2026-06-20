Cảnh báo lạ kỳ của Toyota và Nissan

Cả Toyota và Nissan đều cảnh báo khách hàng quê nhà rằng những mẫu xe lắp ráp tại Mỹ nhập khẩu về Nhật Bản đều có thể không đáp ứng kỳ vọng tương tự xe nội địa.

Theo Carscoops, các hãng xe Nhật Bản trong nhiều thập kỷ đã chi ra những khoản tiền khổng lồ để xây dựng danh tiếng về chất lượng sản phẩm ở mức hoàn hảo.

Hệ quả, khách hàng tại thị trường quê nhà Nhật Bản đang có tiêu chuẩn cao đến mức cả Toyota và Nissan đều đang phải phát đi cảnh báo có phần lạ kỳ, rằng một số dòng xe lắp ráp tại Mỹ có thể không đáp ứng được kỳ vọng tương tự xe nội địa.

Loạt cảnh báo này được dành cho các dòng xe nhập khẩu vào Nhật Bản từ Mỹ, bao gồm Toyota Tundra (lắp ráp ở Texas), Toyota Highlander (lắp ráp ở Indiana) cùng với Nissan Murano (lắp ráp tại Tennessee).

Số xe này nằm trong chiến dịch đẩy mạnh nhập khẩu ngược xe Nhật lắp Mỹ trở lại thị trường Nhật Bản. Động thái này càng có thêm động lực trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Nhật Bản và Mỹ vẫn đang diễn ra.

Theo Carscoops, những cảnh báo mà Toyota và Nissan dành cho xe lắp ráp tại Mỹ có thể xem như điều đáng xấu hổ dành cho ngành công nghiệp ôtô xứ sở cờ hoa.

Tài liệu hướng dẫn của Toyota tại Nhật Bản liên tục nhắc nhở khách hàng rằng những chiếc xe này được thiết kế cho các thị trường hải ngoại, có thể có sự khác biệt so với kỳ vọng ở thị trường nội địa.

Cụ thể, Toyota lưu ý rằng lớp sơn hoàn thiện bề mặt trên các mẫu Tundra và Highlander nhập khẩu phản ánh "lớp hoàn thiện của thị trường nước ngoài", do vậy khách hàng có thể gặp phải các hiện tượng "lớp sơn mỏng", "lệch màu sơn", "vết đánh bóng trên bề mặt sơn", "vết móp trên bề mặt sơn" và thậm chí là "rộp sơn". Toyota nhấn mạnh các vấn đề này không ảnh hưởng đến chức năng hay hiệu suất vận hành.

Nissan tuyên bố Murano nhập khẩu Mỹ đã được hoàn thiện cho các thị trường nước ngoài, do đó khác biệt so với loạt tiêu chuẩn chất lượng của Nhật Bản.

Khách hàng do vậy được cảnh báo có thể tìm thấy "một lượng nhỏ bụi bẩn trên bề mặt sơn", các vết keo làm kín, bên cạnh "sự sai lệch nhỏ như hiện tượng giật cấp hoặc chênh lệch bề mặt của tấm vỏ xe". Tương tự Toyota, Nissan cũng nhấn mạnh những vấn đề này không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

Ngoài ra, Toyota cũng cảnh báo khách hàng chuẩn bị mua Tundra nhập Mỹ rằng hệ thống hỗ trợ nhận diện biển báo trang bị theo xe có thể không hoạt động chính xác tại Nhật, trong khi màn hình thông tin giải trí vẫn sẽ chỉ hiển thị tiếng Anh.

Nissan thì lưu ý Murano nhập Mỹ không có menu hiển thị tiếng Nhật, không có radio AM và FM cũng như các dịch vụ NissanConnect.

Theo Carscoops, các tuyên bố trên không có bất kỳ nội dung nào xác nhận các mẫu xe có liên quan gặp lỗi. Toyota và Nissan dường như chỉ đang đặt ra một mức độ kỳ vọng dành cho khách hàng nội địa - những người vốn đã quen thuộc với một số tiêu chuẩn sản xuất riêng trong mảng ôtô.

Khách hàng Nhật Bản vốn có khá nhiều lựa chọn ôtô không đi kèm những cảnh báo về chất lượng như trên. Do vậy, doanh số của nhóm xe Nhật lắp Mỹ nhiều khả năng sẽ khó có khả năng ghi nhận ở mức khả quan.