Koenigsegg Regera và McLaren Senna của 'đại gia Việt' đang ở Lào?

Hai chiếc Koenigsegg Regera và McLaren Senna từng thuộc sở hữu của ông Hoàng Kim Khánh xuất hiện trong loạt hình ảnh tại Lào, làm dấy lên nhiều đồn đoán số phận của 2 siêu xe này.

Hai siêu phẩm triệu USD Koenigsegg Regera và McLaren Senna được cho là thuộc bộ sưu tập của đại gia Hoàng Kim Khánh bất ngờ xuất hiện trong loạt hình ảnh tại Lào, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe. Tuy nhiên, danh tính, thời gian và địa điểm chụp những hình ảnh này hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Trang "SuperCars Lao" đã đăng tải hình ảnh một chiếc Koenigsegg Regera với ngoại hình được cho là rất giống chiếc từng xuất hiện tại Việt Nam của ông Hoàng Kim Khánh và bà Mailisa.

Trang mạng xã hội "SuperCars Lao" đã đăng tải hình ảnh một chiếc Koenigsegg Regera với ngoại hình được cho là rất giống siêu xe từng xuất hiện tại Việt Nam của ông Hoàng Kim Khánh và bà Mailisa. Đây là mẫu hypercar từng gây chú ý khi được đưa về nước vào năm 2022, với nhiều chi tiết cá nhân hóa đặc biệt.

Chiếc Koenigsegg Regera trong bài đăng của "Supercars Lao" sở hữu nhiều điểm tương đồng như thân vỏ bằng sợi carbon đỏ Burgundy và phong cách hoàn thiện tổng thể. Phần nội thất cũng có tông màu nâu Roe Deer tương tự chiếc Regera từng lăn bánh tại Việt Nam.

Không chỉ Koenigsegg Regera, trang này còn đăng tải hình ảnh một chiếc McLaren Senna được lưu trữ cùng địa điểm. Chiếc xe có màu sơn Cerberus Pearl tương đồng với mẫu Senna từng thuộc sở hữu của ông Hoàng Kim Khánh. Ảnh: SuperCars Lao

Không chỉ Koenigsegg Regera, trang này còn đăng tải hình ảnh một chiếc McLaren Senna được lưu trữ cùng địa điểm. Chiếc xe có màu sơn Cerberus Pearl tương đồng với mẫu Senna từng thuộc sở hữu của ông Hoàng Kim Khánh. Trước đó, bộ đôi Regera và Senna cũng từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động của vị đại gia này.

Sự xuất hiện của 2 chiếc hypercar này tại Lào khiến nhiều người đặt câu hỏi về hành trình của bộ đôi xe trị giá hàng trăm tỷ đồng. Từng có thông tin cho biết chiếc Koenigsegg Regera đã được vận chuyển sang Campuchia trong một giai đoạn nhất định, sau đó xuất hiện tại Lào.

Những hình ảnh do "SuperCars Lao" đăng tải vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận đây chính xác là 2 chiếc xe từng xuất hiện tại Việt Nam. Thời gian chụp, địa điểm lưu trữ cũng như tình trạng sở hữu của bộ đôi này vẫn cần thêm thông tin để làm rõ. Ảnh: SuperCars Lao

Sau khi ông Hoàng Kim Khánh và bà Mailisa vướng vào vòng lao lý, nhiều mẫu xe trong bộ sưu tập được quan tâm về tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, trong danh sách những siêu xe và xe sang từng được nhắc đến là bị cơ quan chức năng thu giữ, 2 mẫu hypercar đắt giá nhất là Koenigsegg Regera và McLaren Senna không được đề cập.

Hiện tại, những hình ảnh do "SuperCars Lao" đăng tải vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận đây chính xác là 2 chiếc xe từng xuất hiện tại Việt Nam. Thời gian chụp, địa điểm lưu trữ cũng như tình trạng sở hữu của bộ đôi Regera – Senna vẫn cần thêm thông tin chính thức để làm rõ.