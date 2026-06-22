Xiaomi tiếp tục ra mắt hãng xe điện mới, lần này là SUV cỡ lớn

Sky Nomad là hãng xe điện tiếp theo sẽ sớm được Xiaomi trình làng, với mẫu xe đầu tiên trang bị hệ truyền động EREV.

Theo Car News China, Xiaomi chuẩn bị giới thiệu thương hiệu ôtô mới mang tên Sky Nomad. Mẫu xe đầu tiên của hãng xe điện này sẽ là N90 - SUV full-size thuộc loại EREV, hay ôtô điện phạm vi mở rộng.

Với tên gọi trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là tìm kiếm bầu trời, thương hiệu Sky Nomad với đại diện đầu tiên N90 sẽ mang tinh thần của một mẫu xe dã ngoại. Xe có sẵn một lều tích hợp trên nóc với thiết kế khí động học. Chiếc lều màu be, kết hợp lưới chống muỗi màu đen để tạo ra một phần giống gác mái trên nóc xe.

Đối tượng khách hàng chính của Sky Nomad sẽ là người yêu thích glamping. Tại Trung Quốc, nhiều mẫu xe trong phân khúc SUV thường quảng bá kèm các tính năng cắm trại, bao gồm hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn, ổ cắm AC để sử dụng thiết bị điện gia dụng. Theo Car News China, N90 được kỳ vọng sẽ có những trang bị tương tự.

Trên Sky Nomad N90, động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L đóng vai trò “máy phát điện” để cung cấp điện năng cho gói pin dung lượng hơn 70 kWh. Gói pin này cho phép xe hoạt động thuần điện 400-500 km theo chuẩn CLTC, tuy nhiên N90 có thể chạy đến hơn 1.500 km nếu có thêm sự tham gia của động cơ xăng.

Chuyên trang Car News China từng tiết lộ Xiaomi sẽ sử dụng 60% nguồn cung pin từ Sunwoda và 40% khác từ CALB để lắp cho dòng Sky Nomad N90. Xiaomi đặt mục tiêu tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rủi ro thông qua phương pháp này. Trước đây, Xiaomi từng phụ thuộc vào CATL và FinDreams (thuộc BYD) để cung cấp pin cho SU7 và YU7.

Các hình ảnh chụp trộm cho thấy N90 sở hữu tay nắm cửa dạng bán ẩn và bộ lốp 19 inch. Các phiên bản cao cấp hơn có thể sẽ được trang bị bộ mâm kích thước lớn hơn. Cụm cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe cho thấy khả năng xe được trang bị các tính năng trợ lái nâng cao. Ngoài ra, N90 được kỳ vọng sẽ có hệ thống treo khí nén và hệ thống đánh lái bánh sau.

Sky Nomad N90 có chiều dài tổng thể hơn 5.300 mm, chiều dài cơ sở khoảng 3.100 mm. Tương tự các đại diện còn lại trong phân khúc, N90 dự kiến có các cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ ngồi.

Truyền thông Trung Quốc tin rằng Sky Nomad N90 sẽ có giá bán trong khoảng 200.000-450.000 NDT (khoảng 29.500- 66.500 USD ). Thời điểm ra mắt chính thức dự kiến vào quý cuối năm nay.

Tại Trung Quốc, loạt SUV năng lượng mới thuộc "Series 9" của các hãng đều đóng vai trò là những dòng xe flagship cỡ lớn, bao gồm IM LS9 của SAIC, Denza N9 và Li Auto L9.

Báo cáo từ China EV DataTracker cho thấy Xiaomi đã bàn giao 32.759 xe tại thị trường quê nhà trong tháng 5.

Hiện, Xiaomi chỉ phân phối 2 mẫu xe là sedan điện SU7 và SUV điện YU7. Riêng trong tháng 5, SU7 là mẫu xe bán chạy thứ ba tại Trung Quốc với lượng bàn giao đạt 24.023 xe.