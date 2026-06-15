Cánh gió cỡ lớn trên Xiaomi SU7 Ultra bản cập nhật

Bản cập nhật của Xiaomi SU7 Ultra dự kiến sớm ra mắt, sở hữu cánh gió rộng bản ở đuôi cho phép vận hành hiệu quả hơn trên đường đua.

Theo Car News China, mẫu siêu xe thuần điện Xiaomi SU7 Ultra dự kiến sớm có một bản cập nhật tại Trung Quốc với cánh lướt gió đuôi kích thước lớn. Phiên bản này có thể sẽ thử phá kỷ lục hoàn thành vòng đua Nürburgring-Nordschleife do Porsche Taycan Turbo GT xác lập gần đây trong phân khúc xe sang cỡ trung-lớn thuần điện.

Phiên bản cập nhật của Xiaomi SU7 Ultra gần đây được phát hiện tại Trung Quốc khi đang chạy thử dưới lớp ngụy trang khá dày. Dẫu vậy, một số chi tiết ngoại hình vẫn có thể nhận ra, chẳng hạn gương chiếu hậu bằng sợi carbon, cảm biến LiDAR trên nóc, nhiều cảm biến khác trên chắn bùn trước, hay bộ mâm 5 chấu kèm kẹp phanh màu vàng cỡ lớn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cánh gió sau rộng bản gắn ở đuôi xe. Theo Car News China, chi tiết này thậm chí còn lớn hơn cánh gió từng xuất hiện trên chiếc Xiaomi SU7 Ultra Prototype từng hoàn thành vòng đua Nürburgring-Nordschleife với thời gian 6 phút 46,874 giây.

Cánh gió sau lớn hơn đồng nghĩa lực downforce tạo ra cũng lớn hơn, giúp ghì chặt các bánh sau xuống mặt đường đua ở tốc độ cao. Phiên bản cập nhật của SU7 Ultra đang chạy thử cũng sở hữu phần tấm ốp 2 đầu cánh gió khá rộng, mang lại dáng vẻ có nhiều nét tương đồng Porsche 911 GT3 RS.

Chuyên trang Car News China nhận định bản nâng cấp của SU7 Ultra được ra mắt với 2 mục tiêu, gồm nâng cao danh tiếng thương hiệu và cải thiện doanh số.

Dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho thấy Xiaomi chỉ bàn giao 64 xe SU7 Ultra trong tháng 4. Để dễ so sánh, mẫu xe này từng đạt đỉnh doanh số vào tháng 3/2025 với 3.101 xe đến tay khách hàng.

Hiện, Xiaomi SU7 Ultra có giá khởi điểm 529.900 NDT (tương đương 78.255 USD ) tại thị trường Trung Quốc. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 5.070 x 1.970 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.000 mm.

Xiaomi SU7 Ultra bản hiện hành sở hữu thiết lập 3 motor điện, sản sinh công suất tối đa 1.526 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,1 giây. Nhờ gói pin dung lượng 93,7 kWh, mẫu sedan điện hiệu năng cao có thể vận hành trên quãng đường tối đa 630 km/lần sạc, công bố theo chu trình thử nghiệm CLTC.