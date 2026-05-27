Cứ bán một xe, Xiaomi lại lỗ 5.600 USD

Khoản lỗ trung bình trên mỗi xe bán ra của Xiaomi tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Car News China, tập đoàn Xiaomi hôm nay đã công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Mảng xe điện thông minh và đổi mới sáng tạo AI mang về doanh thu 19,9 tỷ NDT (khoảng 2,9 tỷ USD ) và ghi nhận lỗ hoạt động 3,1 tỷ NDT (khoảng 457 triệu USD ).

Xiaomi cũng cho biết bán được tổng cộng 80.856 xe điện trong quý đầu năm, tương đương khoản lỗ 5.600 USD trên mỗi xe bán ra. Cùng kỳ năm ngoái, Xiaomi chỉ lỗ 900 USD cho mỗi xe điện đến tay khách hàng.

Doanh số 80.856 xe mà Xiaomi đạt được trong 3 tháng đầu năm nay tương đương tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu riêng ở mảng xe điện thông minh của Xiaomi đạt 19 tỷ NDT (khoảng 2,8 tỷ USD ), với giá bán trung bình xấp xỉ 235.000 NDT, tức khoảng 34.600 USD /xe.

Xiaomi lưu ý hãng xe điện này đã ghi nhận tăng trưởng doanh số bất chấp hoạt động sản xuất bị đình trệ và giảm sản lượng giao hàng SU7 thế hệ đầu tiên. Một trong những cái tên đóng góp lớn vào nỗ lực “kéo” doanh số đi lên là SUV điện Xiaomi YU7.

Tính đến hết ngày 6/5, Xiaomi SU7 thế hệ mới ghi nhận hơn 80.000 đơn đặt mua đảm bảo, còn SUV điện YU7 đạt cột mốc doanh số lũy kế 232.000 xe trong 10 tháng kể từ khi chính thức ra mắt thị trường.

Xiaomi cho biết đã mở rộng mạng lưới bán lẻ của mình, nâng tổng số đại lý bán hàng lên thành 490 địa chỉ, phân bố ở 143 thành phố tại Trung Quốc.

Doanh thu tăng trưởng nhưng mảng ôtô của Xiaomi vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về khả năng sinh lời. Biên lợi nhuận gộp ở mảng xe điện thông minh và đổi mới sáng tạo ghi nhận ở mức 20,1%, giảm từ 23,2% hồi cùng kỳ năm ngoái.

Xiaomi lý giải sự sụt giảm này xuất phát từ các khoản trợ cấp mua xe, tỷ lệ giao hàng thấp của dòng SU7 Ultra hay chi phí linh kiện cốt lõi gia tăng. Mảng này ghi nhận khoản lỗ hoạt động đến 3,1 tỷ NDT, tương đương 457 triệu USD và cơ sở để tính toán mức lỗ bình quân 5.600 USD trên mỗi xe bán ra trong quý đầu năm.

Trong khi đó báo cáo tháng 4 cho thấy Xiaomi bán được 36.702 xe điện, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 71,2% so với tháng liền trước.