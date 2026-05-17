Xiaomi YU7 GT xuất hiện ở đại lý, mạnh 990 mã lực, sạc 12 phút đầy pin

Phiên bản hiệu năng cao Xiaomi YU7 GT vừa chính thức có mặt tại hệ thống đại lý ở Trung Quốc và sẵn sàng mở bán vào cuối tháng 5 này.

Được định vị là mẫu SUV mang cấu hình của một chiếc xe đua chuyên nghiệp nhưng vẫn tối ưu cho những chuyến đi dài, Xiaomi YU7 GT sở hữu ngoại hình hầm hố với đầu xe kéo dài và cấu trúc thân rộng (wide-body).

Phiên bản này được hãng ưu ái trang bị màu sơn đỏ Crimson độc quyền kết hợp logo thương hiệu màu đen vàng. Xe có kích thước chiều dài 5.015 mm và trục dài cơ sở đạt 3.000 mm, đi kèm bộ vành 21 inch bọc ngoài kẹp phanh đỏ thể thao, gương chiếu hậu không viền và tay nắm cửa ẩn.

Bên trong khoang lái, YU7 GT tạo ấn tượng bằng 2 tone màu đỏ đen tương phản. Toàn bộ cabin được bọc da Nappa cao cấp kết hợp với da lộn Alcantara, nhấn nhá bằng các tấm ốp sợi carbon và dây đai an toàn màu đỏ.

YU7 GT sở hữu màu sơn đỏ Crimson. Ảnh: Autohome.

Hàng ghế thể thao được thêu chữ "GT" nổi bật, trong khi vô-lăng của xe tích hợp một nút bấm vật lý mang tên "Boost" giúp người lái kích hoạt chế độ tăng tốc tức thời.

Khu vực trung tâm vẫn là màn hình cảm ứng cỡ lớn kết hợp cụm đồng hồ trải dài toàn giao diện, chạy trên nền đồ họa chủ đề đua xe chuyên biệt.

"Trái tim" của Xiaomi YU7 GT là hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian gồm hai môtơ điện. Motor điện phía trước sản sinh công suất 288 kW (386 mã lực), kết hợp với motor đặt sau mạnh 450 kW (603 mã lực), đẩy tổng công suất toàn hệ thống lên con số lên đến 738 kW, tương đương 990 mã lực.

Mẫu siêu SUV này sử dụng khối pin lithium ba thành phần có dung lượng 101,7 kWh, cho tầm vận hành lên tới 705 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nhờ xây dựng trên nền tảng điện áp cao 800V, YU7 GT có tốc độ sạc siêu nhanh khi chỉ mất đúng 12 phút để nạp từ 10% lên 80% pin.

Bên trong khoang lái của YU7 GT. Ảnh: Autohome.

Trước khi thương mại hóa, xe đã hoàn thành bài kiểm tra khắc nghiệt tại đường đua Nürburgring danh tiếng của Đức với thời gian hoàn thành vòng đua là 7 phút 32 giây.

Sự xuất hiện của biến thể GT được kỳ vọng sẽ giúp Xiaomi hâm nóng lại doanh số sau một tháng 4 giảm nhiệt.

Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy lượng xe YU7 tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc đạt 9.876 chiếc trong tháng 4, sụt giảm 27,2% so với tháng trước đó và cách khá xa mức đỉnh gần 38.000 xe từng đạt được vào hồi đầu năm.