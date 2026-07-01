Thêm thành phố cấm xe máy xăng?

Theo quy định mới nhất tại Delhi (Ấn Độ), người dân tại thành phố này sẽ không được đăng ký mới xe máy xăng từ đầu năm 2028.

Hội đồng Bộ trưởng Delhi (Ấn Độ) vừa chính thức phê duyệt Chính sách Xe điện (EV Policy) hoàn toàn mới cho thủ đô quốc gia. Chính sách này thúc đẩy một lộ trình chuyển dịch nghiêm ngặt hướng tới xe điện.

Theo chính sách mới, từ 1/4/2028, chỉ các dòng xe 2 bánh chạy điện mới đủ điều kiện đăng ký mới. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền sẽ không cho phép đăng ký mới đối với các loại môtô, xe máy chạy bằng xăng hoặc khí nén tự nhiên (CNG) tại thủ đô.

Trong khi lệnh cấm xe 2 bánh chạy xăng có hiệu lực từ năm 2028, lộ trình dành cho xe 3 bánh và xe chở hàng sẽ diễn ra sớm hơn. Cụ thể, chỉ các loại xe điện 3 bánh (autorickshaw) và xe chở hàng thuộc nhóm N1 chạy điện mới được phép đăng ký tại Delhi từ 1/1/2027.

Mục tiêu của lộ trình phân kỳ này là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong khu vực, đặc biệt là nguồn thải từ phương tiện giao thông.

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển đổi, chính quyền Delhi cũng công bố các gói kích cầu tài chính lớn.

Ủy viên Giao thông Niharika cho biết người mua xe 2 bánh chạy điện sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới 30.000 Rupee (khoảng 360 USD ) và lên tới 50.000 Rupee (khoảng 600 USD ) đối với xe 3 bánh điện.

Mức ưu đãi cho các dòng xe thương mại nhóm N1 chạy điện sẽ vào khoảng 100.000 Rupee (khoảng 1.200 USD ).

"Chúng tôi không đặt giới hạn về số lượng xe điện được hưởng ưu đãi," đại diện cơ quan giao thông đã chia sẻ với truyền thông Ấn Độ.

Các dòng xe thuần điện cũng sẽ được miễn hoàn toàn thuế đường bộ và phí đăng ký. Đáng chú ý, những quyền lợi này chỉ áp dụng duy nhất cho xe thuần điện (BEV), các dòng xe lai hybrid hoàn toàn không nằm trong diện được nhận trợ giá.

Xe máy xăng sẽ không được đăng ký mới tại Delhi từ đầu năm 2028. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh việc siết chặt đăng ký xe xăng, chính sách xe điện mới cũng đặt mục tiêu lắp đặt 23.000 trạm sạc xe điện công cộng trên khắp thành phố vào năm 2030.

Về lâu dài, chính quyền muốn chuyển đổi toàn bộ đội xe buýt trường học sang xe điện, đồng thời nâng cấp hạ tầng lưới điện để đáp ứng nhu cầu của lượng người dùng xe điện đang tăng nhanh.

Bộ trưởng Môi trường Manjinder Singh Sirsa khẳng định chính sách EV mới được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học nghiêm túc và sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giảm ô nhiễm không khí tại Delhi.

Trước đó, Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý Ôtô Ấn Độ (FADA) và Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Ấn Độ (SIAM) đã kêu gọi chính quyền Delhi xem xét lại dự thảo. Các tổ chức này cho rằng nguồn gây ô nhiễm chính không phải là các dòng xe mới đạt chuẩn khí thải BS6 hiện tại, mà là những phương tiện quá hạn cũ kỹ đang lưu thông trên đường.

Thủ hiến Rekha Gupta thông báo chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ 1/7 sau khi nhận được sự chấp thuận chính thức từ Thống đốc. Quy định này sẽ duy trì hiệu lực đến ngày 31/3/2030, với chi phí triển khai ước tính khoảng 70.000 tỷ Rupee (khoảng 840 triệu USD ).