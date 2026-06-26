Xe xăng, hybrid Trung Quốc sẽ vượt xe Nhật Bản?

Theo tờ Nikkei, những mẫu xe xăng hay hybrid của Trung Quốc sẽ sớm gia tăng doanh số, vượt qua các thương hiệu Nhật Bản. Tuy nhiên điều này liệu có đúng?

Ảnh: South China Morning Post.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang thu hẹp nhanh chóng khoảng cách, thậm chí vượt qua lợi thế độc tôn lâu năm của Nhật Bản trong công nghệ động cơ đốt trong, đặc biệt là hệ truyền động hybrid.

Trong bài viết có tiêu đề "Các hãng xe Trung Quốc nhanh chóng bắt kịp đối thủ Nhật Bản về công nghệ động cơ, hiệu suất chuyển đổi năng lượng và ứng dụng AI", tờ Nikkei Chinese đã điểm lại những bước đột phá mạnh mẽ của Chery, Geely và Changan khi kết hợp thành công mức hiệu suất nhiệt kỷ lục với hệ thống điều khiển thông minh.

Tại Triển lãm Ôtô Thâm Quyến, Chery đã trình làng hệ thống hybrid "Kunpeng Tianqing" trên dòng xe Tiggo 9 mới. Khối động cơ này đạt hiệu suất nhiệt lên tới 48,57%, con số cao nhất từng được một nhà sản xuất ôtô công bố công khai trên toàn cầu.

Không chịu kém cạnh, hệ truyền động "i-HEV" của Geely trang bị trên dòng SUV Xingyue L (Monjaro) cũng chạm mốc hiệu suất nhiệt 48,41%. Hãng ứng dụng tỷ số nén 15,5:1, chu trình Miller cùng hệ thống quản lý năng lượng bằng AI có khả năng tự động điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên độ cao, độ ẩm và nhiệt độ môi trường.

Trong khi đó, Changan tạo dấu ấn với động cơ "Bluecore Super Engine", sở hữu hệ thống phun xăng trực tiếp áp suất cao 500 bar thương mại đầu tiên trên thế giới giúp tối ưu hóa khả năng bay hơi của nhiên liệu và tăng tốc độ phản hồi ga.

Geely đang phát triển hệ truyền động hybrid trên Xingyue L (Monjaro) với hiệu suất nhiệt 48,41%. Ảnh: Geely.

Bên cạnh phần cứng, các kỹ sư Trung Quốc đang tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến thông minh vào bộ điều khiển động cơ (ECU). Hệ thống của Geely liên tục tối ưu hóa quá trình đốt cháy và dòng năng lượng, cho phép hệ truyền động thích ứng ngay lập tức với các điều kiện đường sá và thời tiết thay đổi.

Chery cũng lên kế hoạch triển khai dòng động cơ mới này trên cả hai cấu hình plug-in hybrid (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi (EREV), hướng tới các thị trường quốc tế nơi hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Theo báo cáo từ Nikkei, các tập đoàn xe Nhật Bản hiện vẫn dẫn đầu phân khúc xe truyền thống (non-electric) với 30% thị phần toàn cầu so với 20% của các hãng xe Trung Quốc.

Dù vậy, các nhà phân tích tại GF Securities nhận định rằng sự kết hợp giữa động cơ siêu hiệu suất và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc đang sẵn sàng định hình lại cục diện thị trường hybrid cho đến năm 2038, thời điểm mà GlobalData dự báo xe hybrid vẫn sẽ chiếm khoảng 15% tổng doanh số ôtô toàn cầu.

Tuy nhiên như các bài phân tích trước đó từ Tri Thức - Znews, câu chuyện doanh số hay thị phần của Trung Quốc thực tế chỉ là những sự tăng trưởng nóng trên giấy, ghi nhận chủ yếu tại quê nhà.

Nếu muốn gia tăng con số 20% được Nikkei nhắc đến, Trung Quốc cần mang những sản phẩm của mình ra khỏi cảng, bán tại các thị trường quốc tế và ghi nhận doanh số tốt. Thế nhưng đó lại chính là thử thách lớn nhất, là bài toán khó mà các thương hiệu này vẫn chưa tìm ra lời giải.