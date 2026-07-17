Hơn nửa triệu xe Subaru bị triệu hồi với lý do không tưởng

Thông tin tải trọng trên nhãn dán bị sai là nguyên nhân Subaru phải "triệu hồi" hơn nửa triệu ôtô tại Mỹ.

Theo Carscoops, Subaru vừa phát lệnh triệu hồi với hơn 540.000 xe tại Mỹ do lỗi xuất hiện ở nhãn thông tin dán trên xe. Điều kỳ lạ trong đợt triệu hồi này nằm ở giải pháp khắc phục, khi các chủ xe hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà.

Về lý thuyết, sự cố từ đợt triệu hồi này có rất ít khả năng gây ra tai nạn nghiêm trọng. Trừ khi chủ xe vô tình chất tải nhiều hơn mức xếp hạng ghi trên nhãn dán - vốn đã bị sai thông tin.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến các xe Ascent đời 2019-2026, Forester đời 2025-2026, Forester Hybrid đời 2025-2026 cùng với Crosstrek Hybrid đời 2026. Tổng số xe bị ảnh hưởng là 541.237 xe, được Subaru xác nhận các nhãn chứng nhận bắt buộc của liên bang trên xe đã ghi sai Khối lượng toàn bộ phân bổ trên cầu (GAWR), dẫn đến các xe này không còn tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới liên bang số 110.

Quan trọng hơn, theo Carscoops, bản thân số xe này không có bất kỳ vấn đề nào về mặt cơ khí. Mức xếp hạng tải trọng ở cầu sau không chính xác có thể khiến chủ xe lầm tưởng, chở nhiều hàng hóa hoặc hành khách hơn so với khả năng chịu tải thực tế, từ đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố.

Subaru cho biết chưa ghi nhận bất kỳ vụ va chạm, chấn thương hay yêu cầu bảo hành, báo cáo kỹ thuật nào có liên quan đến vấn đề này.

Hiện, Subaru cũng chưa tiết lộ nhãn dán sai thông tin đã ghi số liệu gì, hay những thay đổi nào sẽ được thực hiện sau chỉnh sửa. Do vậy, không thể biết được mức chênh lệch đang chỉ khoảng vài kg, hay sẽ lớn hơn đáng kể.

Trong các tài liệu triệu hồi, Subaru cho biết Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã lên tiếng về các lo ngại về mức xếp hạng này hồi tháng 5. Subaru sau đó tiến hành xem xét lại các giá trị GAWR, hoàn tất đánh giá và quyết định phát lệnh triệu hồi.

Thay vì kêu gọi chủ xe đưa phương tiện đến xưởng kiểm tra, Subaru dự định gửi các nhãn thông tin mới để người dùng dán đè lên nhãn lỗi, cùng với một bảng hướng dẫn cách thực hiện. Khách hàng cũng có thể yêu cầu đại lý thực hiện công việc này một cách miễn phí.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là giải pháp khắc phục thủ công nhất từng áp dụng cho một đợt triệu hồi ôtô tại Mỹ.