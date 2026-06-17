Đợt triệu hồi kỳ lạ của 7 siêu xe Aston Martin Valkyrie

Chỉ 7 siêu xe Aston Martin Valkyrie cần được triệu hồi do một sự cố được đánh giá gần như không thể xảy ra ở điều kiện vận hành thông thường.

Theo Motor1, thương hiệu xe sang nước Anh vừa phát thông báo triệu hồi với 7 siêu xe Aston Martin Valkyrie, do các phiên bản được trang bị hệ thống treo đường đua có nguy cơ bị biến dạng phớt chặn bên trong một trong các xy-lanh phanh chính, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Các xe Valkyrie đời 2024 thuộc diện bị triệu hồi có thể chứng kiến một chuỗi các sự cố liên tiếp trong trường hợp phớt chặn bị biến dạng. Đầu tiên, dầu phanh bị ngăn cản trong quá trình quay trở lại bình chứa khi tài xế nhả chân phanh. Nếu điều này xảy ra, áp suất phanh sẽ không được giải phóng.

Nếu lượng dầu tích tụ đạt đến một mức bão hòa nhất định, má phanh có thể bị bó cứng vào đĩa phanh. Trong trường hợp nhiệt độ đĩa phanh vốn đã tăng cao và những chiếc Aston Martin Valkyrie này đang được vận hành một cách gắt gao, các đĩa phanh có thể nóng lên đến mức làm bắt lửa phần nhựa thông trong ống làm mát phanh sau bằng sợi carbon.

Dù vậy, chuyên trang Motor1 lưu ý vấn đề trên chỉ xuất hiện khi siêu xe Valkyrie được vận hành ở điều kiện đặc biệt, vốn gần như không thể xảy ra khi xe chạy trên đường giao thông công cộng.

Theo nội dung thông báo triệu hồi, sự cố bó phanh liên quan đến phớt chặn xuất hiện khi và chỉ khi tất cả điều kiện được liệt kê dưới đây xảy ra đồng thời.

Xe đang được vận hành trong môi trường đường đua.

Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) phải được thiết lập ở chế độ Sport, Track (Đường đua) hoặc tắt hẳn.

Chiếc Valkyrie đang trong tình trạng oversteer hoặc drift, đồng thời đã vượt quá các ngưỡng về tốc độ quay góc thân xe cũng như góc trượt thân xe.

Người lái đang đánh lái ngược để kiểm soát tình trạng oversteer đủ để hệ thống ESP can thiệp, làm phanh bánh trước phía trong khúc cua trong khi phanh trước phía ngoài khúc cua tích áp suất dầu.

Chiếc Valkyrie phải đang trượt ngang ở tốc độ rất cao.

Tài xế phải đang nhấn ga trong hoặc ngay trước khi đạp phanh để ESP can thiệp vào bánh sau phía trong khúc cua.

Áp suất phanh sẽ tích tụ ở bánh sau phía trong để ngăn bánh xe này bị trượt quay.

Tài xế sau đó phải đạp mạnh bàn đạp phanh ngay đúng thời điểm cả phanh trước và phanh sau đều đã được nạp sẵn dầu do các can thiệp từ ESP.

Nếu tất cả điều này xảy ra, áp suất phanh sẽ tích tụ thông qua hành động đạp phanh của người lái và sự kích hoạt của ESP, dẫn đến hiện tượng bó phanh. Sự cố này sẽ xảy ra mà không có cảnh báo trước, nhưng người lái có thể cảm nhận được vấn đề thông qua chân phanh.

Theo Motor1, vấn đề này bắt nguồn từ thiết kế hệ thống phanh nguyên bản của Valkyrie. Ban đầu, Aston Martin không hề có ý định trang bị hệ thống ESP hoặc hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh cho hệ thống phanh, do đó hệ thống này không cho phép kiểm soát dầu phanh đồng thời thông qua bàn đạp và ESP cùng một lúc.

Aston Martin lần đầu nhận biết được sự cố tiềm ẩn này vào tháng 11/2022 và ngay lập tức bắt đầu làm việc với nhà cung cấp Alcon để xác định nguyên nhân gây lỗi. Hãng xe đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ vào tháng 2/2025 và bắt đầu thiết kế phương án khắc phục. Phương án này được hoàn thiện khoảng một tháng sau đó.

Đội ngũ Đánh giá các vấn đề nghiêm trọng của Aston Martin đã xem xét dữ liệu để đưa ra khuyến nghị cho Ủy ban Triệu hồi của chính hãng xe này, dẫn đến quyết định phát lệnh triệu hồi an toàn tự nguyện vào cuối tháng 5.

Aston Martin sẽ hướng dẫn các chủ xe bị ảnh hưởng mang xe của họ đến đại lý, nơi các kỹ thuật viên dịch vụ sẽ thay thế xy-lanh phanh chính bằng một chi tiết mới - được thiết kế để hoạt động tương thích với ESP và hệ thống kiểm soát lực kéo. Quá trình sửa chữa dự kiến mất khoảng 5 giờ.

Chuyên trang Motor1 nhận định có thể Aston Martin đã mất gần 4 năm để tìm ra vấn đề của hệ thống phanh, nhưng đây không phải là điều mà các tài xế sẽ gặp phải thường xuyên.

Các điều kiện để gây ra sự cố là đặc thù và không dễ gặp, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trên một mẫu siêu xe như Valkyrie.