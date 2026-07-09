VAMA tiếp tục cảnh báo lỗi túi khí nghiêm trọng trên ôtô tại Việt Nam

VAMA cho biết nhiều phương tiện tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi do túi khí Takata vẫn đang lưu hành, nhưng chưa được mang đến đại lý chính hãng để kiểm tra.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa thêm lần nữa kêu gọi các chủ phương tiện chủ động kiểm tra xe của mình và thực hiện thay thế cụm bơm túi khí Takata nếu thuộc diện triệu hồi.

Theo VAMA, Takata là nhà cung cấp phụ tùng ôtô Nhật Bản, trong đó có bao gồm cụm bơm khí. Các xe thuộc dải ảnh hưởng cần được triệu hồi sở hữu cụm bơm túi khí được sản xuất với nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe bị tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy vào từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong cụm bơm khí quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ.

Khi cụm bơm khí bị nứt vỡ trong quá trình túi khí bung, các mảnh kim loại từ bên trong có thể bắn ra với một lực rất mạnh, xuyên qua lớp túi khí đã được bơm phồng và gây thương tích nghiêm trọng cho người lái hoặc hành khách trên xe.

VAMA nhấn mạnh đây là rủi ro mất an toàn cực kỳ lớn bởi hệ thống túi khí vốn được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn, nhưng giờ đây lại trở thành mối nguy hiểm.

VAMA cho biết nhiều phương tiện tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi vẫn đang lưu hành, nhưng chủ sở hữu hoặc chưa nhận được thông tin, hoặc biết nhưng vẫn chủ quan chưa mang xe đến đại lý chính hãng để kiểm tra.

VAMA lưu ý khách hàng rằng nguy cơ phát sinh không thể nhận biết bằng mắt thường, xe vẫn có thể vận hành bình thường trong điều kiện hàng ngày. Ngoài ra, lỗi túi khí Takata chỉ có thể được phát hiện thông qua việc kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, nhấn mạnh việc chậm thực hiện thay thế có thể làm gia tăng rủi ro khi xảy ra tai nạn.

Hiện, các thành viên VAMA đang triển khai chương trình kiểm tra và thay thế cụm bơm khí Takata hoàn toàn miễn phí. Khách hàng không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thay thế cụm bơm túi khí mới và kiểm tra sau sửa chữa.

Các đại lý ủy quyền trên toàn quốc cũng đã được chuẩn bị đầy đủ quy trình, thiết bị và phụ tùng cần thiết để hỗ trợ khách hàng thực hiện thay thế một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Ở thời điểm hiện tại, VAMA cho biết vẫn còn nhiều dòng xe của các thương hiệu Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda và Mercedes-Benz đang lưu hành với nguy cơ tiềm ẩn do lỗi ở cụm bơm khí Takata.

Hãng xe Dòng xe Đời xe Toyota Vios/Yaris/Altis/GX460 2004-2013 Mitsubishi Pajero/Zinger/Triton 2007-2015 Ford Ranger 2003-2011

Everest 2005-2013

Mondeo 2008-2009 Honda CR-V, City, Civic, Accord 2008-2014 Mercedes-Benz C-Class W204, GLK X204 8/2007-7/2015

VAMA lưu ý ngay cả khi xe đã sử dụng nhiều năm hoặc đã chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, khách hàng vẫn nên chủ động kiểm tra để bảo đảm phương tiện được xác định chắc chắn không thuộc diện ảnh hưởng của chương trình.