Cẩn thận khi mua xe cũ có túi khí kém chất lượng từ Trung Quốc

Cơ quan quản lý an toàn tại Mỹ đã phát đi cảnh báo về những túi khí kém chất lượng được trang bị trên các mẫu xe đời cũ, có thể gây nguy cơ chết người.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong mới liên quan đến các bộ bơm túi khí lỗi từ Trung Quốc, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên con số 8.

Những bộ phận nguy hiểm này được xác định do công ty Jilin Province Detiannuo Automobile Safety System (Hệ thống An toàn Ôtô Đạt Thiên Nặc, Cát Lâm) sản xuất. Điều đáng lo ngại là các linh kiện này thường được nhập khẩu bất hợp pháp và sử dụng để sửa chữa "chui" cho những chiếc xe từng bị tai nạn nhằm cắt giảm chi phí.

Theo điều tra từ NHTSA, ít nhất 10 vụ nổ túi khí đã xảy ra, chủ yếu tập trung vào hai dòng xe là Chevrolet Malibu và Hyundai Sonata. Điểm chung của hầu hết phương tiện này là đều có hồ sơ "salvage" (xe phế liệu) hoặc "rebuilt" (xe phục hồi sau tai nạn).

Thay vì bảo vệ người lái, bộ bơm túi khí lỗi sẽ phát nổ và bắn ra các mảnh kim loại sắc nhọn với tốc độ cao vào ngực, cổ và mặt của nạn nhân. Các chuyên gia an toàn ví những túi khí này không khác gì một "quả mìn" đặt ngay trước mặt người lái, biến những vụ va chạm vốn có thể sống sót thành thảm kịch.

Những chiếc Hyundai Sonata thế hệ cũ từng qua trùng tu bị phát hiện sử dụng túi khí chất lượng kém. Ảnh: Hyundai.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, các cơ quan quyền lực nhất của Mỹ bao gồm FBI và Bộ An ninh Nội địa (HSI) đã chính thức vào cuộc. Chính phủ Mỹ đang kêu gọi các công ty sửa chữa và người dân báo cáo ngay lập tức nếu phát hiện các linh kiện từ Detiannuo.

"Bất kỳ ai đưa những bộ phận này vào nước Mỹ và lắp đặt chúng đều đang đặt các gia đình Mỹ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm," đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Một cuộc điều tra diện rộng đã được mở ra từ tháng 10 năm ngoái để triệt phá các đường dây nhập khẩu và kinh doanh túi khí giả này.

Đối với những người đang sở hữu xe cũ, đặc biệt là xe có nguồn gốc từ các bãi thanh lý hoặc xe đã qua đại tu sau tai nạn, NHTSA khuyến cáo cần mang xe đi kiểm tra hệ thống túi khí ngay lập tức.

Nếu phát hiện có linh kiện của , chủ xe tuyệt đối không được tiếp tục vận hành phương tiện cho đến khi bộ phận này được thay thế bằng hàng chính hãng.