Triệu hồi 75 xe Volkswagen tại Việt Nam do 'ác mộng' túi khí Takata

Sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn liên quan đến túi khí Takata khiến 75 xe Volkswagen cần phải được triệu hồi để kiểm tra và khắc phục nếu cần.

Trên website, Cục Đăng kiểm phát lệnh triệu hồi với 75 xe Volkswagen sản xuất trong giai đoạn từ ngày 1/11/2019 đến ngày 31/12/2015 để kiểm tra và thay thế linh kiện túi khí Takata trên vô lăng lái.

Đây là số xe được nhập khẩu vào Việt Nam và phân phối bởi công ty TNHH Ôtô thế giới, gồm một xe Volkswagen EOS, 6 xe Volkswagen Golf cùng với 68 xe Volkswagen Passat.

Thông báo triệu hồi giải thích trên các xe thuộc danh sách bị ảnh hưởng, bộ phận bơm khí của túi khí Takata trên vô lăng lái có thể bị hư hại do hơi ẩm xâm nhập theo thời gian và trong điều kiện khí hậu nhất định.

Trong trường hợp hệ thống túi khí được kích hoạt khi có va chạm, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn, dẫn đến khả năng bộ phận bơm khí bị nứt vỡ. Điều này dẫn đến các mảnh vỡ của bộ phận bơm khí bị văng ra, có thể gây thương tích đến những người ngồi trên xe.

Nguyên nhân được xác định có thể do độ lão hóa của nhiên liệu dạng rắn dưới tác động của môi trường xung quanh, điều kiện thời tiết (nơi có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao) dễ gây nên các hiện tượng ảnh hưởng trong thời gian dài.

Hàng chục xe Volkswagen Passat bị triệu hồi. Ảnh: Tứ Đức.

Điều này có thể dẫn đến đẩy nhanh quá trình đốt cháy nhiên liệu trong bộ phận bơm khí, làm áp lực gia tăng quá lớn bên trong bộ phận bơm khí và vỏ bộ phận bơm khí bị hư hại. Để khắc phục lỗi trên, linh kiện này của túi khí Takata cần phải được thay thế.

Dù chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào gây mất an toàn cho người trên xe liên quan đến lỗi trên, Volkswagen Việt Nam vẫn quyết định triệu hồi toàn bộ xe có thể bị ảnh hưởng, đã được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam, để kiểm tra và thay thế linh kiện nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Đối với các xe do công ty khác phân phối thuộc diện triệu hồi theo công bố của Volkswagen AG, nếu khách hàng mang xe tới các đại lý ủy quyền của Nhà phân phối để yêu cầu xử lý, đơn vị cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ liên hệ với Volkswagen AG để xem xét, sẽ thực hiện kiểm tra và khắc phục khi được sự chấp thuận (áp dụng cho xe của Bộ Ngoại Giao hoặc nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản).

Volkswagen Golf cũng nằm trong diện cần phải được triệu hồi. Ảnh: Car and Driver.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 1,05 giờ cho mỗi xe. Chương trình kiểm tra, thay thế đã bắt đầu từ 10/2 và sẽ kết thúc vào ngày 10/2/2029.

Sự cố túi khí Takata được xem là "cơn ác mộng" của ngành công nghiệp ôtô, là cuộc khủng hoảng triệu hồi diện rộng ảnh hưởng đến loạt thương hiệu ôtô lớn như Volkswagen, Honda, Toyota. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở lỗi bộ bơm khí có thể nứt vỡ và văng mảnh kim loại sắc nhọn, gây chấn thương cho hành khách.

Sự cố này hiện vẫn chưa được khắc phục triệt để khi các đợt triệu hồi mới do túi khí Takata vẫn được công bố giai đoạn gần đây.