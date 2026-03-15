Chưa hết 3 tháng, Ford triệu hồi 18 lần, ảnh hưởng gần 7,4 triệu xe

Nhiều khả năng Ford sẽ không lập kỷ lục mới về số lần triệu hồi xe tại Mỹ, nhưng số lượng xe bị ảnh hưởng vẫn sẽ cao hơn năm ngoái.

Theo Motor1, kết thúc năm ngoái, Ford đã xác lập một kỷ lục không mong muốn khi trở thành nhà sản xuất ôtô triệu hội nhiều xe nhất tại Mỹ. Với tổng cộng 153 đợt triệu hồi ảnh hưởng đến gần 13 triệu xe, Ford đã vượt qua kỷ lục cũ của đồng hương General Motors.

Nhiều khả năng Ford sẽ không triệu hồi nhiều lần đến vậy trong năm nay, tuy nhiên lượng xe gặp ảnh hưởng có thể sẽ vượt qua con số của năm 2025.

Tính đến hiện tại, nhà sản xuất ôtô có trụ sở ở Dearborn (Michigan, Mỹ) đã thực hiện 18 đợt triệu hồi, ảnh hưởng đến hơn 7,39 triệu xe, bên cạnh một đợt triệu hồi khác cho 2.633 bộ sưởi khối động cơ.

Đợt triệu hồi lớn nhất của Ford đến hiện tại ảnh hưởng đến gần 4,4 triệu bán tải, bao gồm cả dòng F-Series bán chạy nhất. Một lỗi phần mềm có thể khiến phanh và đèn tín hiệu trên rơ-moóc đi kèm ngừng hoạt động. Ford cho biết đang khắc phục thông qua một bản vá trực tuyến.

Gần 4,4 triệu bán tải Ford ảnh hưởng trong đợt triệu hồi mới nhất. Ảnh: Ford.

Trong vài năm qua, Ford đã liên tục phát đi số lượng lớn đợt triệu hồi với ôtô tại Mỹ. Trong các năm 2022 và 2023, Ford là cái tên có nhiều đợt triệu hồi nhất xứ sở cờ hoa, dẫn đến tiêu tốn hàng tỷ USD chi phí khắc phục.

Hồi cuối năm 2024, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) từng phạt Ford do không tuân thủ các yêu cầu triệu hồi liên bang. Nhà sản xuất ôtô này cũng đã đồng ý thực hiện một vài thay đổi trong quy trình triệu hồi, đồng thời sẽ họp định kỳ hàng quý với NHTSA trong vòng 3 năm tiếp theo.

Chưa đầy một năm sau, Ford giải thích việc gia tăng các đợt triệu hồi phản ánh chiến lược chuyên sâu của hãng, hướng đến nhanh chóng tìm và các lỗi phần cứng cũng như phần mềm, đồng thời nỗ lực hết mình bảo vệ khách hàng.

Ford cho biết đã tăng gấp đôi số lượng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và an toàn, tăng cường thử nghiệm các hệ thống quan trọng của xe, chẳng hạn hệ truyền động.

Lincoln Aviator cũng từng dính lỗi cần gạt nước và cần được triệu hồi. Ảnh: Car and Driver.

Lỗi hiển thị hình ảnh camera lùi khiến gần 850.000 xe Ford Bronco (2021-2026) và Ford Edge (2021-2024) cần được triệu hồi. Lỗi cần gạt nước kính chắn gió lại khiến hơn 604.000 xe bị ảnh hưởng, bao gồm Ford Escape, Ford Explorer, Lincoln Aviator và Lincoln Corsair đời 2020-2022.

Dòng Ford Transit đời 2025 cũng có gần 16.000 xe cần được triệu hồi tại Mỹ do lỗi mất chức năng phanh.