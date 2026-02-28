Gần 70.000 xe Subaru được yêu cầu đỗ ngoài trời do nguy cơ cháy nổ

Tại Mỹ, gần 70.000 chiếc Subaru Crosstrek và Forester vừa được thông báo triệu hồi do nguy cơ cháy nổ.

Subaru vừa phát đi thông báo triệu hồi khẩn cấp đối với gần 70.000 chiếc ôtô tại thị trường Mỹ do nguy cơ rò rỉ nhiên liệu dẫn đến cháy nổ.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm 17.446 chiếc Crosstrek Hybrid đời 2026 và 51.707 chiếc Forester Hybrid đời 2025. Hãng xe Nhật Bản khuyến cáo chủ sở hữu các dòng xe này tuyệt đối không được đỗ xe trong nhà hoặc các hầm kín mà nên đỗ ở không gian ngoài trời cách xa các công trình xây dựng.

Nguyên nhân của đợt triệu tập này nằm ở cụm nắp bình xăng có gioăng làm kín không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi bình xăng đầy và xe đỗ dưới điều kiện nhiệt độ môi trường tăng cao thì nhiên liệu sẽ giãn nở làm tăng áp suất bên trong bình. Áp suất này có thể đẩy xăng tràn lên cổ bình và rò rỉ ra ngoài qua nắp bình do seal làm kín bị hở.

Subaru khuyến cáo chủ của khoảng 70.000 chiếc Crosstrek HEV và Forester không nên đỗ xe trong nhà. Ảnh: Carscoops.

"Một vụ rò rỉ nhiên liệu khi có sự hiện diện của nguồn lửa sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ cháy xe" Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã chia sẻ trên thông báo.

Tính đến thời điểm hiện tại Subaru ghi nhận 33 báo cáo kỹ thuật liên quan đến lỗi này nhưng chưa có trường hợp cháy nổ hay thương vong nào được báo cáo. Để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ linh kiện thay thế thì hãng khuyến cáo chủ xe chỉ nên đổ xăng không quá 50% dung tích bình.

Giải pháp khắc phục sẽ là thay thế nắp bình xăng mới với gioăng cải tiến và bổ sung vòng đệm O-ring để tăng khả năng làm kín.

Dự kiến các chủ xe sẽ bắt đầu nhận được thông báo chính thức từ cuối tháng 3/2026 để mang xe đến đại lý xử lý miễn phí. Đối với những khách hàng đang đặt mua mẫu Crosstrek Hybrid 2026 mới thì Subaru khẳng định các lô hàng xuất xưởng trong vài tuần tới sẽ được lắp sẵn linh kiện đã cải tiến nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi lỗi này.