Mazda CX-90 chốt giá 2,479 tỷ đồng

Giá bán của Mazda CX-90 đã được ấn định ở mức 2,479 tỷ đồng. Mẫu SUV đầu bảng này là một phần trong nỗ lực của Mazda chuyển mình thành hãng xe cao cấp tại Việt Nam.

Trên website chính thức tại Việt Nam, Mazda vừa công bố giá bán dành mẫu SUV cỡ lớn CX-90 ở mức 2,479 tỷ đồng . Mức giá này áp dụng với Mazda CX-90 phiên bản 2.5 PHEV, còn phiên bản trang bị động cơ 3.3L Turbo chưa được công bố giá.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản thông báo nhận cọc Mazda CX-90 từ đầu năm, không lâu sau khi mẫu SUV này xuất hiện tại showroom Mazda Flagship ở TP.HCM.

Định vị là mẫu SUV đầu bảng của Mazda trên toàn cầu, CX-90 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.120 x 1.994 x 1.745 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm.

Thiết kế của Mazda CX-90 tuân thủ triết lý Kodo, chia sẻ nhiều sự tương đồng với các mẫu xe cùng nhà ở cụm đèn pha, đèn hậu hay tạo hình lưới tản nhiệt...

Khoang nội thất Mazda CX-90 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại chế tác tinh xảo. Mẫu SUV cỡ lớn có cửa sổ trời Panorama, âm thanh Bose 12 loa, camera 360 độ.

Mazda CX-90 có hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh Mazda Driver Personalization System, tự động nhận diện và điều chỉnh vị trí lái tối ưu. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao toàn cầu, trang bị 8 túi khí cùng hệ thống an toàn thông minh i-Activsense mới nhất.

Hệ truyền động 2.5 PHEV của Mazda CX-90 cung cấp công suất tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Mẫu SUV đầu bảng sử dụng hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và 5 chế độ lái khác nhau.

Mazda CX-90 sẽ cạnh tranh trực tiếp với loạt đối thủ trong phân khúc SUV cỡ E tại Việt Nam, gồm Hyundai Palisade (1,469- 1,589 tỷ đồng ), VinFast VF 9 (1,499- 1,699 tỷ đồng ) hay Volkswagen Teramont Pro (2,799- 2,888 tỷ đồng ).

Phân khúc này còn từng có sự tham gia của Ford Explorer, nhưng mẫu xe này đã dừng bán.