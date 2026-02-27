Kịch bản nào cho dàn xe mới mang thương hiệu Việt của Thaco?

Thaco sẽ chọn hướng đi nào, và đâu sẽ là phân khúc vàng để tập đoàn này viết tiếp câu chuyện ôtô mang thương hiệu Việt?

Thị trường xe Việt đang đón chào một năm 2026 sôi động khi liên tục nhận được nhiều thông tin về các tân binh sắp xuất hiện.

Trong đó điểm nổi bật là thông điệp từ chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco - tập đoàn chuyên phân phối loạt thương hiệu ôtô ăn khách tại Việt Nam như Kia, Mazda hay Peugeot - quyết định xây dựng một đế chế riêng, một hãng xe mang tên "Thaco" từ năm sau.

Trong các bài viết trước của Tri Thức - Znews, câu chữ đã phần nào bóc tách những lý do, điểm qua một số rào cản mà Thaco có thể sẽ gặp khi tự tay sản xuất và phân phối một thương hiệu riêng.

Vậy nếu nhắc đến sản phẩm, những kịch bản sản phẩm nào có thể xuất hiện, đâu là "hero car" để cùng Thaco cạnh tranh trên chính thị trường quê nhà?

Có thể có tên gọi mới

Thaco đương nhiên không phải một cái tên xa lạ của ngành vận tải Việt. Từ năm 2003, nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô của Thaco (tập đoàn Trường Hải) đã được xây dựng tại Chu Lai (Đà Nẵng). Nhắc đến nhãn hiệu Thaco, người ta nghĩ ngay đến những mẫu xe tải, xe bus.

Điều này giúp thương hiệu trở nên thân thuộc hơn, nhưng cũng khiến hãng gặp khó nếu rẽ nhánh trở thành một hãng xe du lịch, xe gia đình. Vì vậy để có thể tạo được một nhánh độc lập, có lẽ việc mà Thaco cần, là một cái tên mới.

Nhìn ra thế giới, các tập đoàn đa quốc gia đang chọn cách sở hữu nhiều thương hiệu với các định vị khác nhau để tối ưu hóa tệp khách hàng. Ví dụ Geely, Zeekr và Lynk & Co cùng thuộc một tập đoàn, Kia và Hyundai chung một mái nhà, hay Toyota Motor "cầm trịch" cả Toyota, Lexus và Daihatsu. Còn tại Việt Nam, VinFast đã giới thiệu Lạc Hồng, như một nhánh xe độc lập, hướng đến nhóm khách hàng sang trọng hoặc các yếu nhân.

VinFast mở ra Lạc Hồng - như một nhánh xe sang phục vụ cho nhóm khách hàng thương gia. Ảnh: VinFast.

Một cái tên mới cho thương hiệu sẽ giúp Thaco thoát khỏi bóng dáng của đơn vị làm xe tải, từ đó dễ dàng chinh phục khách hàng cá nhân. Tất nhiên tên gọi mới cũng sẽ là thử thách cho Thaco khi cần có chiến dịch truyền thông và làm thương hiệu bài bản, cùng yếu tố quan trọng nhất, đó là những chiếc xe.

Khi đó, việc cần làm tiếp theo là chọn được cho mình một "hero car" đủ mạnh để tạo cú hích về doanh số hoặc là một sản phẩm làm nên dấu ấn truyền thông cho thương hiệu non trẻ.

Xe sang phô diễn sức mạnh công nghệ

Thực tế một trong những hướng đi khả thi để tạo dấu ấn thương hiệu ngay từ ngày đầu là trình làng một mẫu xe hạng sang. Đây cũng là kịch bản thường được các hãng xe mới hiện nay lựa chọn.

Quy trình thường thấy là ra mắt concept, phô diễn công nghệ, tập trung xây dựng thương hiệu thay vì nhắm đến doanh số bán ngay lập tức.

Nhìn qua Lynk & Co tại Việt Nam, có thể thấy hãng đã phần nào làm tốt chiến lược trên với loạt sản phẩm từ 01 hay 09, 03+. Xét về mặt doanh số, Lynk & Co chưa ắt thành công, nhưng hãng đã phần nào xóa bỏ được mác "xe Trung giá rẻ" bằng tất cả nỗ lực phô trương sức mạnh công nghệ trong ròng rã 1-2 năm.

Sẽ thế nào nếu Thaco mở bán mẫu xe hạng sang, đi kèm dịch vụ cá nhân hóa. Ảnh: Kia.

"Trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa", đây là câu nói được trích trong thông điệp đầu năm của Thaco. Và điều này phần nào củng cố cho hy vọng về một dòng xe sang, cao cấp, đi cùng các dịch vụ "bespoke" có thể xuất hiện trong tương lai tại Việt Nam.

Kịch bản này giúp Thaco phô trương sức mạnh sản xuất cơ khí và khả năng làm chủ công nghệ và năng lực sản xuất ôtô tại khu phức hợp Chu Lai (Đà Nẵng).

Một mẫu xe cao cấp với nhiều công nghệ đi kèm mức giá cao có thể không dễ tiếp cận thị trường, tuy nhiên nó cũng không tạo nên áp lực về mặt doanh số ngay từ đầu, giúp thương hiệu mới tập trung vào việc xây dựng hình ảnh trước khi mẫu xe chiến lược phát triển. Đây có lẽ là kịch bản "an toàn" nhất.

Để đi theo lộ trình này, hãng xe cần một tiềm lực tài chính vững mạnh và một tầm nhìn dài hạn để xây dựng giá trị vô hình trước khi tính đến chuyện "đong đếm" doanh số.

Lấy MPV "quốc dân" làm bệ phóng?

Phân khúc MPV là mảnh đất màu mỡ tại Việt Nam trong giai đoạn gần đây, và được xem là lựa chọn khả dĩ cho thương hiệu ôtô nội địa mới. Đây là nhóm xe ngày càng được người dùng Việt quan tâm nhờ tính thực dụng cao, trong khi số lượng đối thủ mạnh vẫn chưa quá dày đặc.

Thị trường luôn sẵn lòng chào đón những nhân tố mới có mức giá hợp lý và không gian rộng rãi, vừa đủ trang bị an toàn nhưng thiết kế vẫn phải ưa nhìn. Sự cân bằng trong khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm ở nhóm MPV là rất quan trọng, bởi nếu tạo ra một mẫu xe quá tham lam, mức giá cao có thể khiến nó khó lòng tiếp cận số đông khách hàng, còn nếu chỉ có giá tốt mà thiết kế không đủ hấp dẫn hay trang bị quá sơ sài, thị trường "khó tính" Việt Nam cũng không dễ gì chấp nhận.

Nhà máy tại Chu Lai cùng dây chuyền sản xuất sẵn có là lợi thế lớn của Thaco. Ảnh: Việt Linh.

Lợi thế của Thaco nằm ở hệ thống nhà máy lắp ráp hiện đại và nguồn cung linh kiện nội địa hóa cao, giúp tối ưu chi phí. Đây là điều mà các dòng xe nhập khẩu khó lòng cạnh tranh ở mảng xe dịch vụ hay xe gia đình giá rẻ.

Phân khúc dịch vụ giá rẻ đang bị chiếm lĩnh bởi VinFast Limo Green hay các mẫu xe điện mới như BYD M6 với ưu điểm về chi phí vận hành. Vì vậy Thaco có lẽ cần cân nhắc kỹ hơn về hệ truyền động nếu không muốn bị tụt hậu ngay khi vừa ra mắt ở phân khúc này.

Thaco có quyền kỳ vọng vào một mẫu MPV tầm giá hơn một tỷ đồng với thiết kế thu hút, đạt thành công như Kia Carnival. Ảnh: Kia.

Nếu lựa chọn nhóm MPV tầm trung, Thaco có thể tận dụng dây chuyền sẵn có và học hỏi kinh nghiệm từ sự thành công rực rỡ của Kia Carnival để tạo ra một mẫu MPV thực dụng nhưng vẫn có yếu tố cá nhân hóa.

MPV tầm trung cũng có ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp, dù vậy có giá không rẻ và khó có thể tạo sự bùng nổ về doanh số cho thương hiệu ôtô Việt.

Xe cỡ nhỏ chạy phố

Mặc dù ta luôn nói về sự lao dốc của nhóm xe hạng A. Tuy nhiên đây luôn là lựa chọn đáng cân nhắc với những khách hàng lần đầu mua ôtô. Một mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ, thiết kế hợp "trend" sẽ là quân bài nhắm thẳng đến tệp khách hàng trẻ, những người đang loay hoay tìm kiếm một phương tiện "che mưa che nắng" nhưng vẫn hợp túi tiền.

Kia Morning từng thành công trong quá khứ nhờ giá bán. Ảnh: Kia.

Với lợi thế về dây chuyền sản xuất và nguồn cung linh kiện tại chỗ, Thaco hoàn toàn có thể tối ưu hóa chi phí để mang đến một mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo các tiện nghi cơ bản.

Tuy nhiên, cái khó nằm ở việc cân bằng giữa giá thành và các trang bị an toàn đi kèm, đồng thời phải tạo ra một ngôn ngữ thiết kế đủ hiện đại để thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

SUV gia đình - dẫm chân "người nhà"?'

Việc Thaco lập tức bước chân vào các phân khúc SUV hạng B hay SUV hạng C cũng là một khả năng dù có phần khó khăn hơn.

Đây là nơi mà các mẫu xe dưới trướng phân phối của Thaco, như Mazda CX-5, CX-3 hay Kia Seltos, Sportage đang thống trị. Việc tung ra một mẫu SUV mang thương hiệu riêng đòi hỏi hãng xe phải có sự định vị cực kỳ khéo léo để tránh việc "tự dẫm chân" vào các sản phẩm mình đang lắp ráp.

Ra mắt một mẫu xe ở nhóm có đông đối thủ nhất thị trường là canh bạc có phần hơi mạo hiểm với thương hiệu non trẻ, tất nhiên nó có thể xảy ra nếu như Thaco muốn, bởi một mẫu SUV sẽ dễ "đẹp" nhất nếu so với xe cỡ nhỏ hay MPV phổ thông.

Nhìn chung, kịch bản về một thương hiệu "Made by Thaco" vào năm 2027 vẫn là câu chuyện trên những con chữ. Việc hãng xe nội địa mới này có thành công hay không, sẽ cần chờ thời gian.

Và dù chọn con đường phô diễn công nghệ với xe sang hay lấy số đông làm bệ phóng với MPV và xe cỡ nhỏ, chìa khóa thành công của Thaco có lẽ vẫn nằm ở khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng nội địa, điều mà tập đoàn đã làm rất tốt trong hơn 2 thập kỷ qua.