Bất ngờ về chiếc MINI Cooper D sau khi chạy một triệu km

Chủ xe cho biết động cơ của chiếc MINI Cooper D hoàn toàn nguyên bản, đã trải qua quãng đường một triệu km mà không trải qua sửa chữa lớn hay gặp phải tai nạn nào.

Theo Carscoops, chiếc MINI Cooper D của một khách hàng người Đức có tên Peter Kirchoff vừa chính thức ghi nhận quãng đường 621.000 dặm trên ODO, đồng nghĩa chiếc xe đã chạy đến một triệu km.

Trong suốt 12 năm qua, chiếc MINI Cooper D thế hệ thứ ba đã đồng hành cùng chủ nhân qua 25 quốc gia khác nhau. Chi tiết từng hành trình đều được Peter Kirchoff ghi chép tỉ mỉ như một phần trong Project One M - dự án với mục tiêu đưa chiếc MINI Cooper D chạm ngưỡng một triệu km trên đồng hồ ODO.

Đáng chú ý, Peter Kirchoff cho biết chiếc MINI Cooper D đã hoàn thành một triệu km với khối động cơ nguyên bản, chưa từng trải qua sửa chữa lớn hay gặp phải tai nạn nào.

Theo Carscoops, việc chiếc xe chạm ngưỡng một triệu km không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là mục tiêu được Peter Kirchoff chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Vị chủ nhân cho biết đã dành nhiều năm để ghi chép và phân tích dữ liệu lái xe, chia sẻ công khai trên các kênh mạng xã hội của mình.

Chiếc MINI Cooper D của Peter Kirchoff sử dụng động cơ diesel B47 của BMW. Thiết lập này được cho là bền bỉ hơn so với động cơ diesel N47 thế hệ cũ, vốn thường nhận về những đánh giá không mấy tích cực do lỗi xích cam.

Peter Kirchoff đã tự tay cấu hình cho chiếc MINI Cooper D và khẳng định chưa từng có ý định lựa chọn một thương hiệu khác.

Người này cho biết mong muốn sở hữu một chiếc xe có khả năng vận hành bền bỉ nhưng vẫn mang lại niềm vui khi cầm lái. Việc “ghét” phải trả tiền nhiên liệu khiến chiếc MINI Cooper D trở thành lựa chọn lý tưởng cho Peter Kirchoff, bởi chiếc xe chỉ tiêu thụ trung bình khoảng 2,95 lít diesel trên 100 km vận hành.

Thương hiệu MINI cho biết đã mời Peter Kirchoff đến Oxford, nơi chiếc MINI Cooper D của ông lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất.

Sau khi cùng chủ xe chứng kiến quãng đường di chuyển nhảy lên một triệu km, Giám đốc nhà máy Markus Grüneisl đã mô tả cột mốc này như lời tri ân dành cho cả chiếc xe lẫn những người đã chế tạo ra nó.

Đáng nói, Peter Kirchoff chưa có ý định dừng lại với chiếc MINI Cooper D. Kế hoạch của ông là giúp chiếc xe hoàn thành cột mốc một triệu dặm, tương đương 1,6 triệu km.

Chưa rõ liệu Peter Kirchoff có đạt được mục tiêu hay không, nhưng rõ ràng chiếc MINI vẫn còn một khoảng cách khá xa so với huyền thoại Volvo P1800 cùng quãng đường di chuyển trên ODO đến 5,2 triệu km.