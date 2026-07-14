Các hãng xe thắng lợi bước đầu trong vụ kiện khí thải diesel tại Anh

Tòa án Tối cao Anh bác bỏ phần lớn cáo buộc cho rằng nhiều thương hiệu xe sử dụng thiết bị gian lận khí thải trên xe diesel.

Các hãng ôtô lớn trên thế giới đã giành được thắng lợi quan trọng trong giai đoạn đầu của vụ kiện tập thể quy mô lớn tại Anh liên quan đến cáo buộc các mẫu xe diesel được trang bị "thiết bị đánh lừa" khiến lượng khí thải thực tế cao hơn mức quy định.

Tòa án Tối cao London phán quyết có lợi cho các hãng xe

Trong bản tóm tắt phán quyết, thẩm phán Sara Cockerill cho biết bà đã bác bỏ phần lớn các cáo buộc chính mà nguyên đơn đưa ra đối với những nhà sản xuất có xe được đưa vào xét xử.

Các hãng ôtô lớn trên thế giới đã giành được thắng lợi quan trọng trong giai đoạn đầu của vụ kiện tập thể quy mô lớn tại Anh liên quan đến cáo buộc các mẫu xe diesel được trang bị "thiết bị đánh lừa".

Theo thẩm phán, khái niệm "thiết bị đánh lừa" chỉ áp dụng đối với các thiết bị được thiết kế với mục đích cố ý hoặc không được pháp luật cho phép nhằm khiến hệ thống kiểm soát khí thải hoạt động khác đi khi nhận biết xe đang trong chu trình thử nghiệm.

Phiên tòa tại Tòa án Tối cao London tập trung xem xét 20 mẫu xe đại diện của các hãng Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault cùng 2 thương hiệu Peugeot và Citroen thuộc tập đoàn Stellantis. Dù phần lớn các cáo buộc bị bác bỏ, thẩm phán vẫn đưa ra một số kết luận bất lợi đối với các nhà sản xuất.

Vụ kiện này liên quan đến 20 mẫu xe đại diện của các hãng Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault cùng 2 thương hiệu Peugeot và Citroen thuộc tập đoàn Stellantis.

Thẩm phán cho rằng một thiết bị kiểm soát theo nhiệt độ nước làm mát được sử dụng trên một số mẫu Mercedes-Benz trước khi bị loại bỏ trong bản cập nhật tháng 12/2015 là không phù hợp, dù thiết bị này không làm giảm hiệu quả của hệ thống kiểm soát khí thải. Ngoài ra, tòa cũng đưa ra kết luận bất lợi đối với một chế độ đốt cháy được áp dụng trên một số mẫu xe Peugeot và Citroen.

Đại diện Mercedes-Benz hoan nghênh phán quyết, cho biết tòa án đã đưa ra kết luận "phần lớn có lợi" cho hãng. Tuy nhiên, hãng xe Đức không đồng tình với phần kết luận bất lợi dành cho mình và đang cân nhắc các phương án tiếp theo, bao gồm khả năng kháng cáo.

Theo thẩm phán, khái niệm "thiết bị đánh lừa" chỉ áp dụng đối với các thiết bị được thiết kế với mục đích cố ý hoặc không được pháp luật cho phép nhằm khiến hệ thống kiểm soát khí thải hoạt động khác đi.

Stellantis cho biết chỉ có một cáo buộc được tòa chấp nhận đối với tập đoàn và hãng cũng đang xem xét việc xin phép kháng cáo. Hãng tuyên bố: "Stellantis vẫn giữ vững quan điểm rằng tất cả các phương tiện của mình đều tuân thủ các quy định hiện hành về khí thải".

Nguyên đơn cân nhắc kháng cáo nhằm đòi bồi thường

Ở chiều ngược lại, nhóm luật sư đại diện cho các nguyên đơn cũng cho biết đang cân nhắc kháng cáo, cho rằng phán quyết lần này đã diễn giải luật theo hướng hẹp hơn đáng kể so với cách áp dụng tại nhiều quốc gia khác ở châu Âu.

Các nguyên đơn cũng cho biết đang cân nhắc kháng cáo, cho rằng phán quyết lần này đã diễn giải luật theo hướng hẹp hơn đáng kể so với cách áp dụng tại nhiều quốc gia khác ở châu Âu.

Ngay trong phán quyết, Thẩm phán Cockerill cũng nhận định gần như chắc chắn sẽ có các nỗ lực kháng cáo và với quy mô của vụ kiện, khả năng tòa chấp thuận đơn kháng cáo là rất cao.

Phiên xét xử bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái được xem là phiên tòa quan trọng nhất trong số 13 nhóm vụ kiện do khoảng 1,6 triệu nguyên đơn khởi xướng.

Phán quyết vừa được công bố chỉ liên quan đến các vụ kiện thử nghiệm đối với 5 nhà sản xuất, song sẽ tạo tiền lệ cho khoảng 800.000 yêu cầu bồi thường tương tự nhằm vào nhiều hãng xe khác.

Phán quyết vừa được công bố chỉ liên quan đến các vụ kiện thử nghiệm đối với 5 nhà sản xuất, song sẽ tạo tiền lệ cho khoảng 800.000 yêu cầu bồi thường tương tự nhằm vào nhiều hãng xe khác.

Ác mộng "Dieselgate" của Volkswagen có quay trở lại?

Một phiên tòa khác dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ xem xét hậu quả pháp lý của các vi phạm, nếu có, cũng như xác định liệu các nguyên đơn có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại hay không.

Vụ kiện hiện nay gợi nhớ đến bê bối "Dieselgate" của Volkswagen bùng nổ vào năm 2015, khiến nhà sản xuất ôtô Đức phải chi hàng tỷ euro để dàn xếp các vụ kiện và xử lý hậu quả trên toàn cầu.

Vụ kiện hiện nay gợi nhớ đến bê bối "Dieselgate" của Volkswagen bùng nổ vào năm 2015, khiến nhà sản xuất ôtô Đức phải chi hàng tỷ euro để dàn xếp các vụ kiện và xử lý hậu quả trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các hãng xe bị kiện trong vụ việc lần này đều khẳng định trường hợp của họ khác biệt căn bản so với Volkswagen. Theo các nhà sản xuất, hệ thống kiểm soát khí thải trên xe diesel hoàn toàn có thể hoạt động theo các chế độ khác nhau trong một số điều kiện vận hành nhất định mà vẫn phù hợp với quy định hiện hành.