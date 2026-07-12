Doanh số của hãng xe điện bị buộc rời Mỹ giảm 4% trong quý II/2026

Doanh số hãng xe điện Polestar tiếp tục đi xuống trong quý II/2026, chỉ vài tuần sau khi trở thành hãng xe đầu tiên bị buộc rời thị trường Mỹ.

Polestar ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 17.296 xe trong quý II/2026, giảm 4% so với 18.026 xe cùng kỳ năm ngoái. Thông tin này được công bố trong bối cảnh hãng xe điện Thụy Điển đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc phải rút khỏi thị trường Mỹ từ đời xe 2027. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Polestar đã giảm hơn 3%.

Khi chưa rời Mỹ, doanh số Polestar đã giảm 4% trong quý II/2026

Polestar trở thành hãng xe đầu tiên bị buộc rời khỏi thị trường Mỹ theo chiến dịch siết chặt các phương tiện có liên quan đến Trung Quốc của Washington. Công ty không được cấp phép theo Quy định về phương tiện kết nối, trong khi Volvo, dù cũng thuộc sở hữu phần lớn của tập đoàn Geely Holding của Trung Quốc, vẫn được cơ quan chức năng Mỹ chấp thuận.

Polestar ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 17.296 xe trong quý II/2026, giảm 4% so với 18.026 xe cùng kỳ năm ngoái. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Polestar đã giảm hơn 3%.

CEO Michael Lohscheller thừa nhận không hài lòng với việc Polestar phải rời Mỹ. Ông cho biết thị trường này vốn không mang lại lợi nhuận cho hãng. Ông nói: "Mỹ có thể là một thị trường rất hấp dẫn, nhưng cũng đòi hỏi mức đầu tư nguồn lực tối thiểu rất lớn. Chúng tôi sẽ hành động theo quyết định rõ ràng từ phía cơ quan chức năng".

Dù không còn được bán các mẫu xe đời mới tại Mỹ từ đời xe 2027, Polestar cho biết sẽ tiếp tục bán hết lượng tồn kho của Polestar 3 và Polestar 4, duy trì hệ thống dịch vụ hậu mãi và tiếp tục kinh doanh xe đã qua sử dụng tại thị trường này.

Polestar chuyển hướng sang thị trường châu Âu

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Polestar đang chuyển trọng tâm sang thị trường châu Âu, nơi đóng góp 80% tổng doanh số của hãng trong nửa đầu năm 2026.

Trong bối cảnh nhu cầu EV toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Polestar đang chuyển trọng tâm sang thị trường châu Âu, nơi đóng góp 80% tổng doanh số của hãng trong nửa đầu năm 2026.

Thay vì liên tục phát triển các dòng xe mới, hãng cũng lựa chọn chiến lược nâng cấp các mẫu xe hiện có nhằm tiết kiệm chi phí. Vào tháng 2/2026, Polestar thông báo sẽ giới thiệu các phiên bản nâng cấp của 2 mẫu xe chủ lực là Polestar 2 và Polestar 4 trong vòng 1 năm tới.

Porsche, một trong những đối thủ của Polestar, cũng vừa công bố lượng xe bàn giao trong nửa đầu năm 2026 sụt giảm, phản ánh bối cảnh đầy thách thức mà thị trường xe điện toàn cầu đang phải đối mặt.