Doanh số Porsche toàn cầu giảm mạnh 16% trong nửa đầu năm 2026

Porsche khởi đầu năm 2026 không mấy thuận lợi khi lượng xe bàn giao toàn cầu giảm 16%, dù mẫu 911 vẫn đạt mức tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ.

Porsche giao 122.306 xe trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước khi hãng chịu tác động từ việc ngừng sản xuất các phiên bản 718 dùng động cơ đốt trong, nhu cầu xe điện chậm hơn kỳ vọng, thị trường Trung Quốc suy yếu và ưu đãi thuế dành cho xe điện tại Mỹ hết hiệu lực.

Doanh số Porsche toàn cầu giảm mạnh trong nửa đầu năm 2026

Theo báo cáo kinh doanh vừa công bố, Porsche đã bàn giao tổng cộng 122.306 xe tới khách hàng trong nửa đầu năm 2026, giảm so với mức 146.391 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu xe thể thao đến từ Đức đã giao 122.306 xe trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, không có thị trường nào của thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Hãng cho biết nguyên nhân chính đến từ việc kết thúc vòng đời dòng xe 718 Boxster/Cayman sử dụng động cơ đốt trong, doanh số Macan Electric EV đạt mức rất cao trong cùng kỳ năm trước và việc Mỹ chấm dứt các ưu đãi thuế dành cho xe điện và xe hybrid.

Trái ngược với xu hướng chung, dòng xe thể thao biểu tượng Porsche 911 tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, hãng đã giao 30.534 chiếc 911, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với xu hướng chung, dòng xe thể thao biểu tượng Porsche 911 tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, hãng đã giao 30.534 chiếc 911, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định từ khách hàng cùng quá trình lần lượt ra mắt các biến thể mới trong năm 2025. Hãng cũng cho biết tỷ trọng các phiên bản hiệu suất cao như GTS, Turbo và GT tiếp tục ở mức cao, giúp cơ cấu doanh số toàn cầu được duy trì cân bằng.

Đâu là thị trường mạnh nhất của Porsche trong nửa đầu năm 2026?

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Porsche với 37.712 xe được bàn giao, giảm khoảng 13%. Ngoài việc ưu đãi thuế cho xe điện và hybrid tại Mỹ hết hiệu lực, doanh số còn chịu ảnh hưởng bởi việc dừng sản xuất dòng 718 sử dụng động cơ đốt trong.

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Porsche với 37.712 xe được bàn giao, giảm khoảng 13%. Tại thị trường nội địa Đức, Porsche giao 14.938 xe, giảm 6% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nội địa Đức, Porsche giao 14.938 xe, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu vực châu Âu (không bao gồm Đức) đạt 30.278 xe, giảm 14%, chủ yếu do ngừng sản xuất 718 động cơ đốt trong và doanh số Macan Electric rất cao của năm trước.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gây nhiều áp lực khi doanh số giảm tới 32%, còn 14.501 xe. Porsche cho biết nguyên nhân vẫn là môi trường kinh doanh đầy thách thức cùng chiến lược ưu tiên doanh số dựa trên giá trị thay vì chạy theo sản lượng.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gây nhiều áp lực khi doanh số giảm tới 32%, còn 14.501 xe. Ở nhóm các thị trường quốc tế và mới nổi, hãng giao 24.877 xe, giảm 18%.

Ở nhóm các thị trường quốc tế và mới nổi, hãng giao 24.877 xe, giảm 18%. Ngoài việc dừng sản xuất dòng 718, xung đột tại Trung Đông cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tại khu vực này.

Mẫu Porsche nào bán chạy nhất toàn cầu trong nửa đầu năm 2026?

Về từng dòng sản phẩm, Cayenne tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 38.141 xe, giảm 9% so với cùng kỳ. Porsche cho biết Cayenne Electric đã bắt đầu được triển khai tại nhiều thị trường từ cuối tháng 6 và những khách hàng đầu tiên hiện đã nhận xe.

Porsche Cayenne tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 38.141 xe, giảm 9% so với cùng kỳ. Porsche giao 9.308 xe Panamera, giảm 38%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoảng trống sản phẩm tạm thời tại Trung Quốc.

Porsche Macan đạt tổng cộng 35.315 xe, giảm 22%. Trong đó, 19.695 xe là phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và 15.620 xe là Macan Electric. Hãng vẫn tiếp tục bán song song Macan chạy xăng và Macan thuần điện tại hầu hết thị trường ngoài Liên minh châu Âu (EU), đồng thời xác nhận việc sản xuất Macan động cơ đốt trong sẽ kéo dài đến cuối tháng 7/2026.

Theo Porsche, doanh số Macan suy giảm do quá trình chuyển đổi điện hóa diễn ra chậm hơn kỳ vọng, doanh số cao của năm ngoái và việc Mỹ chấm dứt ưu đãi thuế đối với xe điện và hybrid.

Porsche Macan đạt tổng cộng 35.315 xe, giảm 22%, trong đó 19.695 xe là phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và 15.620 xe là Macan Electric. Hãng vẫn tiếp tục bán song song Macan chạy xăng và Macan thuần điện tại hầu hết thị trường ngoài EU.

Đối với Panamera, Porsche giao 9.308 xe, giảm 38%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoảng trống sản phẩm tạm thời tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của Panamera. Hãng cho biết vấn đề này đã được khắc phục khi ra mắt phiên bản Panamera Pure dành riêng cho thị trường Trung Quốc từ tháng 4/2026.

Trong khi đó, 718 Boxster và 718 Cayman chỉ đạt 2.789 xe, giảm tới 73% sau khi Porsche chính thức kết thúc sản xuất dòng xe này vào tháng 10/2025. Mẫu xe thuần điện Porsche Taycan cũng ghi nhận kết quả kém khả quan với 6.219 xe được bàn giao trong nửa đầu năm, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.