Lộ ảnh thực tế SUV thuần điện Range Rover Electric

Range Rover Electric đã được trưng bày tại Goodwood Festival of Speed 2026, tuy nhiên hiệu năng và mức giá của mẫu xe điện này vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.

Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Anh Quốc, đã chính thức xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Phiên bản trưng bày là xe thương mại hoàn chỉnh, đánh dấu lần đầu khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng mẫu xe trước khi ra mắt toàn cầu.

Range Rover Electric đã ra mắt "bằng xương bằng thịt" tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về hệ thống vận hành hay mức giá vẫn chưa được hãng xe này tiết lộ.

Đây là mẫu xe điện đầu tiên của Range Rover, được kỳ vọng vẫn duy trì những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của thương hiệu trong hơn 50 năm qua như khả năng vận hành mạnh mẽ, sự êm ái, tính sang trọng và khả năng chinh phục đa địa hình, nhưng nay được kết hợp với hệ truyền động thuần điện.

Về ngoại hình, Range Rover Electric có vẻ ngoài gần như tương đồng với phiên bản sử dụng động cơ MHEV hay PHEV. Điểm khác biệt dễ dàng phân biệt đến từ vị trí lưới tản nhiệt. Thay vì sử dụng tấm nền kín tích hợp các hiệu ứng đèn trang trí như Mercedes-Benz, Land Rover vẫn mang đến các khe hút gió, tuy nhiên được tinh chỉnh lại.

Về ngoại hình, JLR vẫn giữ nguyên những đường nét thiết kế làm nên sự thu hút cho dòng Range Rover hiện tại. Hãng không muốn phiên bản thuần điện đứng tách biệt hoàn toàn với dải sản phẩm hiện tại.

Đối với biến thể BEV, mẫu SUV đầu bảng này nhận được thiết kế mâm khí động học hoàn toàn mới, kết hợp với chụp mâm mang logo EV. Phần "mang cá" ở 2 bên thân được thiết kế lại theo đời xe 27MY khi sử dụng chi tiết màu đen để tạo điểm nhấn, thay vì đồng màu ngoại thất.

Đặc biệt hơn, chi tiết này được khắc laser huy hiệu "First Edition" (phiên bản đầu tiên), cho thấy đây là cấu hình đặc biệt mà hãng dành cho mẫu xe thuần điện này khi mới ra mắt. Các thông tin ban đầu cho biết Range Rover Electric có khả năng lội nước lên đến 900 mm, tương đương với các biến thể sử dụng động cơ đốt trong.

Mẫu SUV thuần điện này vẫn chia sẻ nền tảng MLA-Flex cùng các phiên bản Range Rover khác. Khách hàng cũng có thể thoải mái lựa chọn các cấu hình 4 chỗ, 5 chỗ và 7 chỗ mà không bị giới hạn về phần cứng hay pin điện.

Về nội thất, Range Rover Electric vẫn mang đầy đủ các lựa chọn cấu hình 4 chỗ ngồi, 5 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi. Bề mặt ghế được làm từ chất liệu không sử dụng da, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể lựa chọn các tùy chọn quen thuộc như da cao cấp Windsor hay Semi-Aniline.

Xe vẫn sử dụng bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 13.7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 13.1 inch dạng cong, hoàn toàn tương đồng với các mẫu Range Rover đang được phân phối. JLR còn mang đến trải nghiệm người dùng mới với ứng dụng di động "One App", vốn có thể được sử dụng để thao tác các tính năng vận hành, tiện nghi và giải trí của xe, bên cạnh việc thanh toán chi phí sạc điện.

Range Rover Electric được trang bị 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Land Rover sẽ ra mắt phiên bản "First Edition" với nhiều tùy chọn độc đáo khi mẫu SUV thuần điện này ra mắt toàn cầu.

Range Rover Electric được phát triển trên nền tảng MLA-Flex, vốn cũng được sử dụng cho các mẫu xe MHEV và PHEV hiện tại. Xe sử dụng nền tảng 800 V được phát triển nội bộ, bộ pin điện dung lượng 118 kWh. Về mặt vận hành, xe được trang bị 2 động cơ điện, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, và có thể di chuyển tối đa hơn 483 km cho một chu kỳ sạc.

Dù chưa mở bán, sức hút của Range Rover Electric đã được thể hiện rõ khi hơn 61.000 khách hàng đã đăng ký vào danh sách chờ. Thông tin chi tiết về hiệu năng vận hành cũng như mức giá của mẫu xe điện này sẽ được Land Rover cung cấp khi mẫu xe này ra mắt chính thức.