Xe Nhật vẫn 'cầm cờ' nhóm xe hybrid, có tân binh nào gây bất ngờ?

Nhóm xe hybrid tại Việt Nam ngày càng đa dạng. Trong số này, đâu là cái tên đang dẫn đầu và cục diện tương lai sẽ thế nào?

Bảng thống kê doanh số của các thương hiệu xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group trong 6 tháng đầu năm 2026 đã được cập nhật đầy đủ.

Như vậy, bức tranh thị trường xe Việt nửa đầu năm nay cũng đã dần thành hình. Ở nhóm xe hybrid, cuộc đua doanh số cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt ở nhu cầu chọn xe năng lượng mới từ người dùng Việt.

Các phân tích và số liệu được Tri Thức - Znews tổng hợp, tạm bỏ qua nhóm xe mild-hybrid (MHEV) do có ít khác biệt so với nhóm xe động cơ đốt trong thông thường mà tập trung vào nhóm hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV).

Xe Nhật chiếm ưu thế

Nhìn vào bảng thống kế doanh số loạt mẫu xe hybrid thuộc VAMA, ta có thể nhận ra các đại diện từ Nhật, đặc biệt là từ Toyota vẫn đang dẫn đầu phân khúc.

Toyota Corolla Hybrid và Innova Cross Hybrid chia nhau vị trí bán chạy nhất và nhì nhóm xe lai. Trong đó, doanh số của mẫu SUV cỡ C bản hybrid đạt 2.583 chiếc sau 6 tháng, tức trung bình mỗi tháng, Toyota bán được hơn 430 chiếc SUV này.

Xe hybrid của Toyota dẫn đầu phân khúc Doanh số xe hybrid của các hãng thuộc VAMA sau 6 tháng (số liệu: VAMA) Nhãn Toyota Corolla Cross HEV Toyota Innova Cross HEV Honda CR-V HEV Toyota Yaris Cross HEV Honda HR-V HEV Toyota Camry HEV Honda Civic HEV Toyota Alphard HEV Toyota Corolla HEV

xe 2583 2511 1831 1107 645 484 313 145 2

Con số này còn nhiều hơn tổng doanh số sau 6 tháng đầu năm của một số mẫu sedan chạy xăng như Honda Civic, Hyundai Elantra hay Honda Accord. Đứng ở vị trí thứ 3 trong nhóm là Honda CR-V HEV với tổng lượng xe bán ra thị trường sau 6 tháng khoảng 1.831 chiếc.

Có thể thấy, Toyota vẫn đang là thương hiệu dẫn đầu thị trường xe hybrid tại Việt Nam. Tuy nhiên, Honda vẫn không hề kém cạnh. Họ mang các sản phẩm hybrid đến Việt Nam chậm chân hơn đồng hương Toyota, song là loạt sản phẩm chất lượng với hệ truyền động hybrid được đánh giá cao về khả năng vận hành.

Tiềm năng của xe Hàn

Nhóm xe hybrid từ VAMA không chỉ có đại diện từ Toyota hay Honda, mà còn bao gồm cả nhóm xe Hàn Quốc. Khi khả năng cạnh tranh của các đại diện ở mảng chạy xăng ngày càng suy yếu, 2 ông lớn là Kia và Hyundai chọn hybrid như một nỗ lực tìm kiếm sức hút trong thời điểm khó khăn.

Chỉ trong giai đoạn cuối 2025 đến nay, hàng loạt mẫu xe mang hệ truyền động lai từ Hàn Quốc được giới thiệu đến người dùng Việt. Hyundai đã mở bán mẫu Santa Fe Hybrid với mức giá 1,369 tỷ đồng .

Trong khi đó, Kia có hàng loạt mẫu xe được trang bị hệ truyền động hybrid như Sportage mới giá 999 triệu, Sorento hybrid giá 1,349 tỷ hay Carnival hybrid giá 1,399 tỷ đồng . Thậm chí, hãng xe Hàn Quốc còn có phiên bản sở hữu hệ truyền động hybrid cắm sạc là Sorento PHEV, đang được bán với giá 1,399 tỷ đồng tại Việt Nam.

Kia đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe hybrid trong giai đoạn cuối 2025-2026. Ảnh: Thaco.

Có thể nhận ra điểm chung của các mẫu xe này là mức giá. Toàn bộ đại diện hybrid hiện được phân phối tại Việt Nam đều thuộc nhóm SUV cỡ trung, cỡ lớn hay MPV hạng trung-cao cấp với giá bán xấp xỉ ở mốc một tỷ đồng. Có lẽ cả 2 hãng xe đều đang đặt chung mục tiêu, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, chịu chi hay các doanh nhân yêu thích xe Hàn.

Song với mức giá này, các đại diện kể trên đều đang khó ghi nhận doanh số thật sự ấn tượng. Trong đó, chỉ có Kia Carnival là mẫu hybrid hiếm hoi có khả năng cạnh tranh, nhờ danh tiếng được tạo dựng từ lâu của phiên bản thuần xăng.

Còn với Santa Fe Hybrid, trừ khi thay đổi thiết kế gây tranh cãi, cái khó của mẫu xe này có lẽ vẫn tồn tại, dù ở tùy chọn hệ truyền động nào.

Xe hybrid Trung Quốc thế nào?

Thị trường Việt cũng không thiếu các đại diện hybrid mới từ Trung Quốc. Thậm chí, đây cũng là nhóm xe có số lượng đông đảo sản phẩm nhất nếu so với đại diện Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Thực tế trước đó, các thương hiệu Trung Quốc chưa từng muốn giới thiệu các sản phẩm hybrid sớm đến thế tại Việt Nam. Ban đầu khi vừa ra mắt, BYD hay Lynk & Co, Geely đều đặt mục tiêu doanh số lên các mẫu xe chạy xăng thế hệ cũ hay các đại diện thuần điện. Song, cả 2 kế hoạch này đều thất bại.

BYD mang Seal 5 đến, cạnh tranh trong nhóm PHEV phổ thông. Ảnh: Phúc Hậu.

Người dùng nếu chọn xe xăng đã dành tình cảm cho các đại diện có nền tảng thương hiệu lâu đời. Trong khi đó ở nhóm xe điện, ôtô Trung Quốc gần như không thể cạnh tranh trước hãng xe nội địa. Để xoay chuyển cục diện, các thương hiệu dần mang xe hybrid đến như một quân cờ mới.

BYD nhanh chóng giới thiệu Sealion 6, Sealion 8 và Seal 5. Trong khi Omoda & Jaecoo mở rộng dải sản phẩm với Jaecoo J7 PHEV, Omoda C5 SHS-H (HEV) và gần nhất là J5 SHS-H. Geely EX-5 PHEV sớm được giới thiệu, Lynk & Co 08 được mang về Việt Nam với giá hơn 1,8 tỷ, trong khi chiếc MPV hạng sang Lynk & Co 900 cũng đã được giới thiệu đến người dùng.

Dù đa dạng về lượng đại diện, doanh số của nhóm xe này vẫn chưa quá ấn tượng. Theo nguồn tin riêng, Omoda C5 (gồm cả bản xăng và hybrid) hiện là một trong những mẫu xe Trung Quốc bán chạy nhất thị trường, với doanh số tổng sau 6 tháng khoảng 1.500 chiếc.

Nếu tách lẻ, top 10 xe bán chạy ở mỗi phân khúc, vẫn chưa thể có thêm một mẫu xe hybrid Trung Quốc nào xuất hiện.

Omoda C5 SHS-H là mẫu hybrid được Omoda & Jaecoo kỳ vọng tạo nên làn sóng mới. Ảnh: Đan Thanh.

Tuy nhiên nhìn về mặt tích cực, có thể thấy sự xuất hiện của loạt xe hybrid Trung đang góp phần tạo nên một cuộc đua mới về mặt công nghệ, buộc các đối thủ liên tục giới thiệu sản phẩm công nghệ cao, tối ưu về cả khả năng vận hành lẫn tính năng giải trí với người ngồi trong xe. Nhờ đó, người dùng Việt cũng có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm hybrid tiên tiến bậc nhất thị trường hiện tại.

Vấn đề của xe hybrid Trung nay không còn là giá bán hay câu chuyện chất lượng mà là thời gian. Khi các hãng xe trụ vững tại Việt Nam đủ lâu, thể hiện đủ uy tín và có thêm cơ hội làm quen người dùng, đó sẽ là lúc doanh số của các sản phẩm hybrid chất lượng cao này tăng trưởng.