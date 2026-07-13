Wuling âm thầm bán MPV điện 7 chỗ bình dân, giá 499 triệu đồng

Wuling vừa tung ra một đại diện mới trong nhóm MPV 7 chỗ với mức giá dưới 500 triệu đồng, trở thành một trong những chiếc MPV rẻ nhất thị trường.

Trên trang chính thức của Wuling Việt Nam, hãng xe Trung Quốc vừa thông báo mở bán mẫu MPV chạy điện Grango với giá 499 triệu đồng.

So với lần đầu ra mắt thị trường với mẫu Mini EV, TMT Motors dường như kín tiếng hơn rất nhiều, hãng chọn cách âm thầm ra mắt, thu hẹp tầm ảnh hưởng rất nhiều.

Gần đây nhất, Mini EV cũng âm thầm dừng bán và vừa được thay thế bởi mẫu xe mới mang tên Macaron.

Trở lại với Granpo, đây là mẫu MPV điện 3 hàng ghế, cấu hình 2-2-3. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.515 x 1.725 x 1.790 mm, trục cơ sở khoảng 2.850 mm, tức nhỉnh hơn Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay VinFast Limo Green.

Là một mẫu xe giá rẻ, Grango được trang bị ghế nỉ bên trong khoang cabin. Các vị trí ngồi từ ghế lái đến ghế phụ đều là dạng chỉnh cơ. Sau vô lăng là một đồng hồ điện tử 3,5 inch, ở trung tâm có thêm một màn hình giải trí 8 inch.

Xe không được trang bị Apple Carplay hay Android Auto nhưng vẫn có cổng USB và kết nối Bluetooth.

Khoang lái tối giản, sử dụng chìa cơ trên Wuling Grango. Ảnh: Wuling Việt Nam.

Wuling Grango được trang bị motor điện cho công suất 75 kW, mô men xoắn cực đại 180 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu sau. Dưới sàn xe là bộ pin Lithium dung lượng 32,6 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 300 km mỗi lần sạc.

Xe được bán với giá 499 triệu đồng. Trong thời gian mở bán, khách hàng đặt mua được hỗ trợ chi phí sạc điện trong 3 năm trị giá 16 triệu đồng và một bộ sạc tại nhà 7 kW.

Như vậy đây sẽ là một đại diện mới trong nhóm MPV phổ thông, hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng tài xế xe dịch vụ, cạnh tranh cùng các cái tên sừng sỏ trong phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay BYD M6, VinFast Limo Green.

Trở ngại lớn nhất của mẫu xe này không phải là câu chuyện giá bán, mà là hệ thống sạc và niềm tin của người dùng. Dù TMT Motors đã bắt đầu xây dựng các tủ sạc tại đại lý, số lượng trụ sạc chưa quá dày đặc này cần có thêm thời gian để hoàn thiện và mở rộng, gia tăng số lượng nhằm gầy dựng lòng tin và xóa nhòa tâm lý bất an cho người dùng xe điện.

TMT Motors từng mang nhiều kỳ vọng khi ra mắt xe điện mini, nhưng nhiều vấn đề liên quan khiến mẫu xe này nói riêng và cả TMT Motors không thể tạo nên sức cạnh tranh, dần bị thương hiệu Việt và các hãng xe Trung Quốc khác bỏ xa. Việc âm thầm ra mắt lần này khiến sức ảnh hưởng của TMT Motors giảm đáng kể, chỉ ngang với các thương hiệu Trung Quốc bán xe theo dạng đại lý nhập khẩu nhỏ lẻ.