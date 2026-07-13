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Xe Ôtô

Malaysia bắt đầu sản xuất pin xe điện 'cây nhà lá vườn'

  • Thứ hai, 13/7/2026 13:57 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Malaysia sẽ bắt đầu sản xuất thương mại quy mô nhỏ pin lithium-ion tăng cường graphene dành cho xe điện ngay trong tháng 7/2026, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Theo Nikkei, Malaysia sẽ bắt đầu sản xuất thương mại quy mô nhỏ loại pin lithium-ion tăng cường graphene dành cho xe điện (EV) ngay trong tháng 7/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghệ cao và chuỗi cung ứng xe điện nội địa.

Malaysia tự chủ nguồn pin NMC cho xe điện

Loại pin này được phát triển với kinh phí khoảng 4,9 triệu USD bởi NanoMalaysia Berhad, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia (MOSTI), và sẽ được sản xuất tại Gigafactory Malaysia. Theo Tổng giám đốc NanoMalaysia Rezal Khairi Ahmad, đây có thể là công nghệ pin nội địa đầu tiên được sản xuất tại ASEAN.

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Malaysia sẽ bắt đầu sản xuất thương mại quy mô nhỏ loại pin lithium-ion tăng cường graphene dành cho xe điện (EV) ngay trong tháng 7/2026, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường lân cận.

Pin sử dụng hóa học nickel-manganese-cobalt (NMC) kết hợp graphene thay cho một phần graphite, giúp tăng khoảng 60% mật độ năng lượng ở cấp điện cực so với các loại pin thương mại hiện nay. Nhờ đó, xe điện có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa khoảng 640 km mỗi lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh đầy pin chỉ trong khoảng 12 phút trong điều kiện tối ưu.

Nhà máy rộng khoảng 1.394 m² tại Sepang sẽ bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ trong tháng 7/2026, trước khi nâng công suất lên mức tính theo MWh sớm nhất vào tháng 9/2026. Khi vận hành toàn bộ, nhà máy có thể sản xuất khoảng 1 MWh pin mỗi năm, tương đương 92.000 cell pin.

Malaysia nhắm đến mục tiêu xuất khẩu pin xe điện

NanoMalaysia cho biết việc sản xuất trong nước sẽ giúp giảm giá thành xe điện nhờ loại bỏ chi phí nhập khẩu, logistics và lưu kho. Hiện tại, pin hiện chiếm khoảng 40% giá thành của một chiếc xe điện.

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Việc tự chủ nguồn pin dành cho xe điện sẽ giúp Malaysia tiết kiệm các chi phí nhập khẩu, logistics và lưu kho. Hiện tại, pin hiện chiếm khoảng 40% giá thành của một chiếc xe điện.

Doanh nghiệp đã nhận đơn hàng đầu tiên cho bộ pin 25 kWh từ một tổ chức trong nước và đang hoàn tất thêm nhiều hợp đồng khác. Malaysia cũng hợp tác với Indonesia để đảm bảo nguồn cung nickel, hướng tới mở rộng sản xuất lên quy mô gigafactory. Các thị trường xuất khẩu mục tiêu gồm Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Pakistan.

Các chuyên gia nhận định việc sở hữu công nghệ pin nội địa sẽ giúp Malaysia nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành công nghệ cao, thúc đẩy phổ cập xe điện và tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch.

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Việt Hà

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