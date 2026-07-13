Có phải xe có màn cảm ứng khó điều khiển hơn xe nhiều nút bấm?

Theo nhiều người, màn hình cảm ứng là lý do khiến người dùng gặp khó khăn khi điều khiển xe. Tuy nhiên bài thử nghiệm lại cho thấy một kết quả bất ngờ.

Các dòng xe hiện đại ngày càng được trang bị màn hình lớn hơn, bộ xử lý nhanh hơn và giao diện được quảng cáo là thông minh hơn.

Theo nhiều người, kiểu thiết kế này tuy hiện đại và thời trang nhưng lại khiến người dùng bối rối trong việc thao tác, đặc biệt khi đang điều khiển xe. Tuy nhiên liệu đó có phải sự thật?

Bài thử nghiệm với các màn hình cảm ứng

Mới đây, tạp chí Vi Bilagare của Thụy Điển đã triển khai bài kiểm tra về mức độ gây phân tâm khi thao tác chức năng trên xe của người lái ở các mẫu ôtô thông dụng tại châu Âu.

Thử nghiệm đo lường thời gian tài xế hoàn thành một chuỗi tác vụ thông thường khi đang duy trì tốc độ 110 km/h trên một đoạn đường băng khép kín. Trung bình, các ôtô mất 813 m để hoàn thành thử nghiệm, tăng lên đáng kể so với mức 756 mét trong quá khứ.

Điều này đồng nghĩa với việc tài xế phải mất thêm khoảng 2 giây phân tâm khỏi mặt đường.

Bài kiểm tra tập trung vào các thao tác như sấy kính, chỉnh điều hòa, giảm sáng màn hình khi đang cầm lái. Ảnh: Đan Thanh.

Bài kiểm tra bao gồm 4 hành động quen thuộc gồm bật sưởi ghế kết hợp tăng nhiệt độ điều hòa và kích hoạt sấy kính, chuyển đài phát thanh, reset đồng hồ hành trình, cuối cùng là giảm độ sáng đèn nền cụm đồng hồ đồng thời tắt màn hình trung tâm.

Các tài xế tham gia đều được cho thời gian để làm quen với từng mẫu xe từ trước. Mọi lượt chạy bị lệch làn đường hoặc không duy trì đúng tốc độ quy định đều phải thực hiện lại từ đầu để đảm bảo tính chính xác.

Theo danh sách, có khoảng 12 mẫu xe được sử dụng trong bài kiểm tra này, từ các đại diện chạy xăng của Nhật Bản, Hàn Quốc, hybrid châu Âu đến xe điện, PHEV Trung Quốc. Một số mẫu xe nổi bật có thể thấy như BYD Seal U DM-i, Mazda CX-60 hay Toyota Corolla, Tesla Model Y.

Giao diện quan trọng hơn nút bấm

Kết quả từ thử nghiệm bất ngờ cho thấy màn hình cảm ứng không phải là nguyên nhân chính gây khó khăn cho người sử dụng.

Minh chứng là mẫu Volvo XC60 với nhiều tác vụ cảm ứng hoàn thành bài kiểm tra chỉ sau quãng đường 485 m nhờ giao diện người dùng trực quan và phản hồi nhanh. Ngược lại, mẫu Volvo V60 cũ đại diện cho phong cách thuần nút bấm vật lý lại cần tới 863 mét mới hoàn thành thử nghiệm.

Mẫu Mazda CX-60 thậm chí cần đến 37 giây trên quãng đường 1.137 m để hoàn thành mọi thao tác. Khoang lái của dòng xe này cũng là nơi sở hữu tới 50 nút bấm, số lượng nhiều nhất trong đợt thử nghiệm.

Dù có đến hơn 50 phím vật lý, Mazda CX-60 lại không dễ thao tác như dự đoán. Ảnh: Phúc Hậu.

Màn hình cảm ứng của xe tự động khóa khi di chuyển, buộc tài xế phải phụ thuộc hoàn toàn vào cụm điều khiển cơ học.

Trong khi giao diện thuần màn hình của Tesla ghi nhận sự cải tiến về thời gian thao tác, thương hiệu Mercedes lại đi theo hướng ngược lại khi khiến tài xế mất thêm 15 giây để hoàn thành cùng một tác vụ.

Nếu không tính các nút cơ bản như chỉnh kính cửa, Tesla Model Y chỉ có vỏn vẹn 4 nút bấm vật lý, mọi thao tác từ chỉnh gương đến vào số đều thực hiện qua màn hình nhưng vẫn cho thời gian xử lý tốt hơn mẫu xe có 50 nút bấm của Mazda.

Mẫu Mercedes CLA với khoang lái ngập tràn màn hình mất tổng cộng 35 giây để hoàn thành thử nghiệm, một phần do hệ thống mất tới 19 giây khởi động tính từ lúc mở khóa xe.

Trong khi đó, mẫu Skoda với sự kết hợp giữa các núm xoay và màn hình cảm ứng đạt thành tích tốt thứ hai khi chỉ tiêu tốn 542 m.

Skoda Kodiaq được đánh giá cao về độ trực diện, dễ thao tác của màn hình. Ảnh: Skoda.

Trên Toyota Corolla Cross, màn hình được đặt ở vị trí thuận mắt nhưng lại bị điểm trừ vì tính năng chỉnh độ sáng đồng hồ bị giấu quá sâu trong menu, khiến xe trôi tới 580 m trước khi tài xế tìm ra cách thay đổi.

Dù kiểm tra này phần nào phản ánh thực trạng hiện tại, quy mô thử nghiệm chỉ dừng lại ở 10 mẫu xe nên chưa thể đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp ôtô. Mức độ quen xe của tài xế, cách bố trí cabin hay các phím bấm trên vô lăng đều có thể làm thay đổi kết quả.

Tuy nhiên, những số liệu thực tế này chứng minh lối tư duy thiết kế giao diện của nhà sản xuất mới là yếu tố quyết định độ tiện dụng, chứ không phải việc các tính năng được đặt vào phím vật lý hay ẩn sau màn hình.