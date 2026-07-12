Chiếc Lexus đấu giá 'ế' của bà Trương Mỹ Lan, giảm còn 635 triệu

Sau 2 lần đấu giá không thành công, chiếc Lexus ES 300h của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục được giảm giá còn dưới 640 triệu đồng.

Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đăng tải cho thấy chiếc Lexus biển số 51A-942.85 của bà Trương Mỹ Lan đang được giảm giá lần 2 sau phiên đấu giá không thành công.

Xe từng được mang ra đấu giá với mức khởi điểm khoảng 767 triệu, sau đó được giảm xuống 698 triệu đồng do không có người trúng đấu giá. Đến nay khi trải qua lần đấu giá tiếp theo không thành công, chưa tìm được chủ mới, cơ quan thi hành án tiếp tục giảm giá lần thứ 2, xuống còn 635 triệu đồng.

Thông tin được cơ quan đăng tải rằng đây là một chiếc Lexus 5 chỗ, sơn màu đen, sản xuất năm 2013. Nhìn từ thiết kế đầu xe và logo viền xanh đặc trưng, đây nhiều khả năng là chiếc sedan Lexus ES 300h thế hệ 6, sản xuất giai đoạn 2013-2015.

Điểm nổi bật của mẫu xe là thiết kế lưới tản nhiệt kiểu Spindle Grille, khác biệt với kiểu lưới tản nhiệt hầm hố của các mẫu xe hiện nay từ nhà Lexus. Cụm đèn pha có dải LED hình chữ L, đi kèm cụm đèn bóng Projector đôi.

Lexus ES E300h 2024 với thiết kế đèn sắc sảo hơn bản đời 2013-2015. Ảnh: Lexus.

Thời điểm 2013, ES 300h được trang bị khối động cơ hybrid, kết hợp giữa máy xăng 2.5L 4 xy lanh và motor điện, cho tổng công suất 200 mã lực. Xe sử dụng hộp số điện tử vô cấp E-CVTi đi cùng hệ dẫn động cầu trước.

Giai đoạn 2013-2015, Lexus chưa phân phối ES 300h hybrid chính hãng mà chỉ mở bán tùy chọn chạy xăng với giá 2,571 tỷ đồng . Chiếc xe của bà Trương Mỹ Lan nhiều khả năng được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam.

Hiện nay, chiếc ES 300h hybrid đang được bán tại Việt Nam được ra mắt từ năm 2024 với giá từ 3,14 tỷ đồng . Trong cùng tầm giá của ES 300h hiện tại còn có các mẫu sedan hạng sang như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series hay Audi A6, Volvo S90 Recharge.