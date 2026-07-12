Hyundai và Kia triệu hồi khẩn cấp xe điện vì rủi ro cháy nổ

Dù ít, nhưng những chiếc xe điện Hyundai và Kia bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này có thể bị đoản mạch tại pin, rủi ro cháy nổ lớn.

Hai hãng xe Hàn Quốc là Hyundai và Kia vừa phát lệnh triệu hồi khẩn cấp một số ít dòng xe điện tại Mỹ do lỗi cell pin nghiêm trọng từ nhà cung cấp SK On, có nguy cơ dẫn đến cháy nổ.

Dù số lượng phương tiện bị ảnh hưởng trong đợt này chỉ vỏn vẹn 14 chiếc, mức độ nguy hiểm của sự cố buộc cả hai nhà sản xuất phải đưa ra khuyến cáo đặc biệt, yêu cầu các chủ xe không đỗ xe trong nhà hoặc gần các công trình xây dựng cho đến khi lỗi được khắc phục hoàn toàn.

"Lỗi lệch điện cực có thể tạo ra hiện tượng đoản mạch nội bộ, từ đó kích hoạt một vụ hỏa hoạn bất ngờ", đại diện hãng xe đã chia sẻ khi trích dẫn báo cáo kỹ thuật từ nhà cung cấp pin SK On.

Theo tài liệu được nộp lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), nhà cung cấp linh kiện SK On thừa nhận một sai lệch về chất lượng trong khâu dây chuyền sản xuất đã khiến các cực điện bên trong cell pin bị đặt lệch vị trí.

Khuyết tật này có thể âm ỉ tạo ra dòng đoản mạch, dẫn đến nguy cơ phát hỏa bất thình lình bất kể chiếc xe đang di chuyển trên đường hay đang đỗ tắt máy trong bãi.

Danh sách các phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng gồm có 6 chiếc SUV thuần điện Ioniq 5 thuộc các đời 2023 và 2024 của thương hiệu Hyundai. Về phía Kia, đợt triệu hồi ghi nhận 7 chiếc EV6 thuộc các đời từ 2022 đến 2024 và duy nhất một chiếc SUV cỡ lớn EV9 thuộc đời 2024.

Mặc dù Hyundai chưa công bố chi tiết quy trình khắc phục lỗi, phía Kia đã xác nhận biện pháp xử lý triệt để là thay thế hoàn toàn toàn bộ cụm pin cao áp trên những chiếc xe bị ảnh hưởng bằng gói pin mới có các cell pin đạt chuẩn. Giới chuyên gia dự đoán Hyundai cũng sẽ sớm áp dụng quy trình thay mới tương tự do chia sẻ chung nguồn cung cấp pin và có cùng nguyên nhân cốt lõi.

Những chiếc xe điện Kia và Hyundai tại Mỹ được lắp pin SK On có thể gặp rủi ro cháy nổ. Ảnh: Kia.

Trong thời gian chờ đợi linh kiện thay thế được vận chuyển về hệ thống đại lý chính hãng, cả hai thương hiệu ôtô Hàn Quốc đã gửi đi những hướng dẫn an toàn tạm thời nhưng nghiêm ngặt tới các khách hàng của mình.

Các chủ xe được yêu cầu chỉ giới hạn mức sạc pin tối đa ở ngưỡng 80% dung lượng nhằm giảm bớt áp lực dòng điện lên các cực pin lỗi. Đồng thời, hành vi đỗ xe trong hầm chung cư, gara gia đình hay cạnh các phương tiện khác đều bị khuyến cáo hạn chế; thay vào đó, xe phải được cách ly ở các khu vực trống trải ngoài trời để giảm thiểu thiệt hại nếu chẳng may có sự cố chập cháy xảy ra.

Hệ thống đại lý của Hyundai và Kia đã nhận được thông báo kỹ thuật nội bộ từ ngày 6/7. Thư thông báo triệu hồi chính thức kèm lịch hẹn sửa chữa miễn phí sẽ bắt đầu được gửi trực tiếp đến tận tay 14 chủ xe điện tại Mỹ kể từ ngày 7/8 tới.