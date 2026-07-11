Hatchback điện MG2 lộ diện

Concept MG Go! là bản xem trước của xe điện cỡ nhỏ MG2 dự kiến sớm chính thức ra mắt trong thời gian tới.

Theo Carscoops, thành công của Renault 2 hay MINI Cooper E cho thấy xe điện giá rẻ vẫn là phân khúc được khách hàng ưa thích.

Thương hiệu MG của SAIC gần đây cho thấy tham vọng tham gia thị trường này với 2 mẫu concept, dự kiến ra mắt tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Một trong số đó là bản xem trước của hatchback điện MG2 chuẩn bị chính thức trình làng.

Hiện tại được biết đến với tên gọi MG Go!, concept mới nhất của MG là một chiếc hatchback điện cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ nhiều mẫu xe của thương hiệu ôtô Anh quốc trong quá khứ.

Các mẫu xe "xuất hiện" trong concept này bao gồm MGB GT, MG 6R4 cùng với MG ZR – mẫu xe từng rất thành công vào những năm 2000.

MG cho biết mục tiêu của hãng với MG2 không phải tái tạo quá khứ, thay vào đó vay mượn những yếu tố này để tạo nên sản phẩm mang sức hút về mặt cảm xúc. Concept MG Go! có những chi tiết gợi nhắc MGB GT ở đầu xe, trong khi hình dáng cột C và hốc bánh mở rộng là chi tiết tri ân chiếc 6R4.

Mẫu xe ý tưởng còn lại mang tên Cyber Concept, phác họa cách mà hãng sẽ phát triển một SUV điện hiệu năng cao cỡ lớn.

Cyber Concept lấy cảm hứng một phần từ MG EX181 với tính khí động học ấn tượng, tuy nhiên sở hữu những đường nét vuốt mượt mà, cơ bắp khá tương đồng Ferrari Purosangue. Chuyên trang Carscoops đồng thời lưu ý cụm đèn hậu của mẫu xe ý tưởng mang nhiều nét tương đồng Hyundai Tucson.

Hiện, MG Go! đã sẵn sàng để trở thành một mẫu xe thương mại với tên gọi MG2 trong khoảng 2 năm tới, nhưng Cyber Concept sẽ còn một chặng đường phát triển khá dài.

Chia sẻ với Autocar, người phát ngôn của MG tiết lộ bản thương mại của Cyber Concept có thể sẽ không được phân phối cho khách hàng nước Anh.