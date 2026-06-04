Thời điểm MG bắt đầu sản xuất xe ở châu Âu

MG chính thức chốt phương án xây nhà máy tại châu Âu, cũng như thời điểm bắt đầu sản xuất các mẫu xe tại đây trong tương lai.

Từng là thương hiệu ôtô thuần Anh quốc nhưng nay MG đã thuộc quyền sở hữu tập đoàn SAIC của Trung Quốc.

Tương tự nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác, SAIC cũng đang “nhòm ngó” thị trường châu Âu và gần đây, nguồn tin từ Carscoops cho hay tập đoàn này đã chính thức công bố kế hoạch mở nhà máy MG tại Galicia (Tây Ban Nha).

Tổng mức đầu tư vào cơ sở sản xuất này được công bố ở mức xấp xỉ 200 triệu EUR, tương đương khoảng 233 triệu USD . Nhà máy MG ở Tây Ban Nha sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược “Tại châu Âu, vì châu Âu” mà thương hiệu ôtô này đang theo đuổi.

Theo kế hoạch, nhà máy MG ở Galicia sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất từ năm 2028, với công suất dự kiến đạt 120.000 xe/năm.

Cơ sở này được kỳ vọng tạo ra hơn 2.000 việc làm trên khắp lục địa già. Hãng xe thuộc tập đoàn SAIC cho biết địa chỉ này sẽ bao gồm các cơ sở R&D cũng như các hoạt động sản xuất tiên tiến, cung ứng linh kiện cốt lõi và hậu cần thông minh.

MG cũng xác nhận hoạt động của nhà máy ở Tây Ban Nha sẽ phụ thuộc lớn vào việc nội địa hóa sản xuất cũng như nguồn cung ứng.

MG chốt phương án sản xuất xe ngay tại châu Âu. Ảnh: MG.

Chưa rõ những dòng xe nào của MG sẽ xuất xưởng từ địa chỉ này. Hiện, MG đang cho thấy đà tăng trưởng khá tốt tại thị trường Anh, nơi doanh số tháng 4 tăng mạnh 84,9% để đạt hơn 7.000 xe.

Kết quả kinh doanh này giúp MG vượt mặt loạt thương hiệu tên tuổi như Honda, Hyundai, Nissan và Peugeot, thậm chí cả Renault, Skoda, Toyota và Vauxhall cũng phải chấp nhận xếp sau hãng xe của SAIC.

Chuyên trang Carscoops lưu ý MG được xem như một trong những thương hiệu ôtô có tốc độ phát triển tốt nhất tại châu Âu. Gần đây, thương hiệu ôtô nguồn gốc Anh quốc đã công bố bàn giao chiếc xe thứ một triệu tại thị trường lục địa già.

Giới phân tích cho rằng thành công mà MG có được một phần nhờ vào loạt xe mới như MG4 Urban và MGS9. Các mẫu xe điện khác như MGS5 hay MGS6 cũng giúp MG đang “bay cao” tại lục địa già.