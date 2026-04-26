Xe điện MG mới ra mắt, sẽ đến Việt Nam?

Mẫu SUV cỡ B thuần điện mới của MG mang thiết kế trung tính và hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đô thị.

Sau khi xuất hiện dưới dạng trưng bày tại Malaysia Autoshow 2025, mẫu SUV thuần điện MG S5 EV đã chính thức được mở bán tại thị trường Malaysia. Đây được xem là quân bài chiến lược của MG Motor nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Proton eMas 7 và BYD Atto 3 trong phân khúc xe điện phổ thông.

Với chiều dài tổng thể 4.476 mm, MG S5 EV có kích thước nhỉnh hơn một chút so với BYD Atto 3 nhưng gọn gàng hơn so với Proton eMas 7.

Thiết kế của S5 EV tập trung vào sự thực dụng với khoang hành lý 453 lít và có thể mở rộng lên 1.441 lít khi gập hàng ghế sau.

Thiết kế ngoại thất của MG S5 EV tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Không gian nội thất của MG S5 EV mang phong cách hiện đại với màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch. Khác với phiên bản tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe xuất khẩu sang Malaysia vẫn giữ lại các phím điều khiển điều hòa vật lý để thuận tiện cho người sử dụng.

Trên phiên bản Lux cao cấp nhất, MG S5 được trang bị thêm các tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và cốp điện tích hợp cảm biến đá chân.

Về thông số kỹ thuật, MG S5 EV sở hữu cấu hình dẫn động cầu sau duy nhất trong phân khúc với công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Tùy chọn pin LFP 49 kWh hoặc 62 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường tương ứng là 340 km và 430 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 150 kW trên bản cao cấp nhất, giúp nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong 26 phút.

Về mặt an toàn, tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS đầy đủ và 7 túi khí. Chế độ bảo hành 7 năm cho xe và 8 năm cho pin là những cam kết mạnh mẽ từ hãng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á.

Mẫu xe được trang bị một màn hình cỡ nhỏ ở trung tâm, giữ lại các phím vật lý thay vì hoàn toàn cảm ứng. Ảnh: Paultan.

Sự góp mặt của MG S5 EV không chỉ làm sôi động thêm thị trường xe điện tại Malaysia mà còn cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các thương hiệu xe điện Trung Quốc.

Với thiết kế trẻ trung và cấu hình dẫn động cầu sau khác biệt, mẫu xe này hứa hẹn sẽ thu hút nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái năng động nhưng vẫn cần sự tiện dụng cho gia đình.

Tại Việt Nam, MG hiện phân phối duy nhất mẫu xe điện MG 4 EV. Tuy nhiên với mức giá niêm yết dao động 828-948 triệu, MG 4 EV đương nhiên khó có thể cạnh tranh với các mẫu hatchback, SUV cỡ B khác trên thị trường.

Nếu MG S5 EV được mang về, đây có thể là hy vọng mới cho MG tại Việt Nam trong cuộc đua thuần điện, đặc biệt với nền tảng đại lý và sức mạnh thương hiệu đã được xây dựng từ lâu của MG.