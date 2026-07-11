Cận cảnh Yamaha Exciter 155 thế hệ mới - cao nhất gần 61 triệu đồng

|
Yamaha Exciter 155 vừa chính thức trình làng thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Các phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn của mẫu côn tay có giá bán trong khoảng 49,9-60,9 triệu đồng. Chiếc Yamaha Exciter 155 trong bài là phiên bản Giới hạn, giá bán 60,9 triệu đồng.
|
Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha Exciter 155 thế hệ mới lần lượt 1.975 x 665 x 1.100 mm, chiều dài cơ sở 1.295 mm. Khoảng sáng gầm tối thiểu của mẫu côn tay ở mức 150 mm, khối lượng bản thân công bố ở mức 150 kg.
|
Chiều cao yên xe tại vị trí người lái đạt 795 mm.
|
Hãng xe Nhật Bản cho biết đã tinh chỉnh Yamaha Exciter 155 thế hệ mới theo ngôn ngữ thiết kế "Downforce Movement" để tạo ra cấu trúc gọn gàng nhưng khỏe khoắn, với các đường nét cắt xẻ tạo cảm giác một mũi tên đang lao về trước.
|
Cấu trúc phần yếm xe và hốc gió giúp góp phần giảm sức cản không khí, tăng khả năng bám đường cho mẫu côn tay.
|
Cụm đèn định vị với tạo hình khá ấn tượng là điểm nhấn của Yamaha Exciter 155 khi nhìn chính diện.
|
Cụm đèn pha LED nhỏ gọn, kết hợp với kính chắn gió thể thao kích thước nhỏ đặt tại khu vực đầu xe.
|
Cụm đèn hậu thanh mảnh, đuôi xe gọn gàng.
|
"Dàn chân" của xe là bộ mâm kích thước 17 inch, trang bị phanh đĩa 267 mm cho bánh trước và 203 mm cho bánh sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ xuất hiện ở bánh trước.
|
Thế hệ mới của Yamaha Exciter 155 có ốp ống xả và nắp chụp pô.
|
Thiết kế màn hình và cách bố trí cùm công tắc gần như không có sự thay đổi. Yamaha Exciter 155 có bố trí công tắc cho phép ngắt động cơ trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng đến cụm ổ khóa.
|
Xe sử dụng bộ khóa thông minh smartkey, bố trí sẵn tẩu sạc.
|
Một bổ sung đáng chú ý cho Yamaha Exciter 155 thế hệ mới là bộ khuếch đại âm thanh từ hộp lọc gió. Chi tiết này đặt gần yên xe tại vị trí người lái.
|
Kiểu dáng underbone đặc trưng khiến khu vực dưới yên xe Yamaha Exciter 155 gần như không thể dùng để chứa các vật dụng cá nhân. Dung tích bình xăng ở mức 5,4 lít.
|
Yamaha Exciter 155 được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 155,1 cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp van biến thiên VVA với tỷ số nén 11.6:1, sản sinh công suất tối đa 18,25 mã lực tại 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút.
|
Yamaha Exciter 155 được trang bị hộp số cơ khí 6 cấp kết hợp bộ ly hợp A&S hỗ trợ chống trượt, giúp tay côn nhẹ hơn và ngăn tình trạng bó cứng bánh khi dồn số gấp. Ở thế hệ mới, mẫu côn tay đã có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.
|
So với thế hệ tiền nhiệm, Yamaha Exciter 155 VVA-TCS tăng giá bán 3-10,4 triệu đồng tùy phiên bản. Các đối thủ của Yamaha Exciter trong phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ vẫn là những cái tên quen thuộc, gồm Honda Winner R (46,36-50,76 triệu đồng) và Suzuki Satria (54,5-59 triệu đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.