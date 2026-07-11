Cận cảnh Yamaha Exciter 155 thế hệ mới - cao nhất gần 61 triệu đồng

Yamaha Exciter 155 được trang bị hộp số cơ khí 6 cấp kết hợp bộ ly hợp A&S hỗ trợ chống trượt, giúp tay côn nhẹ hơn và ngăn tình trạng bó cứng bánh khi dồn số gấp. Ở thế hệ mới, mẫu côn tay đã có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.