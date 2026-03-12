Yamaha Exciter sắp ra mắt Việt Nam khác gì bản hiện tại?

Với hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội, phải chăng Yamaha đang thực hiện cuộc "lột xác" cho ông vua côn tay của mình?

Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh được chia sẻ về một buổi ghi hình quảng cáo của mẫu xe tay côn từ Yamaha. Cùng với hình ảnh được công bố trước đó trên Công báo sở hữu công nghiệp tháng 2, đây nhiều khả năng là chiếc Exciter 150 thế hệ mới, dự kiến sớm ra mắt Việt Nam trong năm nay.

Giảm sự hầm hố

Nhìn những hình ảnh thiết kế trên Công báo, cùng với ảnh rò rỉ từ mạng xã hội có thể thấy, Exciter mới có thể mang thiết kế nhẹ nhàng hơn so với mẫu xe hiện hành.

Mặt nạ ở đầu xe không còn quá gấp khúc, gồ ghề, khiến người dùng liên tưởng đến thiết kế đầu xe của chiếc Exciter 135 ở Malaysia hay thậm chí là những mẫu xe số từ SYM. Điểm nhấn ở đây là đèn pha, nay được điều chỉnh cả thiết kế và vị trí.

So với đầu xe, đuôi xe có ít chi tiết được thay đổi thiết kế hơn. Cặp đèn hậu vẫn được nối với dè chắn bùn.

Thiết kế mới của Exciter (trái) khác biệt so với bản hiện hành (phải). Ảnh: Yamaha, NOIP.

Nhìn ở điểm cộng, tổng thể các nước nét mới giúp chiếc Exciter trông thể thao và gọn gàng hơn. Tuy nhiên, nó phần nào đánh mất đi sự hầm hố, mạnh mẽ của mẫu côn tay ăn khách nhất một thời.

Trên các hội nhóm Facebook, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng cho rằng thiết kế mới đã đánh mất nét "nam tính" của Exciter. Tuy nhiên, một số ít cho rằng các chi tiết mới giúp mẫu xe trở nên trung tính hơn, không quá nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thể thao nhất định.

Về màu sắc, như hình ảnh rò rỉ trong buổi lái thử, xe dự kiến được bán với 4 tùy chọn màu sơn, gồm xám, xanh, trắng và đen.

Động cơ, giá bán còn là ẩn số

Hiện chưa có thêm thông tin về động cơ được trang bị trên Yamaha Exciter 2026. Song nhiều khả năng hãng xe sẽ tiếp tục có 2 tùy chọn phân khối là 150 cc và 155 cc.

Máy xăng 155 cc VVA cho công suất 17,7 mã lực tại 9.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 14,4 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số 6 cấp ly hợp hỗ trợ chống trượt. Điều đáng chờ đợi nhất là công nghệ và phanh trên mẫu xe thế hệ mới.

Hiện tại, Yamaha Exciter được trang bị phanh chống bó cứng ABS ở bánh trước cho bản 155 VVA Cao Cấp. Ở lần nâng cấp này, nhiều người kỳ vọng hãng sẽ cho ra mắt phiên bản có phanh ABS ở cả 2 kênh, đồng thời nâng cấp màn hình hiển thị thông tin.

Mẫu xe mới có thể giữ nguyên sức mạnh động cơ. Ảnh: S.T/Facebook.

Exciter 2025 đang được bán với giá khoảng 45,8-55,2 triệu đồng cho 6 phiên bản, 2 tùy chọn phân khối khác nhau.

Nếu được nâng cấp trang bị và công nghệ, nhiều khả năng bản thế hệ mới sẽ có giá bán nhỉnh hơn. Và như truyền thống của Yamaha, giá sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Tại Việt Nam, Exciter vẫn đang là một trong những "tượng đài" khó lật đổ khi nhắc đến xe côn tay. Dù thị trường xe máy xăng đang bước vào giai đoạn bão hòa, mẫu xe này vẫn duy trì sức hút riêng biệt nhờ tệp khách hàng trung thành đông đảo.

Tuy nhiên, mức giá dự kiến vẫn sẽ là điểm yếu của Exciter khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp là Honda Winner R (46,16-50,56 triệu đồng). Vì vậy, diện mạo mới "hiền" hơn có thể được xem là nước đi chiến lược để Yamaha thoát khỏi cái bóng cũ, nhằm tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn hơn, những người cần một chiếc xe đủ thể thao nhưng vẫn đủ trung tính cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Yamaha Exciter với thiết kế mới liệu có giữ được ngôi vương trước đối thủ có giá bán tốt hơn. Ảnh: Đan Thanh, Yamaha.

Trong bối cảnh hãng xe Nhật đang đối mặt với nhiều thách thức doanh số, sự thành bại của Exciter 2026 sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc cân bằng giữa trang bị công nghệ và giá bán thực tế. Nếu giải quyết tốt bài toán này, Exciter hoàn toàn có khả năng giữ vững ngôi vương trong thế giới xe côn tay tại Việt Nam trong tương lai gần.