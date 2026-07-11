Cầm lái Omoda C5 SHS-H, xe hybrid giá từ 669 triệu có gì đặc biệt?

Được quảng cáo là một SUV "siêu hybrid", Omoda C5 SHS-H thực tế sẽ thể hiện thế nào trên đa dạng cung đường?

Omoda C5 không phải một mẫu xe mới nhưng lại chưa quá nổi trội tại Việt Nam. Phiên bản thuần xăng của mẫu xe đã được giới thiệu từ năm trước, nhưng vẫn chưa tạo được quá nhiều sức hút trước các đối thủ mạnh cùng phân khúc.

Đến năm nay, Omoda & Jaecoo ra mắt thêm tùy chọn hybrid cho C5, mang hậu tố SHS-H, nghĩa là Super Hybrid System, hay gọi là "siêu hybrid". Và mẫu xe này liệu có gì khác bản chạy xăng, và "siêu hybrid" có thật sự "siêu" như những gì hãng công bố?

Xe châu Âu kiểu Trung Quốc

Nhìn ngay từ bên ngoài, có thể thấy Omoda C5 SHS-H mang thiết kế hiện đại nhưng không phải một mẫu SUV nịnh mắt ngay từ những lần nhìn đầu tiên. Tuy nhiên khó ai có thể phàn nàn về các trang bị hay công nghệ bên trong mẫu SUV này.

Bước vào khoang lái, ta có thể nhận ra những chất Trung Hoa quen thuộc từ màn hình trung tâm nối liền màn sau vô lăng lên đến 24,6 inch, khu vực táp lô giản lược các phím chức năng, nút vặn. Các công nghệ từ Apple Carplay, Android Auto hay hệ thống âm thanh, tinh chỉnh chế độ lái, điều hòa, thậm chí phanh tái sinh cũng có thể điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, màn hình có cách bố trí UI/UX chưa thật sự thông minh và tiện dụng, thậm chí có phần nào đó gây bối rối với người dùng khi mới sử dụng. Ví dụ khi đang cầm vô lăng, người lái sẽ gặp khó khăn nếu muốn điều chỉnh sức gió hay điều hòa hay thay đổi chế độ phanh tái sinh, âm thanh trên xe... Xe cũng được trang bị tính năng làm mát ghế nhưng phần lưng ghế lại không có, khiến tính hiệu quả không cao.

Omoda C6 sở hữu không gian cabin hiện đại. Ảnh: Đan Thanh.

Song Omoda C5 SHS-H vẫn được trang bị tính năng điều khiển bằng giọng nói, được kỳ vọng sẽ khắc chế các khuyết điểm kể trên. Trải nghiệm điều khiển xe bằng giọng nói cũng khá mượt mà, thậm chí có phần tốt hơn một số mẫu SUV đắt hơn cũng từ Trung Quốc.

Thời điểm ra mắt, Omoda C5 SHS-H được giới thiệu như một mẫu SUV cỡ C với kích thước nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc. Trải nghiệm thực tế cho thấy mẫu SUV này nên đặt cùng bàn cân với các mẫu xe cỡ B+ hơn do các chênh lệch về cả thông số lẫn cảm giác rộng rãi của khoang lái.

Khi ngồi bên trong xe, kiểu sắp xếp không gian khiến hàng 2 có phần hơi chật chội, độ ngả lưng ghế cũng không thật sự thoải mái. Khoảng không gian để chân hàng 2 sẽ khá khó chịu với người cao trên 1,8 m.

Thiết kế cửa và ghế đều dày khiến không gian sử dụng thu hẹp lại, gọn gàng theo kiểu "vừa đủ xài", thực tế sẽ hơi chật chội với nhu cầu sử dụng của người Việt, dù là hàng ghế trước hay sau.

Điểm bù lại là độ hoàn thiện của các trang bị đều cho thấy rõ sự chi tiết, chắc chắn của nhà sản xuất, từ bộ da bọc ghế, độ dày của ghế đến các móc quần áo trên cửa, bệ tì tay trung tâm hàng 2.

Những điểm trên sẽ khiến nhiều người liên tưởng đến những mẫu SUV châu Âu đô thị. Đây là những mẫu xe có khoang nội thất không quá rộng rãi, nhưng các chi tiết được làm chỉn chu và dày dặn, mang lại cảm giác đầm chắc.

Đây cũng là điều hợp lý, bởi Omoda C5 SHS-H đã được bán rộng rãi tại châu Âu, Trung Đông hay Nam Mỹ và thu được những thành công về doanh số nhất định.

Hybrid thiên về sức mạnh

Omoda C5 SHS-H sở hữu động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ 5. Khối động cơ cho công suất tổng khoảng 221 mã lực, là chiếc SUV cỡ B hybrid mạnh nhất phân khúc nếu nhìn vào con số.

Hệ truyền động hybrid trên C5 không tập trung vào việc tiết kiệm nhiên liệu mà là hỗ trợ hiệu năng.

Hệ thống ACC cùng hàng loạt tính năng ADAS giúp việc cầm lái trở nên thoải mái hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Khi di chuyển trên cao tốc, khối động cơ giúp người lái dễ dàng vượt xe với một cú đạp ga. Vô lăng ban đầu khá nhẹ khi di chuyển trên đô thị, nhưng nếu tăng tốc vượt mốc 80 km/h, tay lái dường như được điều chỉnh siết hơn, hỗ trợ người lái điều khiển xe ở dải tốc cao một cách ổn định. Khi di chuyển đường đèo, động cơ và vô lăng cho người lái cảm giác vào cua, thoát cua chắc chắn.

Hệ thống treo được thiết lập ở mức hợp lý, khiến C5 có thể đáp ứng đa dạng kiểu vận hành cũng như sử dụng trong đô thị hay đường dài.

Ở phố, các tính năng hỗ trợ cùng hệ thống camera 360 độ sẽ giúp người lái cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi di chuyển ở các ngõ ngách đông dân cư và nhiều xe máy xung quanh.

Điểm đặc biệt của Omoda C5 SHS-H là hệ thống hybrid thông minh. Thông qua màn hình trung tâm, người lái có thể điều chỉnh độ nhạy chân ga phù hợp với chế độ lái, độ mềm/cứng của hệ thống treo, mức độ hoạt động của phanh tái sinh như một mẫu SUV thuần điện.

Ngoài ra, đây cũng là mẫu SUV cỡ B hiếm hoi trong phân khúc làm tốt nhiệm vụ cách âm, nhờ hệ thống kính cửa 2 lớp và khung cửa dày. Khả năng cách âm khung gầm không quá ấn tượng nhưng vẫn ở mức khá, có thể cải thiện nếu thay bộ lốp êm hơn.

Và như đã nói, hybrid trên C5 SHS-H thiên về hiệu năng, vì vậy khả năng tiết kiệm nhiên liệu thực tế không nổi trội nếu đặt cùng mâm với các mẫu SUV hybrid trên thị trường. Sau khoảng 130 km di chuyển với gần 90% đoạn đường cao tốc, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 5-5,1 lít/100 km. Song khi di chuyển hơn 300 km, với đa dạng cung đường hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình tăng lên khoảng 5,7 lít/100 km.

Ban đầu khi di chuyển trong đô thị, mức tiêu thụ nhiên liệu có thể lên đến 6,2 lít/100 km. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể nói, Omoda C5 SHS-H là sự lựa chọn khác biệt cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích cảm giác lái thể thao, thích trải nghiệm công nghệ mới và thường xuyên di chuyển một mình hoặc 2 người. Ngược lại, mẫu xe này có lẽ không phải là sự lựa chọn tối ưu cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV gia đình thiết kế trung tính và chú trọng không gian hàng ghế sau rộng rãi.

Với mức giá 599-669 triệu đồng sau ưu đãi, trên thực tế Omoda C5 không phải là mẫu xe cạnh tranh bởi mức giá quá hấp dẫn, mà sẽ bằng những yếu tố trải nghiệm mang tính khác biệt so với đối thủ trên thị trường.