VinFast ra mắt xe máy điện mới tại Việt Nam?

Hình ảnh úp mở về mẫu xe máy điện mới vừa được VinFast đăng tải cho thấy một thiết kế góc cạnh, đậm chất thể thao, tương đồng với bản vẽ công nghiệp từng lộ diện trước đó.

Ảnh: VinFast.

Sáng ngày 10/7, trang mạng xã hội của VinFast bất ngờ đăng tải hình ảnh một mẫu xe máy điện mới kèm dòng chữ "coming soon", nghĩa là "sắp đến". Vì vậy nhiều khả năng hãng xe nội địa Việt sắp mở bán thêm một sản phẩm mới, cạnh tranh trong nhóm xe máy điện.

Nhìn vào thiết kế đèn đầu xe được đăng tải, có thể thấy mẫu xe khá tương tự hình ảnh xe từng được VinFast đăng ký trong công báo sở hữu công nghiệp vào tháng 4.

Đây nhiều khả năng là một mẫu xe điện với kiểu dáng trẻ trung, mạnh mẽ, tương tự Viper. Cặp đèn trước dạng mảnh, tạo hình chữ V. Ở dè chắn bùn phía trước có thêm 2 dải đèn vàng. Đuôi xe vuốt nhọn về sau.

Thiết kế tương tự mẫu xe từng xuất hiện trên công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: IP Vietnam.

Có thể thấy kích thước xe có thể nhỉnh hơn đôi chút các mẫu xe điện phổ thông quen thuộc như Evo hay Vero X, với phần ốp dày 2 bên thân. Hiện chưa rõ thông tin về sức mạnh động cơ hay bộ pin được lắp trên mẫu xe mới.

VinFast là một trong những thương hiệu đang mở bán xe máy điện với đa dạng tùy chọn sạc pin bậc nhất thị trường. Bên cạnh xe máy điện sạc điện trực tiếp vào xe, hãng còn cung cấp các sản phẩm có thể sạc linh hoạt với hộc chứa pin phụ tùy nhu cầu người dùng hay loại xe máy điện đổi pin tại các trụ. Giá bán của xe mới cũng chưa được công bố.

Nếu được định vị ngang với VinFast Viper, nhiều khả năng mẫu xe mới sẽ được bán với giá dao động khoảng 40 triệu đồng. Hiện, Viper là mẫu xe máy điện có giá bán cao nhất của VinFast, vừa được giảm từ 39,9-45,5 triệu xuống còn 35-40,6 triệu đồng.