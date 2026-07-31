Doanh số và lợi nhuận Lamborghini giảm trong nửa đầu năm 2026

Lamborghini ghi nhận doanh thu kỷ lục 1,74 tỷ Euro trong nửa đầu năm 2026, nhưng lợi nhuận hoạt động vẫn giảm hơn 8%.

Lamborghini vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với doanh thu đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, tuy nhiên lợi nhuận hoạt động lại sụt giảm hơn 8% khi nhà sản xuất siêu xe Italy chịu tác động từ thuế quan của Mỹ, biến động tỷ giá và những bất ổn địa chính trị.

Lamborghini vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với doanh thu đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, tuy nhiên lợi nhuận hoạt động lại sụt giảm hơn 8%.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 30/7, lợi nhuận hoạt động của Lamborghini trong 6 tháng đầu năm đạt 395 triệu Euro, giảm 8,4% so với mức 431 triệu Euro cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận hoạt động cũng thu hẹp từ 26,5% xuống còn 22,7%.

Mặc dù vậy, doanh thu của hãng vẫn tăng 7,4% lên 1,74 tỷ Euro. Trong cùng kỳ, Lamborghini bàn giao 5.422 xe trên toàn cầu, giảm 4,6% so với nửa đầu năm 2025. Giám đốc Tài chính Paolo Poma cho biết kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu từ năm ngoái, cùng với những biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái.

Doanh thu của hãng vẫn tăng 7,4% lên 1,74 tỷ Euro. Trong cùng kỳ, Lamborghini bàn giao 5.422 xe đến khách hàng trên toàn cầu, giảm 4,6% so với nửa đầu năm 2025.

Kết quả doanh thu của thương hiệu vẫn vượt trội so với thị trường siêu xe và xe sang nói chung. Thị trường tham chiếu của hãng đã giảm 7,7% trong 6 tháng đầu năm 2026 do tác động từ thuế nhập khẩu ôtô và linh kiện tại Mỹ, tình hình địa chính trị bất ổn, cũng như sự suy yếu của thị trường Trung Quốc.

Kết quả kinh doanh của Lamborghini phản ánh những thách thức chung mà ngành xe sang đang phải đối mặt. Nhiều nhà sản xuất ôtô đến từ châu Âu đang chịu áp lực từ các rào cản thương mại, chi phí gia tăng và nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc.

Kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu từ năm ngoái, cùng với những biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái. Theo Lamborghini, kết quả doanh thu của hãng vẫn vượt trội so với thị trường siêu xe và xe sang nói chung.

Vào tháng 7/2026, Volkswagen - tập đoàn mẹ của Lamborghini - cũng đã hủy mục tiêu tăng trưởng doanh số cho năm 2026 sau khi công bố lợi nhuận hoạt động quý II/2026 giảm 9,5%, cho thấy những khó khăn đang lan rộng trong toàn bộ tập đoàn cũng như ngành công nghiệp ôtô.