Kỷ nguyên động cơ W16 kết thúc với siêu xe Bugatti W16 Mistral này

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Tại lâu đài Château Saint-Jean ở Molsheim (Pháp), thương hiệu Bugatti đã trình làng siêu xe cuối cùng trên thế giới được trang bị động cơ W16 - chiếc Bugatti W16 Mistral "The last of its kind" (Siêu phẩm cuối cùng của một kỷ nguyên).
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Được ủy quyền thông qua đại lý Bugatti Riyadh (Saudi Arabia), chiếc Bugatti W16 Mistral này sở hữu màu sơn trắng Pearl và trắng Sparkle, đi kèm bộ mâm mạ chrome sang trọng.
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Tên gọi của mẫu hypercar "The last of its kind" được đặt tại mặt dưới của cánh gió, vốn giúp tăng lực ép khi vận hành ở tốc độ cao cũng như là một phanh gió tự động.
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Nội thất của Bugatti W16 Mistral "The last of its kind" được bọc chất liệu da cao cấp Magnolia cùng ốp sợi carbon Grey Carbon Matt. Chữ ký của ông Ettore Bugatti được trang trí trên tựa đầu, ốp bậc cửa và ốp nắp động cơ.
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Như một cuộc chuyển giao giữa quá khứ và hiện tại, tapi cửa được trang trí với hình ảnh phác họa màu Anthracite của các mẫu siêu xe Veyron, Chiron và W16 Mistral.
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Thay vì hình tượng chú voi "Dancing Elephant" thường thấy trên các mẫu xe Bugatti, đầu chim ưng được đặt trên cần số, vốn là một sự tri ân đến loài vật có ý nghĩa đặc biệt tại quê hương của chủ nhân chiếc xe ở Trung Đông.
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Tựa tay trung tâm là tác phẩm của thương hiệu cao cấp Lalique đến từ Pháp, với bề mặt đúc bằng pha lê đông lạnh cùng dòng chữ "Spirit of the Wind" (Tinh thần của Gió).
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Bugatti W16 Mistral "The last of its kind" vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
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Hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt tốc độ giới hạn ở 380 km/h. Khi sử dụng chìa khóa Speed Key chuyên dụng của Bugatti, con số này lên đến 420 km/h.
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Với chiếc W16 Mistral thứ 99 đã xuất xưởng, Bugatti chính thức khép lại một kỷ nguyên biểu tượng cùng khối động cơ W16. Thương hiệu sẽ tập trung phát triển và bàn giao siêu xe Bugatti Tourbillon tại nhà máy La Manufacture vừa đi vào hoạt động.
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