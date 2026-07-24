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Xe Ôtô

Siêu xe Aston Martin Vanquish 25 giới hạn 50 chiếc toàn cầu

  • Thứ sáu, 24/7/2026 15:16 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Aston Martin Vanquish 25 và Vanquish 25 Volante là 2 phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng siêu xe đầu bảng sử dụng động cơ V12, vốn chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc.

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Nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng xe V12 đầu bảng, Aston Martin đã chính thức giới thiệu siêu xe phiên bản giới hạn Aston Martin Vanquish 25, vốn được sản xuất giới hạn 25 chiếc phiên bản coupe và 25 chiếc phiên bản mui trần (Volante).
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Được chế tác bởi bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin, Vanquish 25 lấy cảm hứng từ chiếc Vanquish thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2001, kết hợp các chi tiết thiết kế nguyên bản với kỹ thuật chế tác hiện đại.
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Dựa trên cấu hình ra mắt lần đầu vào năm 2001, Aston Martin Vanquish 25 sở hữu màu sơn bạc Q Skye Silver. Các chi tiết bằng thép không gỉ đặc trưng được thiết kế riêng tạo nên cảm giác chính xác và chuyển động xuyên suốt thân xe.
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Đi kèm là bộ mâm 21 inch độc quyền phay kim cương giúp hoàn thiện vẻ ngoài ấn tượng, cân bằng giữa phong cách thể thao và sự sang trọng tinh tế của thương hiệu.
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Phần đuôi xe vẫn giữ nguyên thiết kế Kamm và bề mặt "Shield" đặc trưng. Huy hiệu "Aston Martin" được chế tác hoàn thiện khác biệt theo phương pháp bespoke.
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Ốp ống xả cũng được chế tác Q Commission với bề mặt hoàn thiện màu đen nhám, kết hợp với các họa tiết sọc trắng - vốn không khả dụng trên trang xây dựng cấu hình cơ bản.
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Ghế của Aston Martin Vanquish 25 được bọc da Semi-Aniline cao cấp cùng chất liệu Alcantara, kết hợp 3 tùy chọn màu sắc gồm đen Onyx Black, nâu Oxford Tan và xám Phantom Grey. Tựa đầu được trang trí với họa tiết "25" độc quyền.
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Điểm nhấn của khoang lái chính là núm xoay Start/Stop được hoàn thiện màu bạc Satin Silver với nền đỏ nổi bật, vốn là sự tri ân đối với chiếc Vanquish nguyên bản.
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Logo Aston Martin được khắc bằng laser trên bề khảm bằng nhôm và sợi carbon là sự kết hợp quá khứ và hiện tại, tạo nên sự tương tác hài hòa giữa các vật liệu.
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Aston Martin Vanquish 25 và Vanquish 25 Volante vẫn được trang bị động cơ V12 Twin-Turbo 5.2L sản sinh công suất lên đến 835 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
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Được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép ZF và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây với vận tốc tối đa 345 km/h. Với phiên bản mui trần, con số này lần lượt là 3,4 giây và 344 km/h.
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Aston Martin Vanquish 25 sẽ chính thức được giới thiệu với giới đam mê tốc độ tại sự kiện Monterey Car Week tại California (Mỹ) vào đầu tháng 8/2026. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý IV/2026.
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Tại Mỹ, Aston Martin Vanquish bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 427.700 USD. Sau khi bổ sung các tùy chọn, mức giá của mẫu xe này có thể lên đến 550.000 USD.

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Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Thu Uyên

Ảnh: Aston Martin

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