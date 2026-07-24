Siêu xe Aston Martin Vanquish 25 giới hạn 50 chiếc toàn cầu

Aston Martin Vanquish 25 sẽ chính thức được giới thiệu với giới đam mê tốc độ tại sự kiện Monterey Car Week tại California (Mỹ) vào đầu tháng 8/2026. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý IV/2026.