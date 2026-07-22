Land Rover phá lệ, không chỉ sản xuất SUV

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Land Rover vừa xác nhận sự xuất hiện của Range Rover GT, mẫu xe thứ 5 trong dải sản phẩm Range Rover, mở ra một cách tiếp cận mới về dòng xe Grand Touring hạng sang.
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Đây là mẫu Range Rover thuần điện đầu tiên được phát triển trên nền tảng EMA hoàn toàn mới. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Halewood (Anh Quốc) cùng với các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.
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Vào giai đoạn đầu, Range Rover GT chỉ được cung cấp dưới dạng xe thuần điện (BEV), trong khi phiên bản hybrid tự sạc (HEV) sẽ được bổ sung vào danh mục sản phẩm trong những năm tiếp theo của vòng đời mẫu xe.
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Khoang nội thất của Range Rover GT được phát triển theo nguyên tắc thiết kế tối giản vốn đã định hình ngoại thất, tập trung vào sự thuần khiết, chính xác và cảm giác tĩnh lặng.
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Công nghệ được tích hợp trực tiếp vào kiến trúc nội thất với màn hình trung tâm hoàn toàn mới kết hợp màn hình hiển thị dành cho người lái thay thế cụm đồng hồ truyền thống.
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Toàn bộ bảng taplo được bọc bằng vật liệu dệt cao cấp trong một thiết kế liền mạch, vừa mang lại cảm giác chạm tinh tế vừa che giấu hệ thống loa bên trong.
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Xe sở hữu cấu hình 4 ghế với màn hình trung tâm đặt giữa 2 ghế sau. Không gian tựa đầu và khoang hành lý được mở rộng nhờ thiết kế GT, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh.
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Theo Land Rover, Range Rover GT sở hữu công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử thương hiệu. Mẫu xe này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên đường thực tế.
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Theo một số nguồn tin, mẫu grand tourer điện hóa này có nhiệm vụ thay thế cho Range Rover Evoque, vốn được lên kế hoạch "nghỉ hưu" sau năm 2027.
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Jaguar Land Rover cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các thông tin chi tiết về mẫu Range Rover GT trong khoảng cuối năm nay. Trước đó, tập đoàn cũng đã hé lộ thiết kế của các dòng xe thuần điện Range Rover và Range Rover Sport.
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