Siêu xe McLaren F1 GTR được chào bán, giá dự kiến vượt 35 triệu USD

Với cấu hình độc nhất, thuộc sở hữu của một trong những biểu tượng âm nhạc nổi tiếng toàn cầu và thường xuyên được bảo dưỡng bởi Lanzante, đây là một "chén thánh" mà những nhà sưu tập siêu xe và xe cổ theo đuổi.