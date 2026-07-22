Siêu xe McLaren F1 GTR được chào bán, giá dự kiến vượt 35 triệu USD

|
Siêu xe McLaren F1 GTR "10R" sẽ chính thức tìm chủ nhân mới tại phiên đấu giá Monterey Auction 2026 của RM Sotheby's. Đây là chiếc F1 GTR duy nhất mang tùy chọn bộ tem đua mang phong cách nghệ thuật Pop Art chính hãng.
|
Đây là 1 trong 2 chiếc F1 GTR Short-Tail bản thử nghiệm từng được sản xuất. Chiếc còn lại chính là cỗ máy tốc độ giành chiến thắng tại chặng đua 24 Hour of Le Mans 1995.
|
Sau đó, chiếc xe thuộc sở hữu của thương hiệu cho đến khi được chủ nhân đầu tiên - ca sĩ Rock & Roll nổi tiếng Nick Mason của ban nhạc Pink Floyd mua lại vào năm 1999.
|
|
Điểm khác biệt của siêu xe này chính là màu sơn đỏ Blood Red, đi kèm họa tiết "GTR" và "96 GTR" nổi bật màu vàng tương phản theo phong cách Pop Art thịnh hành thời bấy giờ.
|
Hơn nữa, đây là chiếc F1 GTR đầu tiên trong tổng số 9 chiếc sở hữu cấu hình 1996, phiên bản sở hữu tốc độ lớn nhất và trang bị nhiều công nghệ nhất của dòng xe này.
|
Đặc biệt hơn, mẫu xe đua này đã được hoán cải để có thể di chuyển trên đường phố bởi Lanzante vào năm 1999. Chủ nhân của hãng độ này cũng sở hữu đội đua Kokusai Kaihatsu Racing, vốn đã giành chiến thắng Le Mans 1995.
|
Tương tự những chiếc McLaren F1 khác, siêu xe này sở hữu cấu hình 3 chỗ ngồi, trong đó vị trí tài xế được đặt ở giữa, giúp tối ưu cân bằng cũng như cảm giác lái.
|
Mặc dù có thể di chuyển trên đường phố, chiếc xe vẫn được trang bị ghế đua bucket seat cùng hệ thống dây đai an toàn đa điểm cùng hàng loạt phím bấm chức năng phức tạp.
|
McLaren F1 GTR vẫn được trang bị động cơ V12 6.1L do BMW lắp ráp. Trên phiên bản đường phố, cơ cấu này sản sinh công suất 627 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.
|
Tuy nhiên, phiên bản đua GTR năm 1996 có công suất khoảng 608 mã lực. Con số thực tế sau khi được hãng độ Lanzante tinh chỉnh không được tiết lộ.
|
Vào năm 2009, chiếc xe gặp tai nạn khi được cầm lái bởi một phóng viên, tuy nhiên đã được phục hồi nhờ hãng độ trên. Siêu xe này thường xuất hiện tại các sự kiện lớn về xe, và lần gần đây nhất tại Goodwood Festival of Speed 2022.
|
Với cấu hình độc nhất, thuộc sở hữu của một trong những biểu tượng âm nhạc nổi tiếng toàn cầu và thường xuyên được bảo dưỡng bởi Lanzante, đây là một "chén thánh" mà những nhà sưu tập siêu xe và xe cổ theo đuổi.
|
Siêu xe McLaren F1 GTR "10R" sẽ tìm được chủ nhân mới tại buổi đấu giá Monterey Auction vào tháng 8/2026. Theo đánh giá của các chuyên gia, mẫu xe biểu tượng này có thể đạt mức giá hơn 35 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.